Страховая компания Спасские ворота

Справка banki.ru о компании

АО «СГ «Спасские ворота» – универсальный страховщик, относительно небольшой по размеру сборов. По итогам 2017 года организация заняла 83-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков, 22-е – по сборам в сегменте ДМС и 16-е место – по страхованию грузов. В страховом портфеле компании по итогам года основные сборы пришлись на добровольное медицинское страхование (49,77%) и страхование грузов (30,56%). Основным регионом деятельности является Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором компания заняла второе место по сборам в 2017 году. Организация представлена филиалом в Москве и обособленными офисами в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Головной офис расположен в Салехарде (ЯНАО).

СГ «Спасские ворота» была основана в июле 1999 года под наименованием ОАО «Страховая группа «Межрегионгарант». Учредителями выступили администрация Ямало-Ненецкого автономного округа, строительная компания «Север-Нефтегазстрой», а также авиакомпания «Когалымавиа». В 2012 году в совет директоров компании вошел Борис Хаит, основатель и бывший владелец страховой компании «Спасские ворота», прекратившей свое существование после объединения с СГ «МСК», и с 2013 года компания начала работать под брендом «Спасские ворота».



В настоящее время СГ «Спасские ворота» оказывает страховые услуги как юридическим, так и физическим лицам. Основные направления деятельности – страхование грузов, добровольное медицинское страхование, ипотечное страхование, страхование имущества юридических лиц, страхование строительно-монтажных рисков.

Компания является членом Национальной страховой гильдии, Российского Союза Автостраховщиков, Всероссийского Союза Страховщиков, Национального союза страховщиков ответственности, Федерального саморегулируемого союза страховых организаций.

В апреле 2018 года компания уведомила о принятии от ООО «СК «Сибирский Дом Страхования» страхового портфеля по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и/или обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

Единственным акционером общества является АО «Глобалстрой-Инжиниринг» (ранее «Лукойл-Нефтегазстрой») – одна из крупнейших строительных и снабженческих компаний в России и СНГ для компаний нефтегазовой отрасли. Владельцами «Глобалстрой-Инжиниринг» выступают две компании, зарегистрированные на Кипре: Reagoil Finance Limited (76,06%) и Formein Finance Limited (11,43%). Согласно информации, размещенной в МСФО за 2017 год, конечный контроль над компанией принадлежит Серику Рахметову – председателю совета директоров «Глобалстрой-Инжиниринг». Дочерней организацией АО СГ «Спасские ворота» является ОАО СК «МРГ Лайф», в настоящий момент не имеющая лицензии на осуществление страховой деятельности.

С 2007 года компания демонстрировала почти непрерывное увеличение объема страховых сборов. В 2012 году прирост поступлений составил 2,12%, а по итогам 2013-2014 годов – 5,68% и 20,04%. В 2015 году сборы страховщика сократились на 6,81%, а по итогам следующих двух лет объем поступлений увеличился на 31,87% и 7,2% соответственно. Размер собранной премии в 2017 году составил 1,05 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 978,76 млн рублей). В структуре сборов 52,95% занимают взносы с юридических лиц и 47,05% – с физических лиц. Основной сбор премий осуществлен в Ямало-Ненецком автономном округе (63,6%) и Москве (33,58%). Выплаты в 2017 году составили 417,47 млн рублей, уровень выплат – 39,79%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 463,45 млн рублей премий, что на 7,34% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 500,17 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 151,33 млн рублей, уровень выплат – 32,65%.

По итогам 2017 года основные доли страхового портфеля пришлись на добровольное медицинское страхование (49,77%), страхование грузов (30,56%), ОСАГО (4,53%), страхование от несчастных случаев и болезней (4,08%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (4,03%).

При помощи посредников в 2017 году страховщиком было собрано 735,83 млн рублей (70,13%), размер среднего агентского вознаграждения составил 32,9%.

В 2017 году согласно отчетности по РСБУ компания получила 111,31 млн рублей чистой прибыли, что на 35,28% больше, чем получено годом ранее (в 2016-м – 82,29 млн рублей). Совокупный доход по МСФО, полученный в 2017 году, увеличился на 50,44% сравнительно с показателем предыдущего года (80,02 млн рублей) и составил 120,37 млн рублей.

Уставный капитал – 480 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 172 чел., страховых агентов-юридических лиц – 134 ед. (из них 39 – страховые организации, 95 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 73 чел. (из них 41 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинги компании

«Эксперт РА»: повысило рейтинг финансовой надежности страховой компании «Спасские ворота» до уровня ruА (дата события – 20 декабря 2018 года). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА- с позитивным прогнозом.

АКРА: ВBB(RU), прогноз по рейтингу стабильный (рейтинг впервые присвоен 16 июля 2018 года).



Руководство: Евгений Потапов (генеральный директор), Сергей Михайлов.

Совет директоров: Марат Гизатуллин (председатель), Евгений Потапов, Сергей Михайлов, Мевлуд Отарашвили, Лариса Мустаева.

Страховая группа «Спасские ворота» активно участвует во многих государственных, ведомственных и муниципальных программах на территории РФ, является одним из основных страховщиков при реализации проекта строительства Каспийского трубопровода, проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а также строительства Богучанской ГЭС.

Среди клиентов компании Федеральное космическое агентство (Роскосмос), Московский пивобезалкогольный комбинат «Очаково», Тетра Пак, Московский завод электромеханизмов, Swatch Group, LG, Mobil 1, Глобал-флот, ТВ-Центр, Учебный центр ОАО «Газпром», АвтоТрансИнфо (ATI.SU), АО «Олимп», Strategy Partners Group, АО «Главкосмос», АО «Эхо» и др.

Партнеры:

Банки: Сбербанк, Петрокоммерцбанк, Промсвязьбанк, Ханты-Мансийский Банк, КБ «МИА» и др.

Дата последнего изменения: 27 декабря 2018 г.