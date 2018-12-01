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Страховая компания Ингвар

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
150 820
на 01.12.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
14 571
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
170 846
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
13 697
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное страхование пассажиров автомобильного транспорта от несчастных случаев
  • Страхование от несчастного случая
  • Страхование имущества

Юридическим лицам

  • Страхование ответственности
  • Автострахование
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Страхование имущества
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о компании

АО Страховая компания «Ингвар» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года заняла 143-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 29-е место по сборам в сегменте страхования грузов (58,54% страхового портфеля). Компания осуществляет деятельность на территории Москвы (100% сборов, 90-е место среди столичных страховщиков) и не имеет региональных представительств, а также дочерних, ассоциированных и зависимых обществ.

СК «Ингвар» основана в марте 1993 года. Приоритетным направлением деятельности компании является страхование грузоперевозок по России, странам СНГ, а также международных перевозок. С 2017 года компания является членом Всероссийского союза страховщиков и Национальной страховой гильдии.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, акционерами компании являются шесть юридических лиц: ЗАО «Бастион» (20%, владелец 99% акций – Николай Макаров), ЗАО «Евробилд» (20%, владелец 74% акций – Елена Барбаш), АО «СК-Инжиниринг» (19,91%, владельцы в равных долях – Олег Евдокименко и Анжелика Минькова), ЗАО «ИнформСтройГрупп» (19,9%, владелец 74% акций – Олег Шепелев), ООО «Юрконсалтингрупп» (17,95%, участниками общества выступают Саит Козин – 52%, Дмитрий Поликарпов – 25% и Олег Евдокименко – 23%), ООО «Заря Коммунизма» (2,25%).

В 2012-2013 годах компания достигла прироста поступлений на 21,07% и 11,82% соответственно. В 2014 году объем страховых премий сократился на 5,56%, а в 2015-2016 годах отмечается увеличение сборов на 9,85% и 12,49%. Объем собранной премии в 2017 году является наилучшим результатом деятельности компании и составляет 170,85 млн рублей (+26,96% к 2016-му), из них 99,64% занимают взносы, уплаченные юридическими лицами. Выплаты в 2017 году составили 13,7 млн рублей, уровень выплат – 8,02%. По итогам 1-го полугодия 2018 года страховщиком собрано 90,43 млн рублей (прирост 23,25% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено – 6,17 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 6,82%.

Страховой портфель компании в 2017 году включает страхование грузов (58,54%) и страхование имущества юридических лиц (40,8). Менее 1% приходится на страхование от несчастных случаев и болезней, страхование имущества граждан и страхование ГО за причинение вреда третьим лицам.

При помощи посредников в 2017 году общество собрало 128,53 млн рублей (75,23%), размер среднего агентского вознаграждения составил 30,54%.

Партнерами по перестрахованию являются российские и зарубежные перестраховочные компании, в числе которых ПАО САК «Энергогогарант», АО СК «Пари», ЗАО «Капитал-Перестрахование», SCOR, Munich Re Group, Hannover Re Group.

По итогам 2017 года компания получила 14,57 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 78,48% больше показателя предыдущего года (в 2016-м – 8,16 млн рублей). Совокупный доход в 2017 году увеличился в 6,4 раза и составил 26,29 млн рублей (в 2016-м – 4,14 млн рублей).

Уставный капитал – 150,82 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 2 ед., страховые агенты-физические лица – отсутствуют.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности СК «Ингвар» на уровне В+ «Достаточный уровень надежности» со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с истечением срока действия (дата актуализации – 12 марта 2015 года).

Совет директоров: Анжелика Минькова, Саит Козин, Олег Брежнев, Олег Евдокименко, Ольга Моренко.

Руководство: Анжелика Минькова (генеральный директор), Надежда Травинова (главный бухгалтер).

Клиенты: эксплуатационные предприятия Минимущества РФ, ФГУП «Государственный московский завод «САЛЮТ», ОАО «Московская фармацевтическая фабрика», АКБ «Алеф-банк», ОАО «Косогорский металлургический завод», ЗАО «Будафон Лтд», ЗАО «ЕвроБилд», ООО «СМАРТ», ЗАО «ДРГ Техсистемс», ООО «ВЕСТГЕЙТ», транспортно-экспедиционные компании в числе которых: ООО «Рус Логистикс», ЗОО «Дакотранс», ООО «Фаблис» и др.

Дата последнего изменения: 7 декабря 2018 г.
Справочная информация о компании
АО СК «Ингвар»
лицензия ЦБРФ СИ № 0425 от 10.07.2015
Руководитель
Анжелика Николаевна Минькова (генеральный директор)
по информации на 7 декабря 2018 г.
ОГРН
1027700484459
Адрес
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46/2, стр. 3
Телефоны
+7 (495) 545-08-52
+7 (495) 363-24-75
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СИ № 0425 от 10.07.2015 Действует
ЦБРФ СЛ № 0425 от 10.07.2015 Действует
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