Страховая компания Медицинская страховая организация «Надежда»

Справка banki.ru о компании

АО МСО «Надежда» – небольшая региональная страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. Входит в состав страховой группы «Надежда». На рынке ОМС по итогам 2017 года компания находится на 13-м месте среди медстраховщиков по численности застрахованных (более 1,5 млн человек). Компания имеет около 30 филиалов и представительств, а также 60 пунктов выдачи, расположенных на территории Красноярского края и Республики Хакасия. Головной офис находится в Красноярске.

МСО «Надежда» создано в феврале 1994 года. Компания ведет свою деятельность в двух субъектах РФ: Красноярском крае и Республике Хакасия, где занимает первое место по численности застрахованных граждан. Рыночные доли компании в этих регионах по состоянию на 1 января 2018 года составили соответственно 41,6% и 55,6%.



Компания является членом Красноярской ассоциации страховых медицинских организаций (КАСМО), Межрегионального союза медицинских страховщиков (МСМС) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Владельцем 100% акций общества является САО «Надежда» – универсальный региональный страховщик, ключевой участник страховой группы «Надежда»*. Конечным бенефициаром выступает Маргарита Филиппова.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании составила 2,26 млн рублей, что 4,3 раза меньше аналогичного показателя за предыдущий год (в 2016-м размер прибыли после налогообложения составил 9,65 млн рублей).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Рейтинги компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании на уровне А «Высокий уровень надежности и качества услуг» со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с окончанием срока действия рейтинга (дата события – 11 мая 2017 года).

«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг надежности компании на уровне А- «Высокая степень надежности» и отозвало его в связи с окончанием срока действия договора и отказом компании от актуализации рейтинга (дата события – 9 апреля 2015 года).

Руководство: Маргарита Филиппова (генеральный директор), Андрей Ямщиков, Наталья Беляева, Надежда Копьева, Татьяна Юрьева, Алеся Катцина, Татьяна Третьяк.

Численность граждан, застрахованных в МСО «Надежда» по обязательному медицинскому страхованию по состоянию на 1 апреля 2018 года составляет 1,53 млн человек, из них более 308 тыс. человек – в Республике Хакасия и 1,22 млн человек – на территории Красноярского края.

*Группа компаний «Надежда» включает в себя универсальную страховую компанию САО «Надежда», дочернюю компанию – АО «МСО «Надежда» (специализируется на обязательном медицинском страховании; работает в Красноярском крае и Хакасии) и медицинский центр «Надежда» (ООО «МедВизит»). Бенефициаром группы является Маргарита Филиппова.

Дата последнего изменения: 27 августа 2018 г.