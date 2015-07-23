Страховая компания Максимум

Банк России приказом от 23.07.2015 года № ОД-1763 отозвал лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «МАКСИМУМ».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.