Справка banki.ru о компании

ПАО «Железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года компания заняла 248-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 78-е место по сборам в сегменте страхования грузов (49,73% страхового портфеля) и 76-е место по сборам ОСАГО (38,61%). Компания осуществляет деятельность преимущественно в Северо-Западном регионе России, филиальная сеть – отсутствует. Головной офис расположен в Вологде.

18 июня 2015 года Банк России приказом № ОД-1382 отозвал лицензию компании на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Решение принято в связи с исключением компании из Национального союза страховщиков ответственности.

21 июля 2016 года Банк России приказом № ОД-2328 отозвал лицензию компании на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований пункта 1 статьи 21 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

18 августа 2016 года Банк России приказом № ОД-2694 отозвал лицензию компании на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров» в связи с исключением страховой организации из Национального союза страховщиков ответственности.

21 декабря 2016 года Банк России приказом № ОД-4689 отозвал лицензии на осуществление страхования ПАО «ЖАСКО» в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



ПАО «ЖАСКО» было зарегистрировано в 1993 году. Компания первоначально была учреждена железнодорожными предприятиями Северной железной дороги МПС России, с целью наиболее полной защиты имущественных интересов, как самих предприятий, так и их работников. Основными видами страхования на первом этапе были страхование железнодорожных перевозок грузов и пассажиров, страхование от несчастных случаев, страхование средств автотранспорта и имущества, добровольное медицинское страхование.



В настоящее время в перечень оказываемых услуг входят 50 видов страхования, как для граждан, так и для предприятий и организаций всех форм собственности. Компания является членом Российского союза автостраховщиков. Дочерних и зависимых обществ компания не имеет.

Акционерами общества являются ООО «Тирэкс» (23,89%, владельцы в равных долях – Валентина Петрова и Александра Ткачева) и ряд физических лиц, среди которых наибольшей долей акций в капитале компании владеют Валентина Петрова (17,51%), Михаил Ткачев (17,51%), Светлана Чуркина (17,08%) и Эльвира Никитичева (15,39%).

В течение 2012-2013 годов компания демонстрировала позитивную динамику поступлений. Так, в 2012 году компания собрала на 16,13% больше страховых премий, чем в предыдущем отчетном году (87,51 млн рублей против 75,35 млн рублей годом ранее). Годом позже прирост объема поступлений составил 20,11%. В 2014 году отмечается незначительное снижение объемов поступлений (-0,78%), а в 2015-м – резкое сокращение сборов на 80,93%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 19,89 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 104,28 млн рублей), из них 59,82% занимают сборы с юридических лиц и 40,18% – с физических лиц. Сбор премий осуществлен в пяти регионах России, из них наибольший объем собран в Вологодской и Нижегородской области (63,52% и 19,61% соответственно). Выплаты в 2015 году составили 41,8 млн рублей. Уровень выплат – 210,17%. По итогам работы за первое полугодие 2016 года страховщиком было собрано 3,24 млн рублей (минус 80,07% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено – 3,82 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 117,99%.

Основными составляющими страхового портфеля компании в 2015 году являлись следующие виды страхования: страхование грузов (49,73%), автострахование (41,51%, из них ОСАГО – 38,61%, каско – 2,9%) и страхование средств железнодорожного транспорта (6,45%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 9,52 млн рублей (47,85%), размер среднего агентского вознаграждения составил 16,19%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 22,1 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 11,98 млн рублей по МСФО. В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 7,84 млн рублей по РСБУ и совокупный доход в 10,03 млн рублей по МСФО.

23 марта 2017 года общим собранием акционеров ПАО «ЖАСКО» принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал общества, составляющий 145,41 млн рублей уменьшается на 94,98 млн рублей путём приобретения обществом 28,1 млн штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ЖАСКО» в целях сокращения их общего количества. Размер изменённого капитала юридического лица составляет 50,43 млн рублей.



Согласно индивидуальной отчетности страховщика за первое полугодие 2016 года численность страховых агентов-физических лиц – 12 чел., страховые агенты-юридические лица – отсутствуют, среднесписочная и фактическая численность работников на отчетную дату – 17 чел.



В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Михаил Ткачев (генеральный директор), Ирина Шумилова, Вадим Лучкин.

Совет директоров: Алексей Петров, Владимир Петров, Михаил Ткачев, Максим Червяков, Илья Попов.

Дата последнего изменения: 17 апреля 2017 г.