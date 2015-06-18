Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1381 отозвал лицензию на осуществление страхования открытого акционерного общества «Страховая компания «ГУТА-Доверие» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2263).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».
Дата последнего изменения: 13 августа 2019 г.
Справочная информация о компании
ОАО «Гута-Доверие»
лицензия ФССН С №2263 77 от 22.02.2008
Руководитель
Александр Эдуардович Скворцов (генеральный директор)
по информации на 21 января 2018 г.
ОГРН
1027739329760
Адрес
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН С №2263 77 от 22.02.2008
Отозвана
Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1381 отозвал лицензию на осуществление страхования открытого акционерного общества «Страховая компания «ГУТА-Доверие».
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