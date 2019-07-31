Обслуживание карты Тип карты Visa Business Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Выпуск и годовое обслуживание 894 - 1 788 ₽ по 149 руб. в месяц, начиная с 7-го месяца Снятие наличных в банкоматах банка минимум 199 руб.: 0,99% - до 100 000 руб. в месяц;

1,99% - 100 000-500 000 руб.;

2,99% - 500 000-1 000 000 руб.;

4,99% - от 1 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН банка минимум 199 руб.: 0,99% - до 100 000 руб. в месяц;

1,99% - 100 000-500 000 руб.;

2,99% - 500 000-1 000 000 руб.;

4,99% - от 1 000 000 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков минимум 199 руб.: 0,99% - до 100 000 руб. в месяц;

1,99% - 100 000-500 000 руб.;

2,99% - 500 000-1 000 000 руб.;

4,99% - от 1 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков минимум 199 руб.: 0,99% - до 100 000 руб. в месяц;

1,99% - 100 000-500 000 руб.;

2,99% - 500 000-1 000 000 руб.;

4,99% - от 1 000 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация возможность подключения необходимых услуг: индивидуальный лимит для расходных операций и для снятия наличных, автоматическая конвертация, возможность самоинкассации, использование карты для оплаты командировок;

внесение средств на счет через банкоматы банка - 0,15% от суммы;

конвертация - без комиссии;

плата за превышение платежного лимита - 0,5% от суммы превышения;

СМС-информирование - бесплатно Дата актуализации 31.07.2019 13:50 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.