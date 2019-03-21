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Страховая компания Витал-Полис

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
160 300
на 21.03.19
Чистая прибыль, тыс. ₽
1 535
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
64 158
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
32 842
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование имущества
  • Каско
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование выезжающих за рубеж

Юридическим лицам

  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование грузов
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Автострахование
  • Страхование транспорта
  • Страхование финансовых рисков
Справка banki.ru о компании

ООО СК «Витал-Полис» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2018 года общество заняло 159-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Основная деятельность компании сосредоточена в Москве (40-е место по сборам ДМС). Компания не имеет филиалов и обособленных подразделений. Головной офис находится в Москве.

СК «Витал-Полис» основана в 2001 году. Приоритетными направлениями деятельности являются страховые услуги по добровольному медицинскому страхованию, страхованию от несчастных случаев и болезней, страхование средств наземного транспорта и страхование имущества юридических лиц и граждан. Также страховщик обладает богатым опытом организации страховой защиты интересов предприятий.

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков, Национальной страховой гильдии и Московской торгово-промышленной палаты.

Участниками страхового общества являются: Фаина Дегтярева (30,91%), ООО «Альвена» (16,31%, единственный владелец – Людмила Будникова), ООО «Авторейнджер» (15,1%), ООО «ЕМА Эссет Менеджмент» (15,04%, единственный владелец – Сергей Жуков), ООО «Евродиалог» (14,06%, владельцы в равных долях – Людмила Будникова и Вера Комаричева) и ООО «Витал-МедСервис» (8,58%, доли распределены между ООО СК «Витал-Полис», ООО «Евродиалог» и ООО «Аудит-Энергосервис»). СК «Витал-Полис» является материнской компанией для ООО «Витал-МедСервис» (доля участия – 53,18%).

Уставный капитал – 160,3 млн рублей (по состоянию на 1 июля 2018 года).

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Совет директоров: Людмила Будникова, Александр Собко, Вера Комаричева, Сергей Жуков.

Руководство: Людмила Будникова (генеральный директор), Екатерина Болдина (главный бухгалтер).

Клиенты: АО «Теплосвязьавтоматика», ОАО «Московская теплосетевая компания», ООО «Стройводсервис», ОАО «Мурманэнергосбыт», ГУП г.Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», ЗАО «Антикор», ГП «Московская типография», ООО «Сервис в строительстве и промышленности», ООО «Зенит Теплострой», ОАО «Теплоэнергетический колледж», ЗАО Трест «Коксохиммонтаж», АО «Мосгаз», ОАО «Мосводоканал», ЗАО «Гознак-Лизинг» и др.

Партнеры по перестрахованию: ЗАО «Капитал Перестрахование»,  ООО «Страховая и перестраховочная компания «Юнити Ре».

Дата последнего изменения: 21 марта 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Витал-Полис»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3561 от 26.08.2015
Руководитель
Людмила Григорьевна Будникова (генеральный директор)
по информации на 21 марта 2019 г.
ОГРН
1027739035466
Адрес
115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2
Телефоны
+7 (495) 741-59-66
8 (800) 700-52-98
+7 (495) 233-00-44
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3561 от 26.08.2015 Действует
ЦБРФ СИ № 3561 от 26.08.2015 Действует
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