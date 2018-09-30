Страховая компания РЕСО-Гарантия

Справка banki.ru о компании

СПАО «РЕСО-Гарантия» – крупный универсальный страховщик с лицензиями более чем на 100 видов страхования. Ключевая компания в составе Группы «РЕСО». По итогам 2017 года организация заняла третье место по объему собранной премии в рэнкинге российских страховщиков и второе место по сборам в сегменте каско. Региональная сеть компании насчитывает более 900 филиалов и офисов продаж. Услугами компании пользуются 11 млн клиентов – организаций и частных лиц. Головной офис расположен в Москве.



С 2010 года компания демонстрирует стабильный рост объема страховых премий. Прирост поступлений ежегодно составляет более 10%.

История компании



Компания «РЕСО-Гарантия» была создана в 1991 году как Русско-Европейское страховое общество (РЕСО). Основными учредителями и акционерами страховщика стали Автобанк и корпорация Chupa-Chups, а ее президентом – Сергей Саркисов, ранее возглавлявший представительство страховой компании «Ингосстрах» на Кубе. После слияния РЕСО со страховой компанией «Наука» в конце 1993 года страховщик начал работать под брендом «Гарантия», а два года спустя сменил название на «РЕСО-Гарантия». В последующие годы состав акционеров страховщика неоднократно менялся.

В 2000 году блокирующий пакет «РЕСО-Гарантии» выкупил МДМ Банк (33% акций, сумма сделки – 8 млн долларов), что позволило компании получить доступ к крупным корпоративным клиентам банка. Спустя два года банк продал свою долю менеджерам «РЕСО-Гарантии» Сергею Саркисову и его брату Николаю. К 2006 году менеджмент владел 95% акций компании.

В 2004 году была создана группа «РЕСО». Помимо приоритетного страхового бизнеса, другими направлениями деятельности группы стали пенсионный и лизинговый бизнес в России и СНГ. К этому времени компания занимала существенную долю на рынке по самому массовому виду страхования – ОСАГО (10% российского рынка).



В мае 2007 года, совладельцем страховщика стал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Цена, уплаченная ЕБРР за 10% акций (150 млн долларов), была самым значительным вложением этого банка на страховом рынке.

Крупные сделки

В конце 2006 года «РЕСО-Гарантия», прочно закрепившая за собой репутацию одного из лидеров рынка, заявила о планах провести первое среди российских страховщиков IPO. Для его подготовки в компанию был приглашен опытный банкир Александр Савельев, впоследствии ставший президентом группы «РЕСО». Предполагалось, что в мае-июне 2007 года страховая компания разместит около 20% акций, однако впоследствии владельцы компании отказались от этих планов. Вместо этого в декабре 2007 года «РЕСО-Гарантия» приобрела стратегического инвестора с громким именем: 36,7% акций компании выкупила крупнейшая французская финансовая группа AXA. Стоимость сделки составила рекордные для российского страхового рынка 810 млн евро.

В сентябре 2011 года «РЕСО-Гарантия» снова объявила о готовящейся крупной сделке (ее сумма оценивалась в 250–300 млн долларов). Речь шла о приобретении страховщиком 25% плюс одна акция страховой компании «ВСК» (входит в десятку крупнейших игроков российского страхового рынка), а также о возможном слиянии компаний в дальнейшем. Это позволило бы объединенной компании стать крупнейшей на рынке автострахования и войти в топ-3 по остальным видам страхования. Однако сделка так и не состоялась.

В августе 2016 года совет директоров «РЕСО-Гарантии» одобрил сделку по покупке у Astroway Limited доли в размере 100% уставного капитала ООО СПК «Юнити Ре». Цена договора составила 1,63 млрд рублей.

В третьем квартале 2016 года Группа РЕСО приобрела 100% уставного капитала ООО «Липецкое страховое общество «Шанс». Стоимость сделки составила 183,1 млн рублей. Исходя из официального комментария группы, данная покупка стала частью стратегии, направленной на приобретение небольших региональных страховых компаний в целях использования экономии масштаба. С января 2017 года общество действует под наименованием ООО СК «РЕСО-Шанс».

В марте 2017 года ФАС удовлетворила ходатайство «РЕСО-Гарантии» о приобретении 100% голосующих акций АО «МСК «Уралсиб». В настоящее время «РЕСО-Гарантия» владеет 81% голосующих акций АО «МСК «Уралсиб», еще 19% принадлежит ООО СМК «РЕСО-Мед».

Достижения компании

РЕСО-Гарантия стала лауреатом главной страховой премии страны «Золотая Саламандра» в нескольких почетных номинациях в 2005, 2008, 2011 и 2012 годах. Также компания является лауреатом общенационального конкурса «Народная марка/Марка №1 в России» в номинации «Страховая компания». РЕСО-Гарантия в 2017 году заняла 126 место в рейтинге «Эксперт - 600. Крупнейшие компании России».



РЕСО-Гарантия является членом Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза туриндустрии, Национального союза агростраховщиков, Союза морских страховщиков, Национальной ассоциации страховщиков атомной отрасли и ряда других организаций.



Прямые акционеры: компания RGI Holdings B.V. (Нидерланды), которая владеет 93,26% акций, и компания CIS Equity Partners Ltd (5,33% акций, зарегистрирована на Виргинских островах).

Рейтинги: «Эксперт РА» присвоил компании ruAA+, прогноз стабильный (актуализирован 26 ноября 2018 года).

Standart & Poor's повысило долгосрочный рейтинг страховой компании «РЕСО-Гарантия» в национальной валюте до «ВВ+» с «ВВ» (дата события – 24 июля 2017 года). Прогноз по рейтингу установлен стабильный.

Совет директоров: Владимир Кругляк (председатель), Алла Дудкина, Игорь Иванов, Майкл Катберт, Жан-Ив Ле-Берр, Патрик Лемуан, Сергей Шибаев, Хелен Браун, Светлана Маерова, Надежда Миронова, Виктория Белозерова.

Руководство: Андрей Савельев (президент группы «РЕСО»), Сергей Саркисов (президент СПАО «РЕСО-Гарантия»), Николай Саркисов (вице-президент СПАО «РЕСО-Гарантия»), Дмитрий Раковщик (генеральный директор СПАО «РЕСО-Гарантия»), Игорь Черкашин, Александр Абакшонок, Алла Дудкина, Павел Зубрилин, Игорь Иванов, Константин Кальян, Роман Карпов, Елена Лурье, Хейраддин Мамедов, Алла Берсон, Елена Злыгорева, Олег Кузнецов, Хосе Леон Лассерротт, Элина Мелик-Пашаева, Иван Рыбкин, Ольга Суворова, Марина Черноморова.

Партнеры компании

Автосалоны и автосервисы: Рольф, Автодом, Артекс, Флайт Авто, ФК Моторс, ГК СИМ, Автопорт М, Независимость, Прайм Кар, Автодина Сервис, Ю.С.Импекс, Артекс Сервис, Автогранд, Аванта, Ника-Моторс, Автоцентр Ривьера, Эль Плюс, Техцентр Кунцево, КМ/Ч, АВИЛОН, «Нью-Йорк Моторс Москва», Шиномонтажи «Профиль».

Банки: Абсолют Банк, Альфа-Банк, Банк ВТБ, Банк Москвы, Банк Жилищного Финансирования, Банк «Возрождение», ВТБ 24, БИН банк, ДельтаКредит, МДМ-Банк, Москоммерцбанк, ОТП Банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Сбербанк РФ, ЮниКредит Банк, Собинбанк, Юниаструм Банк и др.

Среди корпоративных клиентов компании – «Вымпелком», «Вимм-Билль-Данн», МГТС, «Ростелеком», «Интурист», ПАО «Компания «Сухой», Мосводоканал, АО «Ульяновский механический завод», «ДонАвиа», Авиакомпания «Аврора», НКО «Яндекс. Деньги», МП «Новосибирская аптечная сеть», ОАО «Магаданэнерго», ООО «Уралэлектрострой», АО «ТВ Центр», ООО «Ростелеком-Интеграция», АО «Шеротель», холдинг АО «Росгео», АО «Авиаремонт», АО «Всерегиональное объединение «Изотоп», ПАО «Кубаньэерго» и пр.

Партнеры по перестрахованию: Munich Re, Hannover Re, SCOR, Sirius, Partner Re, Gen Re и многие другие.

Дата последнего изменения: 28 ноября 2018 г.