Страховая компания Сибирский Дом Страхования (СДС)

Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая компания «Сибирский Дом Страхования» (ООО «СК «СДС») – универсальная региональная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года страховщик занял 82-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и 34-е – по сборам ОСАГО. Основные составляющие страхового портфеля в 2017 году – ОСАГО (66,75% от общего сбора) и добровольное медицинское страхование (18,68%). Компания представлена десятью представительствами в Кемеровской области и филиалами в Барнауле (Алтайский край), Красноярске и Ростове-на-Дону. Головной офис компании находится в Кемерово.

СК «СДС» начала свою историю в 1994 году с момента создания страховой компании «Леда - Облкемеровоуголь», призванной защищать интересы шахтёров. После перехода под управление Администрации Кемеровской области компания была переименована на «Губернскую страховую компанию Кузбасса». В 2004 году компания вошла в состав Холдинга «Сибирский Деловой Союз», а в 2010 году сменила свое название на ныне действующее. В настоящее время СК «СДС» является универсальным страховщиком, специализирующемся на ОСАГО и личном страховании (кроме страхования жизни). В число страхователей СК «СДС» входят угольные предприятия, крупные промышленные предприятия Кузбасса и Алтая, строительные организации и учреждения здравоохранения, работающие на территории Сибирского федерального округа.



Компания является членом Национального Союза Страховщиков Ответственности, Всероссийского союза страховщиков, Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков, Российского союза автостраховщиков, Национальной страховой гильдии и ряда других профессиональных союзов.

14 июня 2018 года Банк России приказом № ОД-1467 отозвал лицензии компании на осуществление ОСГОП, ОСОПО и перестрахования в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

Единственным участником общества является АО Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» (100%). Конечными бенефициарами выступают Михаил Федяев (33,33%), Владимир Гридин (26,67%) и его сыновья Андрей и Сергей (по 20% каждый).

В 2013 году компания собрала на 21,79% больше премий, чем в предыдущем отчетном году –589,21 млн рублей против 483,78 млн рублей годом ранее. В 2014-2015 годах темпы прироста составили 9,85% и 58,59% соответственно, а по итогам 2016 года – менее 1%. В 2017 году объем собранной премии составил 1,08 млрд рублей (+4,5% к 2016-му). В общей премии 82,33% занимают взносы по договорам с физическими лицами и 17,67% – с юридическими. Основной объем премий в минувшем году собран в Кемеровской области (76,62%; второе место по сборам в регионе) и Алтайском крае (12,77%; 15-е место по сборам в регионе). Размер страхового возмещения в 2017 году составил 830,64 млн рублей, уровень выплат – 77,23%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 525,11 млн рублей премий, что незначительно уступает показателю за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 530,34 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 387,77 млн рублей, уровень выплат – 73,84%.

По итогам 2017 года основные сборы премий компании пришлись на ОСАГО (66,75%), добровольное медицинское страхование (18,68%), страхование от несчастных случаев и болезней (6,95%) и страхование ОСОПО (2,25%).

При помощи посредников в 2017 году общество собрало 757,25 млн рублей (70,41%), размер среднего агентского вознаграждения составил 9,21%.

В 2017 году компания показала убыток в размере 232,37 млн рублей по РСБУ и 244,73 млн рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с чистой прибылью в размере 33,09 млн рублей по РСБУ и совокупным доходом в 49,13 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 620 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 69 ед. (из них 41 – страховые организации, 28 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 299 чел. (из них 55 – индивидуальные предприниматели).

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности международными или национальными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Александр Кашуба (генеральный директор), Ольга Чудогашева (главный бухгалтер).

Клиенты: ООО ХК «СДС-Энерго», ФКП «Новосибирский опытный завод измерительных приборов», ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №4» (г. Новокузнецк), ФГУ «Кемеровский ЦСМ», МУТП города Рубцовска, ООО «Алтранс-Авто», ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть», ОАО «Кемеровская горэлектросеть», ООО «Березовские коммунальные системы» и др.

Дата последнего изменения: 23 ноября 2018 г.