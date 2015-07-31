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Страховая компания Полис

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
440 984
на 31.07.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
3 811
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
693 162
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
505 063
за 2014
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование
  • ОСАГО
  • Страхование имущества
  • Каско
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Добровольное страхование пассажиров автомобильного транспорта от несчастных случаев

Юридическим лицам

  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование транспорта
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование предпринимательских рисков
Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая компания «Полис» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 124-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и вошла в топ-10 в сегменте сельскохозяйственного страхования. Страховой портфель компании в 2014 году состоял из сборов по сельскохозяйственному страхованию (~100%). Компания представлена на рынке 12 филиалами и головным офисом в Орле.

Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3417 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО СК «Полис».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 20.08.2015 № ОД-2215 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО СК «Полис»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

СК «Полис» основана в 1990 году в Орле как коммерческое страховое предприятие. На сегодняшний день компания является универсальным страховщиком, оказывающим страховые услуги как юридическим, так и физическим лицам. Основное направление деятельности организации – сельскохозяйственное страхование. Компания является членом объединения сельскохозяйственных страховщиков «Агропромстрах».

Региональная сеть состоит из 12 филиалов, расположенных в крупных городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Ставрополе, Казани, Уфе, Перми и др.

Главными участниками общества являются юридические лица, зарегистрированные на территории РФ: ООО «МастерРиелт» (63,64%), ООО «Сотелик», (16,93%), ООО «Мактрейдинг» (9,71%). Основным бенефициаром выступает Екатерина Жердева, владелица 99,9% уставного капитала ООО «МастерРиелт».

В 2012 и 2014 годах деятельность компании отмечена снижением объемов страховых премий на 0,62% и 41,69% соответственно. В 2014 году СК «Полис» достигла увеличения объемов сборов на 30,73% по сравнению с предыдущим отчетным годом.

Объем страховых премий в 2014 году составил 693,16 млн рублей (аналогичный показатель в 2013-м — 531,68 млн), из них 99,7% – сборы по договорам с юридическими лицами.

Выплаты компании в 2014 году составили 505,06 млн рублей. Уровень выплат – 72,86%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 4,18 млн рублей, выплачено – 82,18 млн рублей.

Страховой портфель компании в 2014 году состоял из сельскохозяйственного страхования (99,51%, из них на страхование с господдержкой приходится 97% собранных по виду премий; сумма господдержки составила 318,82 млн рублей при общей премии в рамках договоров с господдержкой 669,36 млн рублей). В сегменте сельскохозяйственного страхования компания занимает седьмое место по России и лидирующие позиции в некоторых округах, в частности первое место в Курганской, Новосибирской областях и Республике Башкортостан.

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 425,36 млн рублей (61,36%), размер среднего агентского вознаграждения составил 4,16%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 3,81 млн рублей, по МСФО – 72,22 млн рублей.

Уставный капитал – 440,98 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2015 года).

На 1 августа 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Елена Савчук (конкурсный управляющий).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 27 ноября 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Полис»
лицензия ФССН С № 1927 57 от 19.02.2007
Руководитель
Елена Николаевна Савчук (конкурсный управляющий)
по информации на 28 ноября 2016 г.
ОГРН
1025700782205
Адрес
302001, г. Орел, ул. 2-я Посадская, д. 15а
Телефоны
+7 (4862) 43-41-03
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С № 1927 57 от 19.02.2007 Отозвана

Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3417 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО СК «Полис».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 20.08.2015 № ОД-2215 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО СК «Полис»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

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