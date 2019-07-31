Дебетовая карта "Бизнес-карта" в банке «ФК Открытие»
Visa Business «Бизнес-карта» — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 894 до 1 788 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Business
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Выпуск и годовое обслуживание
894 - 1 788 ₽
по 149 руб. в месяц, начиная с 7-го месяца
Снятие наличных в банкоматах банка
минимум 199 руб.:
- 0,99% - до 100 000 руб. в месяц;
- 1,99% - 100 000-500 000 руб.;
- 2,99% - 500 000-1 000 000 руб.;
- 4,99% - от 1 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
минимум 199 руб.:
- 0,99% - до 100 000 руб. в месяц;
- 1,99% - 100 000-500 000 руб.;
- 2,99% - 500 000-1 000 000 руб.;
- 4,99% - от 1 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
минимум 199 руб.:
- 0,99% - до 100 000 руб. в месяц;
- 1,99% - 100 000-500 000 руб.;
- 2,99% - 500 000-1 000 000 руб.;
- 4,99% - от 1 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
минимум 199 руб.:
- 0,99% - до 100 000 руб. в месяц;
- 1,99% - 100 000-500 000 руб.;
- 2,99% - 500 000-1 000 000 руб.;
- 4,99% - от 1 000 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- возможность подключения необходимых услуг: индивидуальный лимит для расходных операций и для снятия наличных, автоматическая конвертация, возможность самоинкассации, использование карты для оплаты командировок;
- внесение средств на счет через банкоматы банка - 0,15% от суммы;
- конвертация - без комиссии;
- плата за превышение платежного лимита - 0,5% от суммы превышения;
- СМС-информирование - бесплатно
Дата актуализации
31.07.2019 13:50
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Справочная информация
ПАО Банк «ФК Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- ОГРН
- 1027739019208
- Сайт
- www.open.ru
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- Телефоны
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8 800 444-44-00 — единая справочная служба