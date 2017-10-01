Страховая компания МСК «СТРАЖ»

Справка banki.ru о компании

ООО Муниципальная страховая компания «СТРАЖ» им. С. Живаго» (сокр. – ООО МСК «СТРАЖ») – универсальная компания, средняя по размеру сборов. По итогам 2016 года организация заняла 39-е место по размеру страховой премии в рэнкинге российских страховщиков, 14-е место – по ОСАГО и второе место по сборам в Рязанской области. В страховом портфеле компании в минувшем году наиболее существенные доли занимают ОСАГО (71,45%) и добровольное медицинское страхование (10,61%). Региональная сеть компании включает более 50 филиалов и представительств, большая часть которых сосредоточена в Рязанской области. Головной офис компании находится в Рязани.

2 июня 2017 года Банк России ввел в ООО «МСК «СТРАЖ» временную администрацию сроком на полгода. Решение принято по результатам анализа плана восстановления платежеспособности, представленного страховщиком, а также для контроля за его реализацией.



30 ноября 2017 года Банк России приказом № ОД-3358 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.



Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 25 января 2018 года компания находится в стадии ликвидации.

ООО «Муниципальная страховая компания «СТРАЖ» им. С. Живаго» основано в январе 1993 года в виде акционерного общества закрытого типа. Учредителями выступили комитет по управлению муниципальным имуществом при мэрии Рязани и Муниципальный Коммерческий Банк им. С. Живаго.



В декабре 1997 года произошла реорганизация, в результате которой объединились две рязанские региональные компании – ОАО «Муниципальная страховая компания «СТРАЖ» им. С. Живаго» и ООО «Полис». Годом позже к ОАО «МСК «СТРАЖ» им. С. Живаго» присоединяется ОАО «Центральная страховая компания», а в 2000-м – ОАО «Губернская страховая компания».

В сентябре 2017 года компания уведомила о намерени передать страховой портфель по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств другому базирующемуся в Рязани страховщику – АО «СК «Опора».

Компания является членом Национального союза агростраховщиков, Российского союза автостраховщиков, Союза страховщиков «Урало-Сибирское соглашение» и других объединений.



Основными акционерами компании являются: ООО «Приокская инвестиционная компания» (35,96%, единственный владелец – Сергей Гущин), ООО «Страховая группа «СТРАЖ» (16,77%, 56% уставного капитала компании принадлежит Сергею Гущину), Григорий Гущин (14,63%), Сергей Гущин (24,75%). Оставшуюся долю в уставном капитале в размере 7,89% разделили между собой компании, входящие в группу, и несколько физических лиц. МСК «СТРАЖ» является частью группы «СТРАЖ»*, объединяющей больше 10 компаний.

С 2005 года компания демонстрирует непрерывный существенный прирост сборов. В 2012 году страховщик увеличил поступления на 58%, собрав 504,2 млн рублей премий против 319,1 млн рублей годом ранее. В 2013-2014 годах объемы сборов увеличились на 55,65% и 101,57% соответственно, а по итогам 2015 года – на 68,14%. В 2016 году компания собрала 3,95 млрд рублей премий, что на 48,53% больше, чем в предыдущем отчетном периоде (размер премии за 2015 год составил 2,66 млрд рублей). В структуре сборов 93,5% занимают взносы по договорам с розничными клиентами и 6,5% – с юридическими лицами. Размер страхового возмещения в 2016 году составил 2,26 млрд рублей, уровень выплат – 57,31%. За первые 6 месяцев 2017 года страховщиком собрано 1,69 млрд рублей (-10% к аналогичному периоду 2016-го), выплачено – 1,44 млрд рублей. Уровень выплат за первое полугодие равен 85,22%.

По итогам 2016 года основные сборы премий пришлись на автострахование (75,47%, из них ОСАГО – 71,45%, каско – 4,02%), добровольное медицинское страхование (10,61%), страхование имущества физических лиц (3,48%) и страхование от несчастных случаев и болезней (8,76%).

Весь объем премий в 2016 году страховщик собрал при помощи посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 12,2%.

В 2016 году согласно отчетности по РСБУ компания получила убыток в размере 281,93 млн рублей против чистой прибыли в 27,09 млн рублей годом ранее. Совокупный убыток страховщика по МСФО за прошлый год составил 245,77 млн рублей, что в 2,2 раза больше, чем в предыдущем отчетном периоде (в 2015-м – 110,66 млн рублей).

Уставный капитал – 357,82 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 1-е полугодие 2017 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 180 ед. (из них 34 – страховые организации, 146 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 482 чел., среднесписочная численность работников – 535 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 563 чел.

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных международными или национальными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Гущин (генеральный директор).

Партнеры компании

Автосалоны: «Автотех», группа компаний «Рязаньтехобслуживание», ГК «АвтоИмпорт», «Форд Центр Лидер», автосалон «Рязанский», «Рязаньавто» и др.

Банки: ОАО «Сбербанк России», ООО «МКБ им. С. Живаго», ОАО «Меткомбанк», ООО «Русфинанс Банк», ПАО «Московский Областной Банк», ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», ОАО «Московский Кредитный Банк», ОАО «Прио-Внешторгбанк» и др.

*В группу «СТРАЖ» входят: Муниципальная страховая компания «Страж», Медицинская страховая компания «Страж», ООО «Лекарь» (медицинский центр), ООО «ФинКон» (кредитное и страховое сопровождение частных лиц при покупке автомобиля или квартиры), группа компаний «СотаСервис» (сервисный центр по ремонту сотовых телефонов), ООО «Приокская инвестиционная компания», ООО «Аптека Лекарь», ОАО «Спасское предприятие «Агропромсервис», ЗАО «Символ» и др.

Дата последнего изменения: 26 января 2018 г.