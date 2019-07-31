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Дебетовая карта "Бизнес-карта" в банке «ФК Открытие»

Visa Business «Бизнес-карта» — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 894 до 1 788 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Business
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Выпуск и годовое обслуживание
894 - 1 788 ₽

по 149 руб. в месяц, начиная с 7-го месяца

Снятие наличных в банкоматах банка

минимум 199 руб.:

  • 0,99% - до 100 000 руб. в месяц;
  • 1,99% - 100 000-500 000 руб.;
  • 2,99% - 500 000-1 000 000 руб.;
  • 4,99% - от 1 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН банка

минимум 199 руб.:

  • 0,99% - до 100 000 руб. в месяц;
  • 1,99% - 100 000-500 000 руб.;
  • 2,99% - 500 000-1 000 000 руб.;
  • 4,99% - от 1 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков

минимум 199 руб.:

  • 0,99% - до 100 000 руб. в месяц;
  • 1,99% - 100 000-500 000 руб.;
  • 2,99% - 500 000-1 000 000 руб.;
  • 4,99% - от 1 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

минимум 199 руб.:

  • 0,99% - до 100 000 руб. в месяц;
  • 1,99% - 100 000-500 000 руб.;
  • 2,99% - 500 000-1 000 000 руб.;
  • 4,99% - от 1 000 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • возможность подключения необходимых услуг: индивидуальный лимит для расходных операций и для снятия наличных, автоматическая конвертация, возможность самоинкассации, использование карты для оплаты командировок;
  • внесение средств на счет через банкоматы банка - 0,15% от суммы;
  • конвертация - без комиссии;
  • плата за превышение платежного лимита - 0,5% от суммы превышения;
  • СМС-информирование - бесплатно
Дата актуализации
31.07.2019 13:50
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО Банк «ФК Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ОГРН
1027739019208
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 85
Банкоматы 231
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Телефоны
8 800 444-44-00 — единая справочная служба