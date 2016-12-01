Страховая компания Транссибирская корпорация (Транссиб)

Справка banki.ru о компании

АО «Транссибирская перестраховочная корпорация (АО «Транссиб Ре») – крупная по размеру сборов перестраховочная компания. По итогам 2015 года заняла 11-е место по размеру собранных перестраховочных премий. Основным направлением деятельности является облигаторное перестрахование по имущественным видам страхования. Компания имеет филиал в Москве, а также офисы в Находке и Санкт-Петербурге. Головной офис компании находится в Красноярске.

9 марта 2017 года Банк России приказом № ОД-611 отозвал лицензию АО «Транссиб Ре» на осуществление перестрахования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



АО «Транссиб Ре» учреждено в 1992 году. География покрытия рисков «Транссиб Ре» охватывает всю территорию России, страны ближнего и дальнего зарубежья. Основным направлениям деятельности корпорации в 2015 году являлось перестрахование имущества юридических лиц (13-е место по величине взносов в 2015 году), перестрахование автокаско (первое место), перестрахование средств водного транспорта (второе место), перестрахование грузов (третье место).



«Транссиб Ре» является членом Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков (Новосибирск), Сибирской ассоциации страховщиков (Красноярск), Дальневосточного Союза Страховщиков (Владивосток), Европейского Делового Союза (Лондон) и Ассоциации страховщиков и перестраховщиков развивающихся стран (Филиппины).

Основными акционерами компании являются Ирина Постникова (22,01%) и ООО «Стройкомплексбиатор» (19,96%, владельцем общества с долей 75% в уставном капитале выступает Юрий Вронский). Полный список акционеров компания не раскрывает.

Размер перестраховочных премий в 2015 году увеличился на 8,06% по сравнению с предыдущим отчетным годом (1 млрд рублей против 928,12 млн рублей годом ранее). По результатам деятельности за 9 месяцев 2016 года отмечается резкое снижение сборов на рынке перестрахования – собрано 170,88 млн рублей против 809,99 млн рублей в аналогичном периоде 2015 года (минус 78,9%). Страховых премий по договорам прямого страхования общество не имеет.

Ведущими зарубежными перестраховщиками компании являются: Korea National Insurance Company (КНДР), Maxima Pojistovna (Чехия), EURO Sigorta A.S. (Турция), Hasicska vzajemna pojistovna (Чехия), Oman Insurance Company (Оман), Union Insurance Company P.S.C. (ОАЭ), PT Asuransi Binagriya Upakara (Индонезия).

По итогам 2014 года убыток страховщика составил 159,82 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 101,2 млн рублей по МСФО. В 2015 году компания получила убыток в размере 75,06 млн рублей по РСБУ и 194,87 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 601,2 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2016 года среднесписочная численность работников составила 24 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 16 человек. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.



Рейтинг компании

«Эксперт РА» понизило рейтинг надежности компании до уровня В++ «Удовлетворительный уровень надежности» и отозвало его в связи с отказом компании от поддержания публичного статуса рейтинга (дата события – 13 октября 2016 года). Перед отзывом по рейтингу был установлен негативный прогноз, что означает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе. Ранее у компании действовал рейтинг А+ «Очень высокий уровень надежности», третий подуровень, со стабильным прогнозом.

Совет директоров: Дмитрий Суетин, Александр Ботов, Ирина Постникова, Эрика Мачакова, Людмила Родионова.



Руководство: Ирина Постникова (генеральный директор), Мария Царева, Юрий Вронский, Оксана Гысь (главный бухгалтер).

В 2015 году основными клиентами компании, с которыми подписан наибольший объем перестраховочной премии, являлись такие российские страховщики: ПАО «Россгострах», ОАО Страховая компания «Гайде», ООО «СК «Капитал-полис страхование», ОСАО «Ингосстрах», ООО СК «Дальакфес», ЗАО «СК «Двадцать первый век».

Дата последнего изменения: 10 марта 2017 г.