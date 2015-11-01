Страховая компания Бастион-Лайн

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Бастион-Лайн» — универсальная страховая и перестраховочная компания, относительно небольшая по величине сборов. По итогам 2014 года заняла 76-е место по размеру собранной страховой премии (1,48 млрд рублей) и 58-е место по сборам на рынке перестрахования (108,16 млн рублей). В страховом портфеле компании в 2014 году основные доли приходятся на страхование грузов (~60%) и сельскохозяйственное страхование (~40%), а в перестраховочном портфеле – на сельскохозяйственное страхование (более 90%). Подразделения компании открыты в Москве, Нижнем Новгороде и Ставропольском крае, головной офис находится в Казани (Республика Татарстан).

Банк России приказом от 16.03.2016 года № ОД-878 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования общества ООО «СК «Бастион-Лайн».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 21.01.2016 № ОД-153), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

В настоящее время «Бастион-Лайн» является универсальной страховой компанией, специализирующейся на страховании грузов и сельскохозяйственном страховании.



Единственный участник компании — ЗАО «Туристическое бюро «Авантаж», акционерами которого в равных долях являются Мария Копанева и Екатерина Щипина.

В 2012 году страховщик собрал 732,2 млн страховых премий, что во много раз превышает показатель 2011 года — 4,3 млн рублей. В 2013 году уровень поступлений снизился на 32,59%. В 2014 году компания вновь демонстрирует существенное увеличение объемов страховых премий — размер прироста составил 200,05%.

Объем страховых премий в 2014 году был равен 1,48 млрд рублей (аналогичный показатель в 2013 году — 493,51 млн рублей), из них 100% составляют поступления по договорам с юридическими лицами. Сбор страховых премий осуществлен в 18 субъектах РФ. Выплаты компании в 2014 году составили 21,07 млн рублей. Уровень выплат — 1,42%. По итогам первого полугодия 2015 года страховщиком было собрано 136,17 млн рублей (минус 84,22% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено — 188,99 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основные доли приходятся на страхование грузов (59,73%) и сельскохозяйственное страхование (40,26%, из них на страхование с господдержкой приходится 100% собранных по виду премий; сумма господдержки составила 140,79 млн рублей при общей премии в рамках договоров с господдержкой — 596,19 млн рублей). Меньше 1% в страховом портфеле занимает страхование имущества физических лиц.

Размер перестраховочных премий в 2014 году сократился на 68,15% по сравнению с предыдущим отчетным годом (108,16 млн рублей против 339,58 млн рублей годом ранее). В первом полугодии 2015 года тенденция снижения сборов на рынке перестрахования сохранилась – собрано 4,99 млн рублей против 26,56 млн рублей в аналогичном периоде 2014 года (минус 81,23%). Перестраховочный портфель в 2014 году был сформирован из обязательств по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой (90,32%), страхования грузов (5,09%) и страхования от несчастных случаев и болезней (2,22%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 609,64 млн рублей (41,17%), размер среднего агентского вознаграждения составил 24,65%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 1,33 млн рублей, по МСФО — 143,28 млн рублей.

Уставный капитал — 759,53 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2015 года).

На 1 ноября 2015 года СК «Бастион-Лайн» не имеет рейтингов, присвоенных международными или национальными рейтинговыми агентствами.

Руководство:Данил Коваленко (генеральный директор).

Информация о партнерах и клиентах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 17 марта 2016 г.