Страховая компания Региональный Страховой Центр

Справка banki.ru о компании

ООО «Региональный Страховой Центр» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года компания заняла 171-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 30-е место по сборам в сегменте страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам (100% в страховом портфеле). Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис находится в Москве.

23 августа 2018 года Банк России приказом № ОД-2197 отозвал лицензии компании на осуществление страхования в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.



ООО «Региональный Страховой Центр» основана в 2001 году под названием ООО Страховая компания «Богатырская сила». Под действующим названием работает с 2002 года. В настоящее время компания является универсальным страховщиком, предоставляющим услуги частным и корпоративным клиентам. Приоритетным направлением деятельности является страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по капитальному строительству, а также, за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору долевого участия в строительстве. Начиная с апреля 2015 года компания отсутствует в подготовленном Банком России перечне компаний, имеющих право осуществлять страхование ответственности застройщиков.



В апреле 2018 года, в связи с решением о добровольном отказе от осуществления страховой деятельности, компания уведомила о намерении передать страховой портфель в ООО СК «АСКОР» (универсальный страховщик, занявший 131-е место в ренкинге по сборам в 2017 году). Передача портфеля была завершена спустя месяц, 18 мая.

7 мая 2015 года Банк России приостанавливал действие лицензии компании в связи с несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. 6 августа 2015 года действие лицензии было возобновлено.

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков и Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков.

Участниками общества является ООО «СтройСистемс БК» (99,81%) и Ирина Савенко (0,19%). Конечными бенефициарами выступают Вячеслав Капитонов (49,91%), Алексей Борисов (24,95%) и Сергей Борисов (24,95%), как владельцы ООО «Успешные вложения», которому принадлежит 100% уставного капитала ООО «СтройСистемс БК».

В 2013 году организация собрала 231,34 млн рублей премий, что на 41,35% больше, чем в предыдущем отчетном году (объем поступлений в 2012 году – 163,66 млн рублей). В 2014-2015 годах темпы прироста составили 90,83% и 32,7% соответственно. Следующий период деятельности характеризуется резким снижением сборов: в 2016-м – на 67,54%, а по итогам 2017-го – на 81,24%. Размер собранной премии в 2017 году является наименьшем за последние 5 лет (с 2012-го года) и составляет 35,68 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 190,15 млн рублей). Размер страхового возмещения по итогам 2017 года равен 10,98 млн рублей, уровень выплат – 30,77%. За период с января по март текущего года сборы страховщика отсутствуют, размер выплат составил 3,77 млн рублей.

Основой страхового портфеля компании по итогам 2017 года является страхование гражданской ответственности (100%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 24,42 млн рублей (68,44%), размер среднего агентского вознаграждения составил 64,95%.

По итогам 2017 года компания получила убыток в размере 18,62 млн рублей согласно отчетности по РСБУ/МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с чистой прибыль в 44,76 млн рублей по обоим видам отчетности.

В течение 2017 года общество неоднократно принимало решение об уменьшении уставного капитала. 16 мая внеочередным общим собранием участников общества размер капитала уменьшился на 141,91 млн рублей (путём погашения части доли, принадлежащей обществу) и с 7 июля составил 255,4 млн рублей. 2 сентября очередное собрание участников общества решило уменьшить размер уставного капитала на 130,4 млн рублей. Размер изменённого капитала юридического лица с ноября 2017 года составляет 125 млн рублей.

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 15 чел., страховых агентов-юридических лиц – 2 ед., страховых агентов-физических лиц – 3 чел.

В настоящее время компания не имеет действующих рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Партнеры

Банки: ОАО «Гранд Инвест Банк», ОАО КБ «Северный Кредит».

Руководство: Анатолий Кобозев (врио генерального директора).

Дата последнего изменения: 27 августа 2018 г.