Страховая компания Капитал-Полис Медицина

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Капитал-полис Медицина» – небольшая страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. Входит в состав Страховой группы «Капитал-Полис». По состоянию на 1 января 2018 года на рынке ОМС компания занимает 32-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных, количество которых составляет более 395 тысяч человек. Организация ведет свою деятельность через филиалы и пункты выдачи полисов в Красноярске и Санкт-Петербурге, где расположен головной офис компании.

Компания зарегистрирована в июле 1995 года как ООО «Страховое общество «Капитал-Полис». В 2006 году компания сменила название на ООО «СК «Согласие-М», а в ноябре 2010-го переименована в ООО СК «Капитал-полис Мед».



Компания работает на рынке ОМС в Красноярском крае, где по итогам 2017 года занимает четвертое место по численности застрахованных граждан (доля рынка – 2,7%), а также на территории Санкт-Петербурга (доля рынка – 5,6%). Ранее компания осуществляла деятельность по ОМС дополнительно на территории Ярославской области, но с 1 марта 2016 года обязательное медицинское страхование в данном регионе страховщиком не ведется. По итогам работы в системе ОМС Санкт-Петербурга в 2017 году Территориальный фонд обязательного медицинского страхования наградил дипломом ООО «Страховая компания «Капитал-полис Мед» за 1 место среди страховых медицинских организаций.

ООО СК «Капитал-полис Медицина» является членом Ассоциации страховых медицинских организаций Санкт-Петербурга, Красноярской ассоциации страховых медицинских организаций (КАСМО) и Всероссийского союза страховщиков.

СК «Капитал-полис Медицина» входит в состав одного из крупнейших страховщиков Северо-Запада – группу «Капитал-Полис»*. Основными участниками общества являются ООО «Страховая компания «Капитал-Полис» (68,61%), Никита Морозов (12,3%), ООО «Могур-Инвест» (9,42%, владелец – Сергей Сергеев) и ООО Медицинский центр «Капитал-Полис» (5,16%).

Согласно отчета о финансовой деятельности за 2017 год, компания получила убыток в размере 1,64 млн рублей (в 2016-м убыток составил 11,12 млн рублей).

Уставный капитал – 140 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Алексей Кузнецов (директор), Светлана Григуль (гл. бухгалтер).

По состоянию на 1 января 2018 года численность застрахованных в компании граждан по ОМС превышает 395,9 тыс. человек.

* Страховая группа «Капитал-Полис» объединяет под единой торговой маркой следующие компании: ООО «СК «Капитал-Полис», ООО «СК «Капитал-полис Мед» (обязательное медицинское страхование) и ООО «Медицинский центр «Капитал-Полис».

Дата последнего изменения: 3 сентября 2018 г.