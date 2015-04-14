Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Авеста

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
154 309
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
44 806
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 14.04.2015 № ОД-815 отозвал лицензию на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «Авеста».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства в части размещения страховых е резервов и собственных средств, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 12.02.2015 № ОД-349 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «Авеста»).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу от 12.11.2015 ЗАО «Страховая компания «Авеста» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 21 декабря 2015 года ЗАО «Страховая компания «Авеста» находится в стадии ликвидации.

Дата последнего изменения: 21 декабря 2015 г.
Справочная информация о компании
ЗАО «Авеста»
лицензия ФССН С №3156 78 от 15.05.2006
Руководитель
Дмитрий Смирнов
по информации на 13 апреля 2015 г.
ОГРН
1027809186382
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н
Телефоны
+7 (812) 329-44-50
8 800 775-65-95
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С №3156 78 от 15.05.2006 Отозвана

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства в части размещения страховых е резервов и собственных средств, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 12.02.2015 № ОД-349 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «Авеста»).
Новости
Все страховые компании
 5344
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах