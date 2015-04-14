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Страховая компания Авеста-Мед

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
538
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
119
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 14.04.2015 №ОД-814 отозвал лицензию на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «Авеста-Мед».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства в части размещения страховых резервов и собственных средств. , явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 12.02.2015 № ОД-348 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «Авеста-Мед»).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.10.2015 ЗАО «СК «Авеста-Мед» признано несостоятельным (банкротом), в его отношении открыто конкурсное производство. По выписке с ЕГРЮЛ по состоянию на 27 ноября 2015 года компания находится в стадии ликвидации.

Дата последнего изменения: 27 ноября 2015 г.
Справочная информация о компании
ЗАО «Авеста-Мед»
лицензия ФССН С №2816 78 от 30.04.2009
Руководитель
Любомир Ярославович Княгиницкий (конкурсный управляющий)
по информации на 27 ноября 2015 г.
ОГРН
1027809208811
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Н
Телефоны
+7 (812) 441-30-03
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С №2816 78 от 30.04.2009 Отозвана

Банк России приказом от 14.04.2015 №ОД-814 отозвал лицензию на осуществление страхования ЗАО «Страховая компания «Авеста-Мед» в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства в части размещения страховых резервов и собственных средств.
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