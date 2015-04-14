Банк России приказом от 14.04.2015 № ОД-815 отозвал лицензию на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «Авеста».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства в части размещения страховых е резервов и собственных средств, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 12.02.2015 № ОД-349 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «Авеста»).
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу от 12.11.2015 ЗАО «Страховая компания «Авеста» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 21 декабря 2015 года ЗАО «Страховая компания «Авеста» находится в стадии ликвидации.
Дата последнего изменения: 21 декабря 2015 г.
Справочная информация о компании
ЗАО «Авеста»
лицензия ФССН С №3156 78 от 15.05.2006
Руководитель
Дмитрий Смирнов
по информации на 13 апреля 2015 г.
ОГРН
1027809186382
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н
Телефоны
+7 (812) 329-44-50
8 800 775-65-95
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН С №3156 78 от 15.05.2006
Отозвана
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства в части размещения страховых е резервов и собственных средств, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 12.02.2015 № ОД-349 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «Авеста»).
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