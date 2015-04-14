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Банк России приказом от 14.04.2015 № ОД-815 отозвал лицензию на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «Авеста».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства в части размещения страховых е резервов и собственных средств, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 12.02.2015 № ОД-349 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «Авеста»).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу от 12.11.2015 ЗАО «Страховая компания «Авеста» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 21 декабря 2015 года ЗАО «Страховая компания «Авеста» находится в стадии ликвидации.

Дата последнего изменения: 21 декабря 2015 г.