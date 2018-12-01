Страховая компания Геополис

Справка banki.ru о компании

САО «Геополис» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на личных видах страхования. По итогам 2017 года общество заняло 144-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 62-е место сборам ДМС (53,57% страхового портфеля) и пятое место в сегменте пенсионного страхования (45,96%). Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис находится в Москве.

САО «Геополис» создано в апреле 1993 года. Ключевым направлением деятельности компании является осуществление пенсионного страхования и добровольного медицинского страхования граждан. Общество входит в состав Всероссийского союза страховщиков.



САО «Геополис» является материнской компанией для ООО СО «Геополис» (универсальный страховщик, занявший в 2017 году 120-е место в ренкинге), ЗАО «Графитный» (производство мебельной продукции), ЗАО «ШКОМ-Бирюлево» (торговля мебельной продукцией) и ООО Группа «Страхование. Финансы. Инвестиции» (финансовое посредничество).

Участниками общества являются юридические лица. Наибольшей долей в уставном капитале владеют: ООО «Витас» (34%), ООО «Углеэнергоресурс» (22%), ООО «Карбонимпекс» (18,3%), ООО «Коммерсант» (12,4%), ООО «Проводник-2000» (10,9%). Конечный контроль над компанией принадлежит группе физических лиц, в числе которых Николай Гаркавенко и его сын Андрей Гаркавенко.

В 2012 и 2013 году компания демонстрировала увеличение объема страховых премий на 3,42% и 99,69% соответственно (сборы в 2013 году достигли 446,4 млн рублей, компания заняла 141-е место в ренкинге). В последующие годы отмечается резкое снижение объемов поступлений: в 2014 году – на 44,31%, по итогам 2015-го – на 95,23%. В 2016 году общество собрало 93,76 млн рублей премий, что почти в восемь раз превышает показатель предыдущего года, а по итогам 2017-го прирост сборов составил 74,06%. Объем собранной премии по итогам года равен 163,19 млн рублей премий, из них 51,44% занимают взносы, уплаченные физлицами, 48,56% – доля юрлиц. Размер выплат в 2017 году достиг 369,26 млн рублей, уровень выплат – 226,27%. За период с января по июнь 2018 года страховщиком собрано 186,86 млн рублей, что в 2,26 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Размер выплат за первый квартал составил 180,75 млн рублей, уровень выплат – 96,73%.

Страховой портфель компании в 2017 году включает добровольное медицинское страхование (53,57%) и пенсионное страхование (45,96%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 43,22 млн рублей (26,49%), размер среднего агентского вознаграждения составил 3,54%.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила224,0 млн рублей, что на 38,71% меньше прошлогоднего показателя (в 2016-м – 365,5 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО в 2017 году снизился на 36,05% и составил 283,85 млн рублей (в 2016-м – 443,88 млн рублей).

Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 1 ед., страховых агентов-физических лиц – 9 чел.

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Николай Гаркавенко (генеральный директор).

В САО «Геополис» застраховано более 120 тыс. работников угольной отрасли по дополнительному пенсионному страхованию. Клиентами САО «Геополис» являются фактически все угольные предприятия России, такие как «Ростовуголь», «Тулауголь» «Прокопьевскуголь», «Востсибуголь», «Кузбассразрезуголь», «Воркутауголь», «Челябинскуголь», «Приморскуголь» и другие.

Дата последнего изменения: 4 декабря 2018 г.