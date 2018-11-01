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Страховая компания ЕРВ Туристическое Страхование

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
213 288
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
1 449 139
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
807 138
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование путешественников
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности
Справка banki.ru о компании

АО «ЕРВ Туристическое Страхование» – относительно небольшая по объему сборов компания, специализирующаяся на оказании страховых услуг преимущественно в туристической сфере. По итогам 2017 года организация заняла 72-е место по объему сборов среди российских страховщиков и 20-е место – в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней. Деятельность компании сконцентрирована на страховании туристов от несчастных случаев и болезней (в рамках страхования туристов, выезжающих за рубеж), в основном – в Московском регионе. Продажи полисов осуществляются главным образом через офисы партнеров – туроператоров и турагентств, а также через Интернет. Компания зарегистрирована в Москве и не имеет филиалов и представительств.

АО «ЕРВ Туристическое Страхование» было создано в Москве в августе 2006 года под названием «Европейское Туристическое Страхование». Акционером компании является Европейское Акционерное Общество Туристического страхования (Еuropäische Reiseversicherung Aktiengesellschaft, München) – один из лидеров на рынке страхования туристов в Германии. 100% акций компании принадлежит «Мюнхенской Перестраховочной Группе» (Munich Re Group*).

АО «ЕРВ Туристическое Страхование» – член группы ETI (European Travel Insurance), которая в свою очередь является частью самой крупной сети туристических страховщиков в Европе. В нее входят 20 страховых компаний, расположенных в 20 европейских столицах. С декабря 2016 года компания вошла в состав Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС).

С 2008 года компания демонстрирует стабильный прирост сборов. В 2013-м страховщиком собрано на 36,47% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (513,91 млн рублей против 376,57 млн рублей годом ранее). В 2014-2015 годах темпы прироста составили 28,86% и 9,4% соответственно, а по итогам 2016 года – 30,6%. В 2017 году объем собранной премии составил 1,45 млн рублей, что на 53,16% больше, чем годом ранее (в 2016-м – 946,16 млн рублей премий). В структуре сборов 60,56% занимают взносы по договорам с юридическими лицами и 39,44% – с физическими лицами. На сегодняшний день компания ведет деятельность в 72 субъектах РФ. Основной объем премии в 2017 году собран в Москве (93,6% от общего сбора). Среди столичных страховщиков компания заняла 49-е место по размеру собранной премии и 10-е место – в сегменте профильного вида страхования (страхование от несчастных случаев и болезней). Размер выплат в 2017 году составил 807,14 млн рублей, уровень выплат – 55,7%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 870,27 млн рублей премий, что на 29,24% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 673,39 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 418,85 млн рублей, уровень выплат – 48,13%.

В структуре сборов «ЕРВ Туристическое Страхование» в 2017 году наибольшую долю занимают премии по страхованию от несчастных случаев и болезней (97,52%) – основной риск, от которого осуществляется страхование в полисах ВЗР. На страхование профессиональной ответственности туроператоров за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристического продукта пришлось 2,19% сборов. Доля премий по страхованию финансовых рисков не велика и составляет менее 1%. По итогам 2017 года Страховая компания ERV уверенно сохраняет второе место среди компаний по страхованию туристов и остается первой по страхованию ответственности туроператоров.

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 1,31 рублей (90,13%), размер среднего агентского вознаграждения составил 11,39%.

Партнерами компании по перестрахованию являются крупные мировые перестраховочные компании, такие как Munich Re Group, DEVK, Delvag.

По итогам 2017 года компания получила 213,29 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 3 раза больше, чем в предыдущем отчетном периоде (в 2016-м – 68,96 млн рублей).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 44 чел., страховых агентов-юридических лиц – 2731 ед., страховых агентов-физических лиц – 9 чел.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой надежности компании «ЕРВ Туристическое Страхование» до уровня ruAA-, прогноз по рейтингу стабильный (дата события – 24 апреля 2018 года). Ранее у компании действовал рейтинг финансовой надежности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

Руководство: Андрей Тюрин (генеральный директор), Юлия Алчеева, Мария Монахова, Любовь Зайченко (главный бухгалтер).

Совет директоров: Владимир Крайчек, Габриэла Байер, Либор Дворак, Улрике Тиммер, Лилия Клоченко.

Списочный состав своих клиентов компания не раскрывает.

Основные партнеры

Туроператоры и турагентства: Pegas Touristik, Anex Tour, «1001 тур», United Travel, «Велл», Coral Travel, «Горячие туры», «Магазин горящих путевок», TUI, Данко Трэвел Компани и др.

*Munich Re Group – одна из крупнейших перестраховочных групп в мире. Инвестиции группы Munich Re Group насчитывают около 193 млрд евро, в том числе инвестиции ERGO – около 116 млрд евро. Эти средства находятся под надежной защитой MEAG, управляющей компании группы. В 2017 году собственный капитал Munich Re составил 28,2 млрд евро, объем сборов – 49,1 млрд евро, консолидированный результат – 392 млрд евро. Рейтинги надежности: S&P – AA- (Very Strong), Moody’s – Aa3 (Excellent), Fitch – AA- (Very Strong), A.M.Best – A+ (Superior). Офисы и представительства Munich Re работают более чем в 25 странах.

Дата последнего изменения: 22 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
АО «ЕРВ Туристическое Страхование»
лицензия ЦБРФ СЛ № 4009 от 30.06.2015
Руководитель
Андрей Владимирович Тюрин (генеральный директор)
по информации на 21 мая 2018 г.
ОГРН
5067746032283
Адрес
119049, г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8, оф. С14-01
Телефоны
+7 (495) 626-58-00
8 800 700-63-52
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 4009 от 30.06.2015 Действует
ЦБРФ СИ № 4009 от 30.06.2015 Действует
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