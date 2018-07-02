Справка banki.ru о компании

АО «Страховая компания «Чувашия-Мед» – небольшая по размеру сборов региональная компания, специализацией которой является добровольное и обязательное медицинское страхование. По итогам 2017 года общество заняло 163-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков и 81-е место по сборам в сегменте добровольного медицинского страхования (100% портфеля). На рынке ОМС организация заняла 20-е место по общей численности застрахованных лиц и первое место среди медицинских страховщиков Чувашской Республики (доля рынка – 81%). На территории Чувашии открыто более 20 отделений компании. Пункты выдачи полисов ОМС открыты в каждом районе и городе республики. Головной офис находится в г. Чебоксары.

СК «Чувашия-Мед» создана на основе Распоряжения администрации г. Чебоксары в октябре 2007 года путем реорганизации в форме преобразования муниципального унитарного предприятия «Страховая больничная касса г. Чебоксары» и является его правопреемником. Основными направлениями деятельности компании является организация обязательного и добровольного медицинского страхования.



В настоящее время СК «Чувашия-Мед» имеет договорные отношения с 72 медицинскими учреждениями Чувашской Республики (все медицинские учреждения Чувашской Республики, работающие в системе ОМС и участвующие в реализации Территориальной программы государственных гарантий).

СК «Чувашия-Мед» является членом Межрегионального союза медицинских страховщиков России, Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики и Всероссийского союза страховщиков. В августе 2017 года компания была внесена в Федеральный реестр надежных поставщиков и получила право на использование знака «Надежная российская компания».

Учредителем и единственным акционером компании является Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (100% акций).

В 2013 году страховая организация собрала на 21,67% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (78,36 млн рублей премий против 64,41 млн годом ранее). В 2014 году объем поступлений увеличился на 7,36%, а по итогам 2015-2016 гг. отмечается падение сборов на 20,2% и 19,42% соответственно. В 2017 году общество собрало 50,77 млн рублей премий, что на 6,15% уступает показателю предыдущего года (в 2016-м – 54,1 млн рублей). В структуре сборов 56,26% занимают взносы по договорам с физическими лицами, 43,74% – доля юридических лиц. Размер страхового возмещения по итогам минувшего года достиг 42,79 млн рублей, уровень выплат – 84,28%. За период с января по март 2018 года страховщиком собрано 14,65 млн рублей (-19,46% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 9,58 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 65,38%.

Основу страхового портфеля компании по итогам 2017 года занимает добровольное медицинское страхование (100%). Объем премии, собранной с участием посредников, составил 18,63 млн рублей (36,69%), размер среднего агентского вознаграждения – 4,25%.

В 2017 году компания показала чистую прибыль по РСБУ в размере 8,08 млн рублей, что на 11,94% меньше от показателя предыдущего года (в 2016-м – 7,22 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО уменьшился на 89,17% и составил 838 тыс. рублей (в 2016-м – 7,74 млн рублей).

Уставный капитал – 128,79 млн рублей (по состоянию на 1 июля 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 141 чел., страховых агентов-физических лиц – 9 чел., страховые агенты-юридические лица – отсутствуют.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» отозвало рейтинг надежности и качества услуг СМО «Чувашия-Мед» без подтверждения в связи с завершением срока действия рейтинга и отсутствием информации для применения методологии (дата события – 10 мая 2018 года). Ранее у компании действовал рейтинг A+ «Очень высокий уровень надежности и качества услуг» со стабильным прогнозом.

Совет директоров: Алла Салаева (председатель), Гульмира Акимова, Юрий Васильев, Владислав Кригер, Владимир Кузин.

Руководство: Татьяна Короткова (врио генерального директора), Ольга Спиридонова, Марина Иванова.

Количество застрахованных граждан по состоянию на 25 июля 2018 года составило 1,01 млн человек.

Клиенты: ОАО «Элара», ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод», ОАО «Чувашкабель», ОАО «Лента», ИЦ «Бреслер» ОАО «Иско-Ч», ОАО «Энергозапчасть», КУ «Центроспас-Югория», ГП ЧАО «Чукотавиа», АО «ЮРЭСК» и др.

Дата последнего изменения: 25 июля 2018 г.