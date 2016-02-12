Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Страж-Инвест

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
567
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
1 461
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 11.02.2016 года № ОД-472 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Страж-Инвест».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД-2695), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

В ноябре 2015 года стало известно о присоединении ООО «Страховая компания «Страж-Инвест» к ООО «СК «Гала».

Дата последнего изменения: 13 февраля 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Страж-Инвест»
лицензия ЦБРФ СЖ № 3736 от 06.04.2015
Руководитель
Сергей Александрович Кряжев (управляющий - индивидуальный предприниматель)
по информации на 8 февраля 2016 г.
ОГРН
1027700294137
Адрес
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 23, стр. 16, каб. 11
Телефоны
+7 (495) 778-17-52
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЖ № 3736 от 06.04.2015 Отозвана

Банк России приказом от 11.02.2016 года № ОД-472 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Страж-Инвест».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Новости
Все страховые компании
 2333
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах