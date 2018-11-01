Страховая компания УРАЛСИБ Жизнь

АО «УРАЛСИБ Жизнь» — одна из ведущих компаний, работающих в сфере страхования жизни. Компания является правопреемником АО «Страховая группа «УралСиб», работающего с 1993 года. По итогам 2017 года «УРАЛСИБ Жизнь» вошла в ТОП 15 компаний – лидеров российского рынка по страхованию жизни. Уставный капитал компании составляет 240 млн рублей. Общий объем страховых сборов по итогам 2017 г. увеличился более чем вдвое и превысил 4,8 млрд рублей.
«УРАЛСИБ Жизнь» предлагает клиентам широкую линейку продуктов и услуг по страхованию жизни, включая такие направления, как:
Признание и участие в профессиональных сообществах
«УРАЛСИБ Жизнь» является членом Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации Страховщиков Жизни.
«УРАЛСИБ Жизнь» обладает рейтингом надежности на уровне ruBBB от рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)
В 2012 году «УРАЛСИБ Жизнь» получила премию «Retail Finance Awards» в номинации «Лучший розничный финансовый продукт»
В 2007 году «УРАЛСИБ Жизнь» стала обладателем премии «Золотая Саламандра» в номинации «Компания года по страхованию жизни»
Контакт-центр компании «УРАЛСИБ Жизнь» признан одним из лучших среди страховых компаний (по версии компании NAUMEN).
Сервисы для клиентов
В 2017 году «УРАЛСИБ Жизнь» запустила несколько онлайн-сервисов, в том числе, одной из первых на рынке осуществила возможность идентифицирования клиента через портал Госуслуги, позволяющий приобрести полисы инвестиционного страхования жизни, страхования от несчастных случаев, онкострахования, накопительного страхования жизни на сайте компании.
Вместе с тем для клиента стал доступен личный кабинет, где можно увидеть доходность по выбранной клиентом стратегии, внести изменения в действующие полисы и воспользоваться специальными предложениями.
Контактная информация
Официальный сайт «УРАЛСИБ Жизнь» www.uralsib-life.ru
Единый контакт-центр: 8 (800) 234-92-02 (звонок по России бесплатный).
Лицензии Банка России СЖ №3987 и СЛ №3987 без ограничения срока действия.
АО «Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь» – средняя по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни (~100% страхового портфеля). По итогам 2017 года компания заняла 36-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков и вошла в топ-15 по страхованию жизни, заняв 12-ю позицию. Офисы страховщика находятся в 9 регионах страны, филиалы и представительства отсутствуют. Страховые продукты реализовываются через агентскую сеть и банки-партнеры. Головной офис находится в Москве.
АО «УРАЛСИБ Жизнь» является правопреемником АО «Страховая группа «УРАЛСИБ», работающего с 1993 года. Отдельная организация была создана для обеспечения изменившихся требований законодательства, запрещающих страховщикам одновременно осуществлять страхование жизни и иные виды страхования. В настоящее время компания работает в сфере страхования жизни и специализируется на предоставлении услуг по накопительному и рисковому страхованию жизни, инвестиционному страхованию жизни, а также страхованию от несчастных случаев и болезней.
В 2017 году компания актуализировала продуктовую линейку, запустила новые инвестиционные стратегии для массового и премиального сегментов. Кроме того, на рынок вышел новый продукт по страхованию на случай диагностирования онкологических заболеваний. Также, в минувшем году компания первой на рынке осуществила возможность идентифицирования клиента через портал Госуслуги, позволяющий приобрести полис ИСЖ на сайте компании.
С декабря 2016 года компания находилась под контролем АО «Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» (бенефициар – Николай Цветков). 3 августа 2017 года руководство АО «Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» приняло решение о передаче пакета акций АО «УРАЛСИБ Жизнь» в размере 100% минус 1 акция в пользу ООО СК «УРАЛСИБ Страхование». 11 января 2018 года ООО СК «УРАЛСИБ Страхование» приобрело 1 акцию АО «УРАЛСИБ Жизнь», в результате чего доля материнской компании возросла до 100%. Конечным бенефициаром выступает Василий Трохин.
Компания является членом Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации страховщиков жизни.
В 2012 году компания собрала 702,6 млн рублей, что на 35,93% больше, чем в предыдущем отчетном году (в 2011-м – 516,88 млн рублей премий). В последующие годы компания демонстрирует сокращение объемов поступлений: в 2013-2014 годах сборы снизились на 18,12% и 14,62% соответственно, а по итогам 2015 года – на 12,05%. В 2016 году страховщик показал прирост сборов почти в 7,5 раз, а по итогам 2017-го – на 54,39%.
Размер собранной премии по итогам минувшего года составил 4,98 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 3,23 млрд рублей). В структуре портфеля основная доля приходится на премии по договорам с физическими лицами (99,92%). Размер страховых выплат в истекшем году составил 141,09 млн рублей, уровень выплат – 2,83%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 2,78 млрд рублей премий, что на 9,08% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 2,55 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 68,15 млн рублей, уровень выплат – 2,45%.
В 2017 году основные сборы компании пришлись на страхование жизни (99,83%, из них 16,66% занимает страхование жизни заемщика). Менее 1% портфеля занимает пенсионное страхование и страхование от несчастных случаев и болезней. В структуре портфеля компании лидирующее место занимают продажи через банковский канал, по итогам года их объем увеличился на 61%. Основным драйвером роста стало инвестиционное страхование жизни: в портфеле компании сегмент вырос на 85% по объему полученных страховых премий.
Весь объем премий в 2017 году был собран при помощи, размер среднего агентского вознаграждения составил 18,71%.
Прибыль страховщика согласно отчетности по МСФО и РСБУ за 2017 год составила 171,6 млн рублей, что на 47,12% больше, чем получено в предыдущем году (в 2016-м – 116,64 млн рублей).
Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).
Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 48 ед., страховых агентов-физических лиц – 1392 чел. (из них 53 – индивидуальные предприниматели), среднесписочная численность сотрудников – 97 чел.
Рейтинг компании
«Эксперт РА»: ruВВВ, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 11 мая 2018 года).
Совет директоров: Василий Трохин (председатель), Мария Мальковская, Алексей Серебряков, Олек Теонидис, Олег Воробьев.
Руководство: Мария Мальковская (генеральный директор).
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ СЖ № 3987 от 20.07.2016
|Действует
|ЦБРФ СЛ № 3987 от 20.07.2016
|Действует
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