Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Свисс-Гарант

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
632 310
на 01.03.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
616
за 2015
Объем премий, тыс. ₽
586 681
за 2015
Объем выплат, тыс. ₽
152 022
за 2015
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование путешественников
  • Страхование загородных домов
  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Ипотечное страхование
  • Каско
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности
  • Страхование выезжающих за рубеж

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Автострахование
  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование финансовых рисков
  • Комплексное страхование банков
Справка banki.ru о компании

ООО «Свисс-Гарант» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года компания заняла 120-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 38-е место по сборам в сегменте добровольного медицинского страхования (преимущественно, страхование выезжающих за рубеж). В страховом портфеле в 2015 году основными составляющими стали: добровольное медицинское страхование (47,62%) и каско (25,43%). Компания имеет филиалы и представительства в Санкт-Петербурге, Калининграде, Краснодаре и Волгограде. Головной офис находится в Москве.

4 августа 2016 года Банк России приказом № ОД-2504 отозвал лицензии компании на осуществление страхования и перестрахования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 12.05.2016 № ОД-1486), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 1 июля 2016 года компания находится в стадии ликвидации (решение о ликвидации принято единственным участником ООО «Свисс-Гарант» 22 июня 2016 года).

ООО «Свисс-Гарант» образовано в феврале 2001 года. До февраля 2014 года компания осуществляла страховую деятельность под наименованием ООО «СК Мастер-Гарант». В настоящее время «СК Свисс-Гарант» является универсальным страховщиком, специализирующемся на предоставлении услуг по медицинскому страхованию (страхование выезжающих за рубеж), каско и имущественному страхованию.

Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российского союза строителей, Национальной Страховой Гильдии, Некоммерческой организации «Ассоциация экологического страхования», Российского союза строителей. Компания тесно сотрудничает с туроператорами и турагенствами в области оказания медицинской помощи туристам за рубежом (ВЗР).

Единственным участником общества с мая 2018 года является Илья Зотов.

В 2012 году компания собрала на 1,66% меньше премий, чем в предыдущем отчетном году (370,4 млн рублей против 376,66 млн рублей годом ранее). В 2013 году объемы поступлений увеличились на 13,16%, а в 2014 году – снизились на 10,9%. По итогам 2015 года страховщик значительно увеличил объем поступлений, показав прирост в 57,1%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 586,68 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 373,44 млн рублей), из них 61,98% занимают сборы с физических лиц и 38,02% – с юридических лиц. Сбор страховых премий осуществлен в десяти субъектах РФ, из них наибольший объем собран в Москве (73,58%). В данном регионе компания заняла 80-е место по общему объему поступлений и 27-е – по добровольному медицинскому страхованию.

Выплаты в 2015 году составили 152,02 млн рублей. Уровень выплат – 25,91%. По итогам работы в I квартале 2016 года страховщиком было собрано 92 млн рублей, что на 7,05% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, выплачено – 52,69 млн рублей. Уровень выплат за отчетный период – 57,26%.

По итогам 2015 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: добровольное медицинское страхование (47,62%), каско (25,43%), страхование имущества (5,43%, из них имущества физических лиц – 3,41%, юридических лиц – 2,02%), страхование финансовых рисков (4,32%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (2,45%), страхование от несчастных случаев и болезней (2,22%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 441,02 млн рублей (75,17%), размер среднего агентского вознаграждения составил 28,23%.

В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 616 тыс. рублей согласно отчетности по РСБУ и 284,27 млн рублей – по МСФО. По итогам 2014 года организация получила убыток в 26,85 млн рублей по РСБУ и 13,29 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 632,31 млн рублей (по состоянию на 26 апреля 2018 года).

Рейтинг компании:

«Эксперт РА»подтвердило рейтинг надежности компании на уровне C+ «Неудовлетворительный уровень надежности» и отозвало его в связи с истечением срока действия (дата события – 27 июня 2016 года). Перед отзывом по рейтингу подтвержден негативный прогноз. Низкий уровень рейтинга обусловлен решением ЦБ РФ приостановить действие лицензий компании на осуществление страхования и перестрахования.

Руководство: Александр Космин (генеральный директор), Михаил Садов, Наталья Сухова.

Партнеры:

Банки: АО КБ «Рублев», ООО «Сетелем Банк», ООО «Владпромбанк», АО «ФИА-Банк» и др.

Туроператоры: ANEX Tour, Карлсон Туризм, Сoral Travel, BRISCO.

Клиенты: ООО «СТР», ООО «Энергострой», ООО «Первый Чешско-Российский банк», ГКУ «Московский авиационный центр», ГУП РК «Крымхлеб», ФГУП Киноконцерн «Мосфильм» и др.

Дата последнего изменения: 26 апреля 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «Свисс-Гарант»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3498 от 17.11.2015
Руководитель
Илья Валерьевич Зотов
по информации на 16 января 2017 г.
Адрес
115184, Москва, Руновский пер., д. 10, стр. 1
Телефоны
+7 (495) 775-49-92
8 (800) 775-49-92
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3498 от 17.11.2015 Отозвана

Банк России приказом от 04.08.2016 года № ОД-2504 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «Свисс-Гарант».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 12.05.2016 № ОД-1486), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ЦБРФ СИ № 3498 от 17.11.2015 Отозвана
ЦБРФ ПС № 3498 от 17.11.2015 Отозвана
Новости
Все страховые компании
 3892
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах