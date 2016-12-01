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Страховая компания МИБ

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
60 005
на 01.12.16
Чистая прибыль, тыс. ₽
-1 145
за 2015
Справка banki.ru о компании

ЗАО СМК «Милосердие и благополучие» (ЗАО СМК «МиБ») – небольшая региональная страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. В 2015 году на рынке ОМС компания заняла 24-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных (доля рынка – 0,1%). Компания занимается ОМС на территории Московской области и имеет несколько пунктов выдачи полисов, размещенных в Мытищах и Серпухове. Головной офис находится в Красногорске.

15 марта 2017 года Банк России приказом № ОД-656 отозвал лицензию ЗАО СМК «МиБ» на осуществление страхования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности. С июня 2017 года компания переименована в АО «МИБ».

ЗАО «СМК «МиБ» осуществляет медицинское страхование граждан на территории Московской области с 1992 года. По состоянию на 1 июля 2016 года компания заняла в регионе седьмое место по численности застрахованных граждан. Рыночная доля компании в Московской области составила 1,2%.

Компанией заключены договоры на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию со всеми медицинскими организациями, реализующими Программу ОМС в Московской области.

До декабря 2005 года организация занималась добровольным медицинским страхованием. В виду отсутствия договоров ДМС с 2006 года данное направление страхования не развивалось. В 2013 году на основании решения акционеров ЗАО «СМК «МиБ» официально прекратило деятельность по ДМС.

Акционерами компании являются девять физических лиц – граждан России, совокупно владеющих 54,60% акций, а также юридические лица – ЗАО «Стратегия» (29,76%), ООО «Медицинский центр «Совмед-М» (9,11%), ЗАО «Республиканский коммерческий банк» (3,91%) и другие организации, совокупная сумма долей которых в уставном капитале менее 5%. Компания не имеет дочерних и ассоциированных обществ.

По итогам 2015 года компания получила убыток в размере 1,15 млн рублей согласно отчетности по РСБУ. Годом ранее убыток компании составил 139 тыс. рублей.

Уставный капитал – 60 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2016 года среднесписочная и фактическая численность работников на отчетную дату составила 28 человек. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Анатолий Попов (генеральный директор), Тамара Фаткина (главный бухгалтер).

Совет директоров: Анатолий Попов (председатель), Владимир Жернов, Елена Фролова, Дмитрий Канашкин, Алевтина Павлова.

Численность граждан, застрахованных ЗАО «СМК «МиБ» по обязательному медицинскому страхованию на 1 октября 2016 года превысила 88,7 тыс. человек.

Дата последнего изменения: 22 января 2018 г.
Справочная информация о компании
АО «МИБ»
лицензия ЦБРФ ОС № 0166 - 01 от 05.02.2015
Руководитель
Анатолий Дмитриевич Попов (генеральный директор)
по информации на 22 января 2018 г.
ОГРН
1027739477985
Адрес
143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Почтовая, д. 3, пом.17
Телефоны
8 (495) 781-96-21
8 (495) 781-96-19
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ОС № 0166 - 01 от 05.02.2015 Отозвана

Банк России приказом от 15.03.2017 года № ОД-656 отозвал лицензию на осуществление страхования ЗАО «СМК «Милосердие и благополучие». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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