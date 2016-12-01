Справка banki.ru о компании

АО «Страховая компания «Подмосковье» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года компания заняла 116-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. В страховом портфеле в 2015 году основной составляющей являлось автострахования (72,64%), в частности ОСАГО, сборы по которому заняли 65,26%. Основным регионом деятельности является Московская область (более 60% сборов). Компания имеет около 30 филиалов. Головной офис находится в г. Подольск (Московская область).

20 июля 2017 года Банк России приказом от 20.07.2017 года № ОД-2046 отозвал лицензии на осуществление страхования АО «СК «Подмосковье». Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Этим же днем Арбитражный суд Московской области зарегистрировал заявление о признании АО «Страховая компания «Подмосковье» банкротом.

Арбитражный суд Московской области признал СК «Подмосковье» банкротом и ввел в отношении страховщика конкурсное производство сроком на год ‒ до 5 сентября 2018 года.



СК «Подмосковье» создана в 1991 году и работает в основном на территории Московской области. Компания является универсальным страховщиком и предоставляет страховые услуги как юридическим, так и физическим лицам по ОСАГО, каско, страхованию имущества, личному страхованию и страхованию ответственности. Основное направление деятельности компании – автострахование (более 60% страхового портфеля по итогам 2015 года).



Компания является членом Всероссийского Союза страховщиков и ряда торгово-промышленных палат.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, акционерами общества являются пять физических лиц с совокупной долей 0,27% и семь юридических лиц, которым принадлежит 99,73% акций. Наибольшей долей акций владеют: ООО «Актив Плюс» (28,21%, единственный владелец – Владимир Куркин), АО «Десон» (23,57%, единственный владелец – Сергей Кучерявенко), ООО «Агенство правовых решений» (21,89%, единственный владелец – Максим Воротынцев), ООО «Каскад Профи» (16,67%, единственный владелец – Дмитрий Самплин) и ООО «Строительная компания «Авангард» (8,4%, единственный владелец – Анастасия Карпова).

С 2011 года организация демонстрирует стабильное увеличение объемов сборов. В 2012 году компания собрала на 8,15% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (253,79 млн рублей против 234,67 млн рублей годом ранее). В последующие годы страховщик значительно нарастил темпы прироста, в частности в 2013-2014 годах объемы поступлений увеличились на 20,3% и 32,37% соответственно, а по итогам 2015 года – на 55,53%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 628,53 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 404,11 млн рублей), из них 78,75% занимают сборы с физических лиц и 21,25% – с юридических лиц. Сбор премий осуществлен в десяти субъектах РФ, из них наибольший объем приходится на Московскую область (62,85%) и Краснодарский край (20,11%). Выплаты в 2015 году достигли 291,89 млн рублей. Уровень выплат – 46,44%. За 9 месяцев 2016 года страховщиком собрано 1,03 млрд рублей (прирост 168,91% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено – 368,98 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 35,73%.

По итогам 2015 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: автострахование (72,64%, из них ОСАГО – 65,26%, каско – 7,38%), страхование имущества (8,06%, из них имущества физических лиц – 4,7%, юридических лиц – 3,37%), добровольное медицинское страхование (6,29%), страхование от несчастных случаев и болезней (6,91%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 424,81 млн рублей (67,59%), размер среднего агентского вознаграждения составил 11,2%.

Партнерами по перестрахованию выступают: ЗАО «Капитал Перестрахование», ООО «СПК «Юнити Ре», ОАО «Москва Ре», ОАО «Транссиб Ре», ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Согаз», ОАО «ВСПК», ООО «АФМ страховые брокеры».

По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 2,24 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 11,52 млн рублей по МСФО. По итогам 2015 года страховщик получил 1,4 млн рублей чистой прибыли по РСБУ и 10,19 млн рублей совокупного убытка по МСФО.

Уставный капитал – 130 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2016 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 47 ед., страховых агентов-физических лиц – 284 чел., среднесписочная численность работников – 258 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 285 чел.



Рейтинг компании

Эксперт РА подтвердило рейтинг надежности СК «Подмосковье» на уровне ruRD (что соответствует рейтингу C+ по ранее применявшейся шкале) и отозвало его в связи с окончанием срока действия рейтинга (дата события – 18 июля 2017 года). Перед отзывом по рейтингу установлен негативный прогноз.

Руководство: Алексей Белкин (генеральный директор).



Партнеры

Банки: ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Транскапиталбанк», ООО «КБ «Алтайэнергобанк».

Клиенты: МУП «Подольский комбинат благоустройства», МУП «Подольская теплосеть», Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, МУП «Тепло Коломны объединённые инженерные системы», МБУ «Коломенское благоустройство» и др.

Дата последнего изменения: 25 июля 2017 г.