Страховая компания Медицинская страховая компания «УралСиб»

Справка banki.ru о компании

АО МСК «УралСиб» – небольшая по размеру сборов страховая организация, занимающаяся обязательным медицинским страхованием. Входит в состав Страховой группы «РЕСО». На рынке ОМС по итогам 2017 года компания находится на 11-е месте среди российских страховщиков по численности застрахованных, количество которых составляет более 2,8 млн человек (рыночная доля – 2%). Компания имеет один филиал в Уфе (Республика Башкортостан) и около 40 агентств на территории РФ. Головной офис находится в г. Подольск (Московская обл.).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 01.10.2018 года АО МСК «УралСиб» прекратила деятельность в качестве юридического лица вследствие реорганизации в форме присоединения к ООО «СМК РЕСО-Мед».

АО МСК «УралСиб» берет свое начало с создания Акционерного общества открытого типа «Государственная страховая медицинская компания «Подмосковье-Мед» в декабре 1994 года. В октябре 1997 года страховое общество было переименовано в Открытое акционерное общество «Страховая компания правоохранительных органов-Мед-Подмосковье». В 2004 году 79,9% акций ОАО «Страховая компания правоохранительных органов-Мед-Подмосковье» перешли ЗАО «Страховая группа «УралСиб». Тогда же было принято решение о смене наименования компании на Открытое акционерное общество «Медицинская Страховая Компания «УралСиб» (ОАО «МСК «УралСиб»).



Компания осуществляет деятельность на рынке обязательного и добровольного медицинского страхования Москвы, Московской области и Республики Башкортостан. На рынке ОМС г. Москвы МСК «УралСиб» выступает как специализированная компания, осуществляющая деятельность с медицинскими учреждениями ведомственного подчинения. В системе ОМС сотрудничает с центральными медицинскими учреждениями Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Главного управления внутренних дел г. Москвы, Федеральной службы налоговой полиции РФ, Министерства по чрезвычайным ситуациям России, Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ.

АО МСК «УралСиб» является членом Московской Ассоциации Медицинских Страховых Организаций и Всероссийского союза страховщиков.

Единственным акционером компании до 13 ноября 2016 года являлась крупная универсальная страховая компания федерального масштаба АО «Страховая группа «УралСиб», ключевой участник одноименной Страховой группы «УралСиб». С 14 ноября 2016 года акционерами компании стали: ООО «ГрандСтройПрестиж» (24%), ООО «Аджастер» (19%), ООО «ТМБ» (19%), ООО «Профит» (19%) и Коммандитное товарищество «Спешиал Опортьюнитиз» и компания» (19%). В марте 2017 года ФАС России удовлетворила ходатайство «РЕСО-Гарантии» о приобретении 100% голосующих акций АО «МСК «УралСиб». В настоящее время компания входит в состав группы «РЕСО»*, а прямыми акционерами общества являются СПАО «РЕСО-Гарантия» (доля участия 81%) и ООО СМК «РЕСО-Мед» (19%). Конечными сторонами, обладающими контролем над компанией выступают совместно Сергей и Николай Саркисовы. В марте 2018 года внеочередным общим собранием акционеров АО «МСК «УралСиб» принято решение о реорганизации общества в форме присоединения его к ООО «СМК РЕСО-Мед».

В 2013-2014 годах в деятельности компании отмечается прирост сборов по добровольному страхованию на 35,06% и 7%, что соответствует 16,11 млн и 17,24 млн рублей премий. Следующий период характеризуется существенным сокращением объема поступлений: в 2015-м – на 21,07%, а по итогам 2016-го – на 72,75%. Объем начисленной премии по добровольному страхованию в 2016 году составил 3,71 млн рублей (аналогичный показатель в 2015-м – 13,61 млн рублей), размер выплат достиг 5,78 млн рублей, уровень выплат – 156,03%. В 2017 году сборы по добровольному страхованию отсутствуют, выплаты составили 53 тыс. рублей. В текущем периоде деятельность по ДМС обществом не возобновилась.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 116 млн рублей, совокупный доход по МСФО равен 111,37 млн рублей. Предыдущий год страховщик завершил с прибылью по РСБУ в размере 77,2 млн рублей и доходом по МСФО в 85,63 млн рублей.

Уставный капитал – 156 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг надежности и качества услуг страховой медицинской организации МСК УралСиб в связи с отсутствием информации для применения методологии и завершением срока действия рейтинга (дата события – 3 мая 2017 года). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне А «Высокий уровень надежности и качества услуг» со стабильным прогнозом.

Руководство: Юрий Дёмин (генеральный директор), Алла Чувилева (гл. бухгалтер).

По состоянию на 1 августа 2018 года в СМК «УралСиб» по обязательному медицинскому страхованию застраховано 2 млн 815 тыс. человек.

Дата последнего изменения: 3 октября 2018 г.