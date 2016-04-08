Страховая компания Омега

Банк России приказом от 07.04.2016 года № ОД-1145 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО СК «Омега».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД-2702), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования страховых резервов и собственных средств.
Дата последнего изменения: 9 апреля 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Омега»
лицензия ФСФР С № 3422 77 от 29.08.2013
Руководитель
Елена Евгеньевна Малтабар (конкурсный управляющий)
по информации на 30 августа 2016 г.
ОГРН
1027739880013
Адрес
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15
Телефоны
+7 (495) 691-69-58
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФСФР С № 3422 77 от 29.08.2013
Отозвана
Банк России приказом от 07.04.2016 года № ОД-1145 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО СК «Омега».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД-2702), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования страховых резервов и собственных средств.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.