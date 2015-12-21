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Страховая компания Кремль

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
19 289
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
3 878
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 17.12.2015 года № ОД-3644 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Кремль».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 03.09.2015 № ОД-2342 «О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования ООО СК «Кремль»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Решением Арбитражного суда Московской области от 17 февраля 2016 года ООО СК «Кремль» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев до 17 августа 2016 года.

Дата последнего изменения: 9 марта 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Кремль»
лицензия ФССН С № 3601 50 от 12.05.2008
Руководитель
Екатерина Игоревна Буник (руководитель временной администрации)
по информации на 8 февраля 2016 г.
ОГРН
1025003529077
Адрес
141009, Московская область, город Мытищи, улица Колонцова, дом 15
Телефоны
+7 (495) 638-55-05
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С № 3601 50 от 12.05.2008 Отозвана

Банк России приказом от 17.12.2015 года № ОД-3644 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Кремль».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 03.09.2015 № ОД-2342 «О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования ООО СК «Кремль»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
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