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Страховая компания Бастион-Лайн

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
759 534
на 01.11.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
1 327
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
1 480 807
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
21 073
за 2014
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Каско
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование грузов
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Бастион-Лайн» — универсальная страховая и перестраховочная компания, относительно небольшая по величине сборов. По итогам 2014 года заняла 76-е место по размеру собранной страховой премии (1,48 млрд рублей) и 58-е место по сборам на рынке перестрахования (108,16 млн рублей). В страховом портфеле компании в 2014 году основные доли приходятся на страхование грузов (~60%) и сельскохозяйственное страхование (~40%), а в перестраховочном портфеле – на сельскохозяйственное страхование (более 90%). Подразделения компании открыты в Москве, Нижнем Новгороде и Ставропольском крае, головной офис находится в Казани (Республика Татарстан).

Банк России приказом от 16.03.2016 года № ОД-878 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования общества ООО «СК «Бастион-Лайн».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 21.01.2016 № ОД-153), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

В настоящее время «Бастион-Лайн» является универсальной страховой компанией, специализирующейся на страховании грузов и сельскохозяйственном страховании.

Единственный участник компании — ЗАО «Туристическое бюро «Авантаж», акционерами которого в равных долях являются Мария Копанева и Екатерина Щипина.

В 2012 году страховщик собрал 732,2 млн страховых премий, что во много раз превышает показатель 2011 года — 4,3 млн рублей. В 2013 году уровень поступлений снизился на 32,59%. В 2014 году компания вновь демонстрирует существенное увеличение объемов страховых премий — размер прироста составил 200,05%.

Объем страховых премий в 2014 году был равен 1,48 млрд рублей (аналогичный показатель в 2013 году — 493,51 млн рублей), из них 100% составляют поступления по договорам с юридическими лицами. Сбор страховых премий осуществлен в 18 субъектах РФ. Выплаты компании в 2014 году составили 21,07 млн рублей. Уровень выплат — 1,42%. По итогам первого полугодия 2015 года страховщиком было собрано 136,17 млн рублей (минус 84,22% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено — 188,99 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основные доли приходятся на страхование грузов (59,73%) и сельскохозяйственное страхование (40,26%, из них на страхование с господдержкой приходится 100% собранных по виду премий; сумма господдержки составила 140,79 млн рублей при общей премии в рамках договоров с господдержкой — 596,19 млн рублей). Меньше 1% в страховом портфеле занимает страхование имущества физических лиц.

Размер перестраховочных премий в 2014 году сократился на 68,15% по сравнению с предыдущим отчетным годом (108,16 млн рублей против 339,58 млн рублей годом ранее). В первом полугодии 2015 года тенденция снижения сборов на рынке перестрахования сохранилась – собрано 4,99 млн рублей против 26,56 млн рублей в аналогичном периоде 2014 года (минус 81,23%). Перестраховочный портфель в 2014 году был сформирован из обязательств по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой (90,32%), страхования грузов (5,09%) и страхования от несчастных случаев и болезней (2,22%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 609,64 млн рублей (41,17%), размер среднего агентского вознаграждения составил 24,65%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 1,33 млн рублей, по МСФО — 143,28 млн рублей.

Уставный капитал — 759,53 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2015 года).

На 1 ноября 2015 года СК «Бастион-Лайн» не имеет рейтингов, присвоенных международными или национальными рейтинговыми агентствами.

Руководство:Данил Коваленко (генеральный директор).

Информация о партнерах и клиентах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 17 марта 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Бастион-Лайн»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3725 от 07.09.2015
Руководитель
Данил Васильевич Коваленко
по информации на 16 ноября 2015 г.
ОГРН
1027739211554
Адрес
421001, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 74, этаж 1, пом. 1011
Телефоны
+7 (4725) 44-14-54
+7 (495) 680-43-81
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3725 от 07.09.2015 Отозвана

Банк России приказом от 16.03.2016 года № ОД-878 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования общества ООО «СК «Бастион-Лайн».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 21.01.2016 № ОД-153), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ЦБРФ СИ № 3725 от 07.09.2015 Отозвана
ЦБРФ ПС № 3725 от 07.09.2015 Отозвана
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