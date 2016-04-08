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Страховая компания Омега

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
396 144
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
7 347
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 07.04.2016 года № ОД-1145 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО СК «Омега».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД-2702), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования страховых резервов и собственных средств.

Дата последнего изменения: 9 апреля 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Омега»
лицензия ФСФР С № 3422 77 от 29.08.2013
Руководитель
Елена Евгеньевна Малтабар (конкурсный управляющий)
по информации на 30 августа 2016 г.
ОГРН
1027739880013
Адрес
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15
Телефоны
+7 (495) 691-69-58
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФСФР С № 3422 77 от 29.08.2013 Отозвана

Банк России приказом от 07.04.2016 года № ОД-1145 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО СК «Омега».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД-2702), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования страховых резервов и собственных средств.
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