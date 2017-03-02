Страховая компания Согласие-М

Справка banki.ru о компании

ЗАО СК «Согласие-М» – небольшая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. Входит в состав группы «Онэксим» Михаила Прохорова. Компания ведет деятельность преимущественно в Самарской области (доля рынка – менее 1%) и Москве. Cогласно выписки из ЕГРЮЛ компания имеет 21 филиал в крупных городах России. Головной офис расположен в Москве.

В декабре 2016 года ЗАО СК «Согласие-М» уведомило на своем сайте о завершении деятельности в сфере обязательного медицинского страхования с 31 декабря 2016 года и дальнейшей ликвидации.

30 марта 2017 года Банк России приказом № ОД-813 отозвал лицензию компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности. Согласно выписки из ЕГРЮЛ на 3 мая 2017 года компания находится в стадии ликвидации (решение о ликвидации принято единственным участником общества 24 апреля 2017 года).

Компания берет начало с момента образования в Самаре медицинской страховой компании «Вита-Мед» (ЗАО МСК «Вита-Мед») в январе 2004 года. В марте 2011 года единственным акционером МСК «Вита-Мед» становится ООО СК «Согласие», спустя месяц компания меняет названием на ЗАО СК «Согласие-М». Основными регионами деятельности компании является Самарская область (пятое место по количеству застрахованных граждан в 2016 году, доля рынка – менее 1%) и город Москва.



ЗАО СК «Согласие-М» является 100%-ной дочерней компанией крупного универсального страховщика ООО «СК «Согласие». Конечным бенефициаром выступает Михаил Прохоров (доля косвенного владения – 58,29%).

По итогам 2015 года компания показала чистую прибыль по РСБУ в размере 3 тыс. рублей (-25% к показателю 2014 года). Финансовая отчетность за 2016 год на сайте страховщика не размещена.

Уставный капитал – 60 млн рублей (по состоянию на 1 марта 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2016 год среднесписочная численность работников составила 18 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 25 человек. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Рейтинги материнской компании «Согласие»:

«Эксперт РА»: A+ «Очень высокий (наивысший) уровень надежности», третий подуровень, прогноз – «стабильный» (рейтинг понижен 31 августа 2016 года). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности» со «стабильным» прогнозом.

Standard & Poor's подтвердило рейтинг финансовой устойчивости СК «Согласие» на уровне В+ и рейтинг по национальной шкале на уровне ruA, а затем отозвало рейтинги по просьбе страховщика (дата события – 3 февраля 2017 года). На момент отзыва по рейтингам был установлен «негативный» прогноз.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило рейтинг надежности и качества услуг ООО «СК «Согласие» на уровне «ААА.ic» со стабильным прогнозом. Рейтинг надежности и качества услуг присвоен впервые 6 февраля 2017 года.

Руководство: Юлия Шумилова (руководитель ликвидационной комиссии).

Численность граждан, застрахованных в СК «Согласие-М» по обязательному медицинскому страхованию, на 31 декабря 2016 года превысила 69,4 тыс. человек (из них в Самарской области – более 27 тыс., в Москве – 42,4 тыс.).

Дата последнего изменения: 31 мая 2017 г.