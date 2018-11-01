Страховая компания Энергогарант

Справка banki.ru о компании

ПАО «САК «Энергогарант» – универсальная, крупная по размеру сборов страховая компания, ключевой участник группы «Энергогарант». По итогам 2017 года компания заняла 18-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и 10-е место по сборам в сегменте каско. Основные доли страхового портфеля компании в 2017 году занимают: ОСАГО (29,12%), каско (28,91%) и добровольное медицинское страхование (18,1%). «Энергогарант» имеет разветвленную сеть, насчитывающую около 300 региональных филиалов и представительств, расположенных во всех регионах России. Головной офис компании находится в Москве.

Компания «Энергогарант» была создана в 1992 году РАО «ЕЭС России» и рядом региональных электроэнергетических российских предприятий. В первые несколько лет компания работала как кэптивная, являясь основным страховщиком РАО ЕЭС и занимаясь страхованием предприятий электроэнергетики, а также сотрудников этих предприятий. К концу 1990-х годов деятельность компании стала расширяться и перестала носить узкоотраслевой характер. По итогам 2000 года компания входила в топ-40 крупнейших страховщиков России по объему страховой премии (728 млн руб.; 37-е место на рынке), а ее региональная сеть насчитывала более 60 филиалов по всей стране. При этом, хотя доля «Энергогаранта» на рынке страхования электроэнергетики составляла порядка 70%, среди клиентов компании были и крупные промышленные предприятия из других отраслей.



В 2001 году РАО ЕЭС купило компанию «Лидер» (ранее принадлежала одному из крупнейших российских страховщиков «РОСНО») и сделало новоприобретенную компанию своим основным страховщиком. А затем, в результате эмиссии акций «Энергогаранта», принадлежащий РАО ЕЭС пакет акций компании (около 24%) сократился до менее 1% (впоследствии и этот пакет был продан). В том же году «Энергогарант» начал реализовывать стратегию универсальной страховой компании, в том числе – активизировал работу с розничными клиентами и компаниями малого и среднего бизнеса.

В сентябре 2015 года Банк России включил «Энергогарант» в список системно значимых страховых организаций (в список включены 22 страховщика). Деятельность компании осуществляется по различным видам страхования как для физических, так и юридических лиц (имеет более 250 программ).

САК «Энергогарант» входит в состав Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков, Российской ассоциации лизинговых компаний, Ассоциации «Страховщики топливно-энергетического комплекса», Национального союза агростраховщиков и других организаций. Ранее компания входила в список страховщиков, имеющих право осуществлять страхование ответственности застройщиков, но в обновленном списке, опубликованном Банком России в марте 2018 года, ПАО «САК «Энергогарант» отсутствует.

Акционерами компании являются Preferred Management Limited (40,35%), АО «Энерголайн» (19,4% акций), ООО «Энергофинансконсалт» (19,02%), ООО «Промстройлизинг» (18,63%). На рынке считают, что «Энергогарант» контролируют председатель совета директоров Анатолий Дьяков и гендиректор компании Андрей Зернов. Компания является ключевым участником страховой группы «Энергогарант»*, созданной в июле 2002 года.

Последние несколько лет компания демонстрирует относительно стабильный прирост сборов. Так, в 2013 году размер страховых премий компании составил 9,03 млрд рублей, что на 19,02% больше, чем в предыдущем отчетном году. В 2014 году темпы прироста снизились и составили всего 2,81%. По итогам 2015-2016 годов отмечено увеличение сборов на 13,85% и 11,07% соответственно, в 2017-м – на 1,68%.

Объем собранной премии в 2017 году составляет 11,93 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 11,74 млрд рублей), из них 60,85% занимают взносы по договорам с юридическими лицами, 39,15% – доля физлиц. Размер страховых выплат за прошлый год достиг 5,92 млрд рублей, уровень выплат – 49,64%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 6,51 млрд рублей премий, что на 15,64% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 5,63 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 2,89 млрд рублей, уровень выплат – 44,37%.

В 2017 году в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимали следующие виды страхования: автострахование (58,03%, из них каско – 28,91%, ОСАГО – 29,12%), добровольное медицинское страхование (18,1%), страхование имущества (9,43%, из них имущества юридических лиц – 7,0%, физических лиц – 2,43%), страхование от несчастных случаев и болезней (4,23%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (2,03%).

При помощи посредников в 2017 году страховщиком было собрано 9,44 млрд рублей (79,1%), размер среднего агентского вознаграждения составил 23,88%.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые и российские перестраховщики, среди которых – Munich Re, SCOR, Hannover Re, Partner Re, Lloyd`s и другие.

В 2017 году страховщик показал чистую прибыль по РСБУ в размере 370,6 млн рублей, что на 16,34% больше, чем за предыдущий отчетный период (в 2016-м – 318,55 млн рублей). По данным МСФО совокупный доход компании за 2017 год уменьшился более чем в 2 раза сравнительно с предыдущим годом и составил 274,78 млн рублей (в 2016-м – 604,01 млн рублей).

Уставный капитал – 2,04 млрд рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 705 ед. (из них 5 – страховые организации, 700 – иные юрлица), страховых агентов-физических лиц – 1613 чел. (из них 837 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинги компании

Национальное рейтинговое агентство (НРА): ААА «Максимальная степень надежности». Прогноз по рейтингу – «стабильный» (подтвержден 23 декабря 2016 года).

Standard&Poor's: «ВВ-», прогноз по рейтингу – «стабильный» (подтвержден 25 июля 2017 года).

Эксперт РА: ruАА-, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 25 декабря 2018 года).

Руководство: Сергей Васильев (генеральный директор), Виктор Абрамов, Антон Легчилин, Нина Яковлева, Александр Шишликов.



Совет директоров: Андрей Зернов (председатель), Сергей Васильев, Вадим Гаврилов, Сергей Никифоров, Владимир Козлов, Илья Моргунов, Александр Струев.

Клиентами компании являются крупнейшие энергетические, нефтеперерабатывающие, металлургические и машиностроительные предприятия, а также строительные, телекоммуникационные, производственные, транспортные и лизинговые компании, банки, медицинские учреждения и сотни тысяч частных клиентов. Среди крупных клиентов можно отметить следующие компании: ПАО «Т Плюс», ПАО «МРСК Юга», ОАО «Шахта Угольная», ООО «ВЭБ Капитал», АО КБ «Московское ипотечное агентство», АО «Агролизинг», АО «Объединенная энергетическая компания», АО «Юго-Западная ТЭЦ», ФКП «Аэропорты Чукотки», АО «Корякэнерго», АО «ГНИВЦ» и др.

Партнеры компании

Банки: ПАО «Сбербанк России», ПАО ВТБ 24, ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк», ОАО «Московский кредитный банк», АО «ЮниКредит Банк», АО «Тойота Банк», АО «Банк Интеза», ПАО «Татфондбанк», ПАО «Промсвязьбанк», Финансовая группа «Открытие», АО «Глобэкс» и другие.

*Группа компаний «Энергогарант» состоит из ПАО САК «Энергогарант» (универсальный страховщик) и дочерней компании АО Инвестиционная компания «Энергогарант» (брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами). Ранее в составе группы находились ООО СК «Авиценна» (лицензия на осуществление страховой деятельности отозвана приказом ФСФР от 16 декабря 2013 года) и ООО «Уральская окружная страховая компания» (лицензия на осуществление страховой деятельности отозвана приказом ФСФР от 14 марта 2013 года).

Дата последнего изменения: 27 декабря 2018 г.