Страховая компания Свисс-Гарант

Справка banki.ru о компании

ООО «Свисс-Гарант» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года компания заняла 120-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 38-е место по сборам в сегменте добровольного медицинского страхования (преимущественно, страхование выезжающих за рубеж). В страховом портфеле в 2015 году основными составляющими стали: добровольное медицинское страхование (47,62%) и каско (25,43%). Компания имеет филиалы и представительства в Санкт-Петербурге, Калининграде, Краснодаре и Волгограде. Головной офис находится в Москве.

4 августа 2016 года Банк России приказом № ОД-2504 отозвал лицензии компании на осуществление страхования и перестрахования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 12.05.2016 № ОД-1486), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 1 июля 2016 года компания находится в стадии ликвидации (решение о ликвидации принято единственным участником ООО «Свисс-Гарант» 22 июня 2016 года).



ООО «Свисс-Гарант» образовано в феврале 2001 года. До февраля 2014 года компания осуществляла страховую деятельность под наименованием ООО «СК Мастер-Гарант». В настоящее время «СК Свисс-Гарант» является универсальным страховщиком, специализирующемся на предоставлении услуг по медицинскому страхованию (страхование выезжающих за рубеж), каско и имущественному страхованию.



Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российского союза строителей, Национальной Страховой Гильдии, Некоммерческой организации «Ассоциация экологического страхования», Российского союза строителей. Компания тесно сотрудничает с туроператорами и турагенствами в области оказания медицинской помощи туристам за рубежом (ВЗР).

Единственным участником общества с мая 2018 года является Илья Зотов.

В 2012 году компания собрала на 1,66% меньше премий, чем в предыдущем отчетном году (370,4 млн рублей против 376,66 млн рублей годом ранее). В 2013 году объемы поступлений увеличились на 13,16%, а в 2014 году – снизились на 10,9%. По итогам 2015 года страховщик значительно увеличил объем поступлений, показав прирост в 57,1%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 586,68 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 373,44 млн рублей), из них 61,98% занимают сборы с физических лиц и 38,02% – с юридических лиц. Сбор страховых премий осуществлен в десяти субъектах РФ, из них наибольший объем собран в Москве (73,58%). В данном регионе компания заняла 80-е место по общему объему поступлений и 27-е – по добровольному медицинскому страхованию.

Выплаты в 2015 году составили 152,02 млн рублей. Уровень выплат – 25,91%. По итогам работы в I квартале 2016 года страховщиком было собрано 92 млн рублей, что на 7,05% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, выплачено – 52,69 млн рублей. Уровень выплат за отчетный период – 57,26%.

По итогам 2015 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: добровольное медицинское страхование (47,62%), каско (25,43%), страхование имущества (5,43%, из них имущества физических лиц – 3,41%, юридических лиц – 2,02%), страхование финансовых рисков (4,32%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (2,45%), страхование от несчастных случаев и болезней (2,22%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 441,02 млн рублей (75,17%), размер среднего агентского вознаграждения составил 28,23%.

В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 616 тыс. рублей согласно отчетности по РСБУ и 284,27 млн рублей – по МСФО. По итогам 2014 года организация получила убыток в 26,85 млн рублей по РСБУ и 13,29 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 632,31 млн рублей (по состоянию на 26 апреля 2018 года).

Рейтинг компании:

«Эксперт РА»подтвердило рейтинг надежности компании на уровне C+ «Неудовлетворительный уровень надежности» и отозвало его в связи с истечением срока действия (дата события – 27 июня 2016 года). Перед отзывом по рейтингу подтвержден негативный прогноз. Низкий уровень рейтинга обусловлен решением ЦБ РФ приостановить действие лицензий компании на осуществление страхования и перестрахования.

Руководство: Александр Космин (генеральный директор), Михаил Садов, Наталья Сухова.



Партнеры:

Банки: АО КБ «Рублев», ООО «Сетелем Банк», ООО «Владпромбанк», АО «ФИА-Банк» и др.

Туроператоры: ANEX Tour, Карлсон Туризм, Сoral Travel, BRISCO.

Клиенты: ООО «СТР», ООО «Энергострой», ООО «Первый Чешско-Российский банк», ГКУ «Московский авиационный центр», ГУП РК «Крымхлеб», ФГУП Киноконцерн «Мосфильм» и др.

Дата последнего изменения: 26 апреля 2018 г.