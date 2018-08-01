Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Капитал-Полис Медицина

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
140 000
на 01.08.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-1 643
за 2017
Справка banki.ru о компании

ООО СК «Капитал-полис Медицина» – небольшая страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. Входит в состав Страховой группы «Капитал-Полис». По состоянию на 1 января 2018 года на рынке ОМС компания занимает 32-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных, количество которых составляет более 395 тысяч человек. Организация ведет свою деятельность через филиалы и пункты выдачи полисов в Красноярске и Санкт-Петербурге, где расположен головной офис компании.

Компания зарегистрирована в июле 1995 года как ООО «Страховое общество «Капитал-Полис». В 2006 году компания сменила название на ООО «СК «Согласие-М», а в ноябре 2010-го переименована в ООО СК «Капитал-полис Мед».

Компания работает на рынке ОМС в Красноярском крае, где по итогам 2017 года занимает четвертое место по численности застрахованных граждан (доля рынка – 2,7%), а также на территории Санкт-Петербурга (доля рынка – 5,6%). Ранее компания осуществляла деятельность по ОМС дополнительно на территории Ярославской области, но с 1 марта 2016 года обязательное медицинское страхование в данном регионе страховщиком не ведется. По итогам работы в системе ОМС Санкт-Петербурга в 2017 году Территориальный фонд обязательного медицинского страхования наградил дипломом ООО «Страховая компания «Капитал-полис Мед» за 1 место среди страховых медицинских организаций.

ООО СК «Капитал-полис Медицина» является членом Ассоциации страховых медицинских организаций Санкт-Петербурга, Красноярской ассоциации страховых медицинских организаций (КАСМО) и Всероссийского союза страховщиков.

СК «Капитал-полис Медицина» входит в состав одного из крупнейших страховщиков Северо-Запада – группу «Капитал-Полис»*. Основными участниками общества являются ООО «Страховая компания «Капитал-Полис» (68,61%), Никита Морозов (12,3%), ООО «Могур-Инвест» (9,42%, владелец – Сергей Сергеев) и ООО Медицинский центр «Капитал-Полис» (5,16%).

Согласно отчета о финансовой деятельности за 2017 год, компания получила убыток в размере 1,64 млн рублей (в 2016-м убыток составил 11,12 млн рублей).

Уставный капитал – 140 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Алексей Кузнецов (директор), Светлана Григуль (гл. бухгалтер).

По состоянию на 1 января 2018 года численность застрахованных в компании граждан по ОМС превышает 395,9 тыс. человек.

* Страховая группа «Капитал-Полис» объединяет под единой торговой маркой следующие компании: ООО «СК «Капитал-Полис», ООО «СК «Капитал-полис Мед» (обязательное медицинское страхование) и ООО «Медицинский центр «Капитал-Полис».

Дата последнего изменения: 3 сентября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Капитал-Полис Мед»
лицензия ЦБРФ ОС № 2875 - 01 от 26.02.2018
Руководитель
Алексей Николаевич Кузнецов
по информации на 3 сентября 2018 г.
ОГРН
1027810220382
Адрес
190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 22, лит. З
Телефоны
+7 (812) 337-15-11
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ОС № 2875 - 01 от 26.02.2018 Действует
Все страховые компании
 2236
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах