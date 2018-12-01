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Страховая компания Страховая и перестраховочная компания «Юнити» (СПК Юнити Ре)

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
700 000
на 01.12.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
72 195
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
97 623
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
121 654
за 2017
Основные виды страхования

Юридическим лицам

  • Перестрахование
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая и перестраховочная компания Юнити» (ООО «СПК Юнити Ре») – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на классическом перестраховании и страховании. По итогам 2017 года СПК Юнити Ре занимает 150-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков (97,62 млн рублей) и 59-е место по сборам в сегменте ДМС (100% страхового портфеля). Компания является участником страховой Группы РЕСО. Представительства и филиалы отсутствуют. Головной офис находится в Москве.

СПК Юнити Ре осуществляет свою деятельность с 2004 года на базе приобретенного ранее ООО «Северо-Западная страховая компания», зарегистрированного в 1991 году. В 2005 году компания была преобразована в ООО СК «РЕСО-Ре» и вошла в состав страховой Группы РЕСО*. Годом позже название общества сменилось на «Юнити Ре». Компания входит в состав Всероссийского союза страховщиков.

В годы активной деятельности основной акцент в работе был сделан на классическое перестрахование, включая все основные классы бизнеса: имущество и технические риски, нефтехимию и энергетику, морское каско, грузы, ответственность, несчастный случай. Компания контролировала весь перестраховочный бизнес Группы РЕСО, куда входит ряд компаний из России, СНГ и Балтии.

В 2015 году компания учредила два дочерних общества АО «Юнити Ре Финансовые рынки» и АО «Инвестиционная компания Юнити Ре», основным видом деятельности которых является инвестиционная деятельность. В 2014 году компания приобрела контрольные доли владения в ООО «Русинвест» и ООО «Рестрой», целью которых является осуществление инвестиций в недвижимость. В июне 2017 года Юнити Ре продала аффилированной компании АО «Банк «РЕСО-Кредит» свои доли в АО «Юнити Ре Финансовые рынки» и АО «Инвестиционная компания Юнити Ре», утратив также контроль над компаниями ООО «Русинвест» и ООО «Рестрой».

В августе 2016 года стало известно об одобрении советом директоров «РЕСО-Гарантии» сделки по покупке у Astroway Limited доли в размере 100% уставного капитала ООО СПК «Юнити Ре». Цена договора равна величине собственных средств ООО СПК «Юнити Ре» на 31 декабря 2015 года и согласно аудированному отчету по МСФО превышает 1,63 млрд рублей. С декабря 2016 года «Юнити Ре» является 100% дочерней компанией ООО «УК «Аврора Капитал Менеджмент». Конечными бенефициарами выступают братья Сергей и Николай Саркисовы – основные владельцы Группы РЕСО.

В 2016 году компания собрала на 17,32% меньше перестраховочных премий, чем в 2015-м (1,12 млрд рублей против 1,35 млрд рублей годом ранее). По итогам 2017 года сборы на рынке входящего перестрахования отсутствуют. За 1-е полугодие 2018 года компания собрала 6,74 млн рублей премий по договорам, принятым в перестрахование.

Объем страховых взносов по договорам прямого страхования увеличились в 2012-2013 годах на 7,66% и 10,45% соответственно. В 2014 году наблюдалось снижение объема сборов на 18,55%. В 2015-2016 годах в деятельности компании отмечается прирост сборов на 21,31% и 1,83%, а по итогам 2017-го – 10,86%. Объем страховых премий в 2017 году составил 97,62 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 88,06 млн рублей), из них 100% составляют сборы по договорам с юридическими лицами. Весь объем страховых премий собран в Москве (99-е место среди столичных страховщиков). Выплаты в 2017 году достигли 121,65 млн рублей, уровень выплат – 124,62%. За 6 месяцев 2018 года страховщиком собрано 101,08 млн рублей (+6,98% к аналогичному периоду 2017-го). Размер выплат за этот период достиг 141,42 млн рублей, уровень выплат – 139,91%.

Страховой портфель компании в 2017 году включает добровольное медицинское страхование (100%). Весь объем страховых премий был собран путем прямых продаж, без участия посредников.

В 2017 году компания получила чистую прибыль в размере 72,2 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и совокупный доход в 130,53 млн рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с убытком в размере 968,15 млн рублей по РСБУ и 1,07 млрд рублей по МСФО.

Уставный капитал – 700 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Рейтинги компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности» со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с истечением срока действия (дата актуализации – 26 ноября 2015 года).

А.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне «B+» (Good) и кредитный рейтинг эмитента на уровне «bbb-», сохранив прогноз по рейтингу «негативный» (дата актуализации – 30 октября 2015 года). В январе 2017 года компания приняла решение отказаться от продолжения сотрудничества с агентством А.M. Best. Решение принято в связи с состоявшимся в конце 2016 года переходом ООО СПК «Юнити Ре» под контроль РЕСО-Гарантия.

Руководство: Игорь Черкашин (генеральный директор), Роман Карпов, Алла Дымкова, Дмитрий Борцов, Алексей Соложенкин (главный бухгалтер).

*В настоящее время в группу «РЕСО» входят около 20 компаний, работающих в страховом (СПАО «РЕСО-Гарантия», ООО «СМК «РЕСО-Мед», ООО ОСЖ «РЕСО-Гарантия», ООО СПК «Юнити-Ре», ООО «СК «РЕСО-Шанс», АО «МСК «УралСиб»), финансовом (банк ОАО «РЕСО-Кредит»), лизинговом («РЕСО-Лизинг»), автомобильном бизнесе («РЕСО-Авто-Сервис»). В России группа представлена многофилиальной сетью – более 760 офисов во всех регионах России. В Группу РЕСО входит ряд страховых компаний СНГ – «НСК» (Казахстан), «Белросстрах» (Беларусь), «РЕСО» (Армения), также Холдинг имеет стратегического партнера и на территории Украины – «ПРОСТО-страхование».

Дата последнего изменения: 7 декабря 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «Страховая и перестраховочная компания «Юнити»
лицензия ЦБРФ СЛ № 1643 от 01.12.2016
Руководитель
Игорь Васильевич Черкашин (генеральный директор)
по информации на 7 декабря 2018 г.
ОГРН
1037800007288
Адрес
117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6, стр. 3
Телефоны
+7 (495) 956-65-89
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 1643 от 01.12.2016 Действует
ЦБРФ СИ № 1643 от 01.12.2016 Действует
ЦБРФ ПС № 1643 от 01.12.2016 Действует
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