Страховая компания Витал-Полис

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Витал-Полис» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2018 года общество заняло 159-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Основная деятельность компании сосредоточена в Москве (40-е место по сборам ДМС). Компания не имеет филиалов и обособленных подразделений. Головной офис находится в Москве.

СК «Витал-Полис» основана в 2001 году. Приоритетными направлениями деятельности являются страховые услуги по добровольному медицинскому страхованию, страхованию от несчастных случаев и болезней, страхование средств наземного транспорта и страхование имущества юридических лиц и граждан. Также страховщик обладает богатым опытом организации страховой защиты интересов предприятий.

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков, Национальной страховой гильдии и Московской торгово-промышленной палаты.

Участниками страхового общества являются: Фаина Дегтярева (30,91%), ООО «Альвена» (16,31%, единственный владелец – Людмила Будникова), ООО «Авторейнджер» (15,1%), ООО «ЕМА Эссет Менеджмент» (15,04%, единственный владелец – Сергей Жуков), ООО «Евродиалог» (14,06%, владельцы в равных долях – Людмила Будникова и Вера Комаричева) и ООО «Витал-МедСервис» (8,58%, доли распределены между ООО СК «Витал-Полис», ООО «Евродиалог» и ООО «Аудит-Энергосервис»). СК «Витал-Полис» является материнской компанией для ООО «Витал-МедСервис» (доля участия – 53,18%).

Уставный капитал – 160,3 млн рублей (по состоянию на 1 июля 2018 года).

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Совет директоров: Людмила Будникова, Александр Собко, Вера Комаричева, Сергей Жуков.

Руководство: Людмила Будникова (генеральный директор), Екатерина Болдина (главный бухгалтер).

Клиенты: АО «Теплосвязьавтоматика», ОАО «Московская теплосетевая компания», ООО «Стройводсервис», ОАО «Мурманэнергосбыт», ГУП г.Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», ЗАО «Антикор», ГП «Московская типография», ООО «Сервис в строительстве и промышленности», ООО «Зенит Теплострой», ОАО «Теплоэнергетический колледж», ЗАО Трест «Коксохиммонтаж», АО «Мосгаз», ОАО «Мосводоканал», ЗАО «Гознак-Лизинг» и др.

Партнеры по перестрахованию: ЗАО «Капитал Перестрахование», ООО «Страховая и перестраховочная компания «Юнити Ре».

Дата последнего изменения: 21 марта 2019 г.