Справка banki.ru о компании

АО «Страховая компания «Сибирский Спас» – универсальный страховщик, относительно небольшой по размеру сборов. По итогам 2017 года организация заняла 81-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков, 32-е место сборам в сегменте ОСАГО и вошла в топ-10 страховщиков Кемеровской области (восьмое место в регионе). Основные сборы премий в 2017 году пришлись на ОСАГО (73,96%) и добровольное медицинское страхование (15,33%). Компания имеет 9 филиалов на территории Кемеровской, Новосибирской областей, республики Хакасия и Красноярского края, а также более 20 обособленных подразделений. Головной офис находится в Новокузнецке (Кемеровская обл.).

СК «Сибирский Спас» создана в 1993 году в виде страховой компании «Междуречье-АСКО». В 2001 году в результате реорганизации была переименована в СК «Сибирский Спас». Компания является материнской по отношению к двум компаниям, предоставляющим медицинские услуги – ООО «Медицинский Центр «Спас 03» (доля участия 100%) и ООО «Медицинский Клуб» (50%). Ассоциированной компанией СК «Сибирский Спас» является АО СМК «Сибирский Спас-Мед», занимающееся обязательным медицинским страхованием (доля участия 25%).

СК «Сибирский Спас» специализируется на предоставлении услуг по автострахованию (каско, ОСАГО) и добровольному личному страхованию (ДМС, страхование от несчастных случаев и болезней).



Компания является членом Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков, Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков.

Акционерами общества являются ООО «Распадская финансово-промышленная компания» (50%) и ЗАО «Сибуглемет» (50%). Конечными бенефициарами выступает ряд физических лиц: Роман Левчук (владелец 50% акций ООО «РФПК»), а также совладельцы ЗАО «Сибуглемет» в равных долях (по 13,85% каждый) – Владимир Мельниченко, Валентин Бухтояров, Александр Щукин, Анатолий Смолянинов, Анатолий Скуров. По данным ЕГРЮЛ ООО «РФПК» с 21 февраля 2017 года находится в стадии ликвидации.

Последние несколько лет компания демонстрирует увеличение объемов сборов. В 2013 году организация собрала на 1,77% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (455,53 млн рублей против 447,59 млн рублей). В 2014-2015 годах темпы прироста составили 34,28% и 23,84% соответственно, а по итогам 2016 года – 7,19%. В 2017 году объем собранной премии составил 1,08 млрд рублей, что на 33,15% больше в сравнении с предыдущим годом (в 2016-м – 811,95 млн рублей премий). Доля премий по договорам с физическими лицами составила 95,84%, остаток в размере 4,16% занимают взносы юридических лиц. Основной объем премий собран на территории Кемеровской области (54,27%) и Красноярского края (11,98%). Размер страхового возмещения за прошлый год составил 620,58 млн рублей, уровень выплат – 57,4%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 556,89 млн рублей премий, что на 24,52% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 447,23 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 384,6 млн рублей, уровень выплат – 69,06%.

По итогам 2017 года основные сборы премий пришлись на автострахование (80,97%, из них ОСАГО – 73,96%, каско – 7,01%), добровольное медицинское страхование (15,33%) и страхование от несчастных случаев и болезней (3,37%).

В 2017 году при помощи посредников общество собрало 802,01 млн рублей (74,18%), размер среднего агентского вознаграждения составил 8,74%.

По итогам 2017 года компания получила убыток в размере 1,85 млн рублей по РСБУ и 31,1 млн рублей по МСФО. Педыдущий год также окончен с отрицательным финансовым результатом, размер которого составил 9,01 млн рублей по РСБУ и 19,37 млн рублей по МСФО.



Уставный капитал – 150,03 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).



Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 68 ед. (из них 40 – страховые организации, 28 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 200 чел. (из них 64 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» понизило рейтинг надежности компании до уровня ruBBB- и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга (дата события – 22 декабря 2017 года). По рейтингу установлен и отозван негативный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

Руководство: Ираида Федотова (генеральный директор).

Основные клиенты компании: ОАО «Шахта Распадская», Холдинг «Сибуглемет», ОАО «Междуречье», ОАО «Белон», ООО «Евразхолдинг», ОАО «Суэк-Кузбасс», ООО «ОЭСК», ООО «Электросетьсервис», ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» и др



Дата последнего изменения: 23 ноября 2018 г.