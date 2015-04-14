Банк России приказом от 14.04.2015 №ОД-814 отозвал лицензию на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «Авеста-Мед».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства в части размещения страховых резервов и собственных средств. , явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 12.02.2015 № ОД-348 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «Авеста-Мед»).
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.10.2015 ЗАО «СК «Авеста-Мед» признано несостоятельным (банкротом), в его отношении открыто конкурсное производство. По выписке с ЕГРЮЛ по состоянию на 27 ноября 2015 года компания находится в стадии ликвидации.
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лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН С №2816 78 от 30.04.2009
Отозвана
Банк России приказом от 14.04.2015 №ОД-814 отозвал лицензию на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «Авеста-Мед» в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства в части размещения страховых резервов и собственных средств.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.