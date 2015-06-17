Страховая компания Мультитрейд

Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3410 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Омега» (новое наименование: ООО «Мультитрейд»).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 09.07.2015 № ОД-1625 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Омега»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования средств страховых резервов и собственных средств.
Дата последнего изменения: 2 декабря 2015 г.
Справочная информация о компании
ООО «Мультитрейд»
лицензия ФССН С № 3904 50 от 02.08.2012
Руководитель
Евгений Викторович Булгаков (руководитель временной администрации)
по информации на 23 декабря 2015 г.
ОГРН
1037702009465
Адрес
445030, Самарская область, г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, д. 473
Телефоны
(499) 750-01-20
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН С № 3904 50 от 02.08.2012
Отозвана
Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3410 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Омега»(новое наименование: ООО «Мультитрейд»).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 09.07.2015 № ОД-1625 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Омега»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования средств страховых резервов и собственных средств.
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