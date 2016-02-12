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Банк России приказом от 11.02.2016 года № ОД-472 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Страж-Инвест».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД-2695), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

В ноябре 2015 года стало известно о присоединении ООО «Страховая компания «Страж-Инвест» к ООО «СК «Гала».



Дата последнего изменения: 13 февраля 2016 г.