Справка banki.ru о компании

АО «Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь» – средняя по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни (~100% страхового портфеля). По итогам 2017 года компания заняла 36-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков и вошла в топ-15 по страхованию жизни, заняв 12-ю позицию. Офисы страховщика находятся в 9 регионах страны, филиалы и представительства отсутствуют. Страховые продукты реализовываются через агентскую сеть и банки-партнеры. Головной офис находится в Москве.

АО «УРАЛСИБ Жизнь» является правопреемником АО «Страховая группа «УРАЛСИБ», работающего с 1993 года. Отдельная организация была создана для обеспечения изменившихся требований законодательства, запрещающих страховщикам одновременно осуществлять страхование жизни и иные виды страхования. В настоящее время компания работает в сфере страхования жизни и специализируется на предоставлении услуг по накопительному и рисковому страхованию жизни, инвестиционному страхованию жизни, а также страхованию от несчастных случаев и болезней.



В 2017 году компания актуализировала продуктовую линейку, запустила новые инвестиционные стратегии для массового и премиального сегментов. Кроме того, на рынок вышел новый продукт по страхованию на случай диагностирования онкологических заболеваний. Также, в минувшем году компания первой на рынке осуществила возможность идентифицирования клиента через портал Госуслуги, позволяющий приобрести полис ИСЖ на сайте компании.

С декабря 2016 года компания находилась под контролем АО «Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» (бенефициар – Николай Цветков). 3 августа 2017 года руководство АО «Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» приняло решение о передаче пакета акций АО «УРАЛСИБ Жизнь» в размере 100% минус 1 акция в пользу ООО СК «УРАЛСИБ Страхование». 11 января 2018 года ООО СК «УРАЛСИБ Страхование» приобрело 1 акцию АО «УРАЛСИБ Жизнь», в результате чего доля материнской компании возросла до 100%. Конечным бенефициаром выступает Василий Трохин.

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации страховщиков жизни.

В 2012 году компания собрала 702,6 млн рублей, что на 35,93% больше, чем в предыдущем отчетном году (в 2011-м – 516,88 млн рублей премий). В последующие годы компания демонстрирует сокращение объемов поступлений: в 2013-2014 годах сборы снизились на 18,12% и 14,62% соответственно, а по итогам 2015 года – на 12,05%. В 2016 году страховщик показал прирост сборов почти в 7,5 раз, а по итогам 2017-го – на 54,39%.

Размер собранной премии по итогам минувшего года составил 4,98 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 3,23 млрд рублей). В структуре портфеля основная доля приходится на премии по договорам с физическими лицами (99,92%). Размер страховых выплат в истекшем году составил 141,09 млн рублей, уровень выплат – 2,83%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 2,78 млрд рублей премий, что на 9,08% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 2,55 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 68,15 млн рублей, уровень выплат – 2,45%.

В 2017 году основные сборы компании пришлись на страхование жизни (99,83%, из них 16,66% занимает страхование жизни заемщика). Менее 1% портфеля занимает пенсионное страхование и страхование от несчастных случаев и болезней. В структуре портфеля компании лидирующее место занимают продажи через банковский канал, по итогам года их объем увеличился на 61%. Основным драйвером роста стало инвестиционное страхование жизни: в портфеле компании сегмент вырос на 85% по объему полученных страховых премий.

Весь объем премий в 2017 году был собран при помощи, размер среднего агентского вознаграждения составил 18,71%.

Прибыль страховщика согласно отчетности по МСФО и РСБУ за 2017 год составила 171,6 млн рублей, что на 47,12% больше, чем получено в предыдущем году (в 2016-м – 116,64 млн рублей).

Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 48 ед., страховых агентов-физических лиц – 1392 чел. (из них 53 – индивидуальные предприниматели), среднесписочная численность сотрудников – 97 чел.

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruВВВ, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 11 мая 2018 года).

Совет директоров: Василий Трохин (председатель), Мария Мальковская, Алексей Серебряков, Олек Теонидис, Олег Воробьев.

Руководство: Мария Мальковская (генеральный директор).



Дата последнего изменения: 12 ноября 2018 г.