МКК Финмолл

выбрать город Регистрационный номер 651403550005541
Основной сферой деятельности МКК «Финмолл» является предоставление краткосрочных займов населению.

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Справочная информация
Информация о МКК Финмолл
Регистрационный номер 651403550005541
Торговая марка
Финмолл
Адрес
630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242 пом. 406
Телефон
8 (800) 200-10-63
ОГРН
1117746509638
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