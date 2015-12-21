Страховая компания Кремль

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Банк России приказом от 17.12.2015 года № ОД-3644 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Кремль».



Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 03.09.2015 № ОД-2342 «О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования ООО СК «Кремль»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Решением Арбитражного суда Московской области от 17 февраля 2016 года ООО СК «Кремль» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев до 17 августа 2016 года.

Дата последнего изменения: 9 марта 2016 г.