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Страховая компания Каско – Медицинское страхование (Каско-МС)

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
60 025
на 01.08.16
Чистая прибыль, тыс. ₽
3 399
за 2015
Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Каско-Медицинское страхование» – небольшая региональная организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. В 2015 году на рынке ОМС компания заняла 24-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных, количество которых превышает 200 тысяч человек. Организация ведет свою деятельность в Липецкой области, где занимает второе место по численности застрахованных лиц (рыночная доля в регионе составляет 17,2% по состоянию на 1 июля 2016 года). Компания имеет представительство в городе Грязи Липецкой области. Головной офис расположен в Липецке.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 8 августа 2016 года ООО «СК «Каско-МС» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к АО ВТБ Медицинское страхование.

Компания зарегистрирована в декабре 1991 года под названием ООО «Страховая компания АСКО - Мед, Липецк /ОМС/». Учредителем общества выступил Юрий Кулешов, на тот момент возглавлявший СК «АСКО-Липецк». С 2006 года компания работает под названием ООО «СК «Каско-МС». Основным видом деятельности компании является оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию на территории города Липецка и Липецкой области. Дочерних и ассоциированных обществ компания не имеет.

В ноябре 2015 года Липецкое Управление ФАС удовлетворило ходатайства АО «ВТБ Медицинское Страхование» о приобретении 100% уставного капитала СК «Каско-МС», а также 99,996% уставного капитала еще одной медицинской страховой организации «Новолипецкая». С момента закрытия сделки по приобретению компаний начался процесс реорганизации в форме присоединения, который был завершен в августе 2016 года. С декабря 2015 года единственным владельцем «Каско-МС» является АО «ВТБ Медицинское страхование». Ранее компанией владел Юрий Кулешов, которому 16,66% в уставном капитале принадлежало напрямую и 80,17% опосредованно через ООО «Жилстрой» – 60,14% и ООО «СК «Каско-Л» – 20,03% (страховая компания работала до января 2011 года – момента отзыва лицензии в связи с добровольным отказом от осуществления предусмотренной лицензией деятельности).

В 2015 году компания показала чистую прибыль по РСБУ в размере 3,4 млн рублей. Годом ранее прибыль организации согласно российских стандартов финансовой отчетности составила 3,85 млн рублей.

Уставный капитал – 60,03 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 6 месяцев 2016 года среднесписочная численность работников составила 22 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 20 человек. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Семушин (генеральный директор), Елена Кириенко, Юлия Ленгардт.

По состоянию на 1 июля 2016 года количество застрахованных в компании граждан по ОМС составило почти 205 тыс.человек.

Дата последнего изменения: 23 августа 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Каско – Медицинское страхование (Каско-МС)»
лицензия ЦБРФ ОС № 0614 - 01 от 18.11.2015
Руководитель
Сергей Алексеевич Семушин
по информации на 24 августа 2016 г.
ОГРН
1024840829815
Адрес
398019, г. Липецк, ул. Толстого, д. 1
Телефоны
+7 (4742) 77-18-24
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ОС № 0614 - 01 от 18.11.2015 Действует
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