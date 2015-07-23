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Страховая компания Максимум

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
959 859
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
126 204
за 2014
Справочная информация о компании
ООО «Максимум»
лицензия ФСФР С № 3975 77 от 17.05.2012
Руководитель
Екатерина Корнилова
по информации на 6 апреля 2015 г.
ОГРН
1047744005495
Адрес
127106, г. Москва, Гостиничная ул., д. 1
Телефоны
+7 (495) 970\u201320\u201359
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФСФР С № 3975 77 от 17.05.2012 Отозвана

Банк России приказом от 23.07.2015 года № ОД-1763 отозвал лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «МАКСИМУМ».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
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