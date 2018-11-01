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Страховая компания Интери

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
400 230
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
1 114 910
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
411 326
за 2017
Предложения страховой компании Интери
Каско
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  • Смарт Каско
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  • Страхование ответственности
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование имущества

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  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
Справка banki.ru о компании

ООО «СК ИНТЕРИ» (ранее ООО «СК Европлан») – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. С июня 2017 года входит в состав Группа «ВСК». В 2017 года организация занимает 80-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и 16-е место по сборам каско (97,41% в общей премии). Компания работает на территории Москвы, где по итогам года занимает 11-е место среди страховщиков каско. Собственных филиалов и представительств общество не имеет. Головной офис находится в Москве.

Общество зарегистрировано в 2001 году под наименованием ООО «Казанская страховая компания». Изначально компания осуществляла страховую деятельность на территории Республики Татарстан. В 2010 году принято решение о переименовании компании в ООО «СК Европлан» и переводе головного офиса в г. Москва. С 24 января 2018 года компания работает под наименованием ООО «СК ИНТЕРИ».

В настоящее время компании предоставляет услуги страхования юридическим лицам. Основные направления деятельности – каско автомобилей, передаваемых в лизинг, и добровольное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Общество является членом Всероссийского Союза Страховщиков.

Единственным участником общества является ООО «Краун КД» (100%). В июне 2017 года косвенный контроль над компанией получило САО «ВСК» через владение 100% уставного капитала ООО «Поместье» (с января 2017 года АО «Поместье»), которое владеет 99,9% уставного капитала ООО «Краун КД». В настоящее время стороной, обладающей конечным контролем над компанией (более 51% косвенного владения) является Сергей Цикалюк. Сообщается, что покупка компании является реализацией стратегии Группы ВСК* по укреплению рыночных позиций, в том числе путем приобретения страховщиков, специализирующихся на отдельных каналах продаж или сегментах рынка. Ранее косвенный контроль принадлежал ПАО «Европлан», а конечным бенефициаром являлся Микаил Шишханов.

На протяжении последних лет компания демонстрирует стабильное увеличение объемов сборов. В 2013 году объем поступлений увеличился на 27,57% в сравнении с предыдущим отчетным годом (587,99 млн рублей премий против 460,92 млн годом ранее). В 2014-2015 годах темпы прироста составили 53,41% и 12,79% соответственно, а по итогам 2016 года – 6,42%. Объем собранной премии в 2017 году составил 1,11 млрд рублей, что на 2,97% больше показателя предыдущего года (в 2016-м – 1,08 млрд рублей). Сбор премий осуществлен по договорам страхования с юридическими лицами на территории Москвы. Выплаты компании в 2017 году составили 411,33 млн рублей, уровень выплат – 36,89%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 509,43 млн рублей премий, что на 5,37% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 483,45 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 177,06 млн рублей, уровень выплат – 34,76%.

В страховом портфеле компании в 2017 году доминирует страхование каско, на которое приходится 97,41% сборов. Остаток портфеля занимают премии по страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (2,53%). Основным страхователем гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и средств наземного транспорта является ПАО «Европлан».

В 2017 году при помощи посредников страховщиком собрано 1,11 млрд рублей (99,86%), размер среднего агентского вознаграждения составил 31,22%. Основным агентом компании является ООО «Европлан Лизинговые Платежи», которое получает агентское вознаграждение за заключение полисов страхования.

В 2017 году компания получила чистую прибыль по РСБУ в размере 400,23 млн рублей, что на 31,77% больше показателя предыдущего года (в 2016-м – 303,73 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО в 2017 году увеличился на 31,58% и составил 400,68 млн рублей (в 2016-м – 304,5 млн рублей).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 50 чел., страховых агентов-юридических лиц – 2 ед., страховые агенты-физические лица отсутствуют.

Сегодня под защитой «ИНТЕРИ» более 7 тысяч юридических лиц, всего застраховано свыше 11 тысяч единиц легковых и коммерческих автомобилей, автобусов и специального транспорта.

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности международными или национальными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Евгений Деревенсков (генеральный директор).

Партнеры

Автодилеры: компания «Аврора», «Агат», ГК «Рольф», «Башавтоком», «АвтоГрад», Auto-Holland, Chevrolet-leasing, F.lli Ferrari, BLOCK, Fost-Motors, Genser, «Hyundai Трак Сервис» и др.

*Группа «ВСК» является универсальным страховщиком федерального масштаба, который включает ряд специализированных дочерних и зависимых компаний: САО «ВСК» (крупный универсальный страховщик), ООО «ВСК-Мед» (работает в сфере медицинских услуг), ООО «ВСК-Ипотека» (аффилированная компания, что специализируется на выдаче ипотечных займов), ООО «ВСК-Милосердие» (дочерняя компания, осуществляющая добровольное и обязательное медицинское страхование), ООО «БИН Страхование», ООО «СК «Европлан», ООО «ВСК – Линия жизни», ООО «СК ИНТЕРИ». Клиентами ВСК являются 20 млн россиян и более 300 тыс. предприятий и организаций. Региональная сеть компании насчитывает более 400 офисов во всех субъектах России.

Дата последнего изменения: 28 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК Интери»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3225 от 10.04.2018
Руководитель
Дронов Евгений Михайлович (генеральный директор)
по информации на 22 января 2019 г.
ОГРН
1021602849443
Адрес
127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12
Телефоны
+7 (495) 786-80-81
8 800 250-80-81
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3225 от 10.04.2018 Действует
ЦБРФ СИ № 3225 от 10.04.2018 Действует
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