Банк России приказом от 11.02.2016 года № ОД-472 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Страж-Инвест».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД-2695), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
В ноябре 2015 года стало известно о присоединении ООО «Страховая компания «Страж-Инвест» к ООО «СК «Гала».
Дата последнего изменения: 13 февраля 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Страж-Инвест»
лицензия ЦБРФ СЖ № 3736 от 06.04.2015
Руководитель
Сергей Александрович Кряжев (управляющий - индивидуальный предприниматель)
по информации на 8 февраля 2016 г.
ОГРН
1027700294137
Адрес
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 23, стр. 16, каб. 11
Телефоны
+7 (495) 778-17-52
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ЦБРФ СЖ № 3736 от 06.04.2015
Отозвана
Банк России приказом от 11.02.2016 года № ОД-472 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Страж-Инвест».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.