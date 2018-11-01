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Страховая компания Поволжский страховой альянс (ПСА)

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
343 600
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
74 423
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
1 980 568
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
1 512 919
за 2017
Предложения страховой компании Поволжский страховой альянс (ПСА)
ОСАГО
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • Страхование имущества
  • Ипотечное страхование
  • Страхование квартир
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • ОСАГО

Юридическим лицам

  • Автострахование
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование транспорта
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Справка banki.ru о компании

ООО «Поволжский страховой альянс» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года общество заняло 60-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков, 217-е место по ОСАГО и пятое место по сборам в Самарской области, основном регионе деятельности. В минувшем году основную долю страхового портфеля в размере 90,26% занимает автострахование, из них 84,82% приходится на премии по ОСАГО. Филиалы компании открыты в крупных российских городах: Самаре, Пензе, Нижнем Новгороде, Саратове и Тольятти. Головной офис находится в Сызрани (Самарская область).

ООО «Поволжский страховой альянс» (ООО «ПСА») – региональная страховая компания, созданная рядом промышленных предприятий Самарской области в апреле 2001 года. Организация оказывает услуги как юридическим, так и физическим лицам. Основные направления ее деятельности – автострахование (ОСАГО и каско) и личное страхование (страхование от несчастных случаев и болезней).

«ПСА» является действительным членом Российского Союза Автостраховщиков, Всероссийского Союза Страховщиков, Торгово-промышленной палаты Самарской области и Союза работодателей Самарской области.

Основными участниками общества выступают несколько юридических и физических лиц, из которых долей в уставном капитале в размере более 2% владеют: ООО «Гарантия» (50,26%), Галина Симонова (12,98%), Михаил Головачев (8,57%), ООО «Альянс-Перспектива» (8,26%), само общество (6,81%), Владимир Пантелеев (5,11%), Сергей Гришин (2,91%), Ирина Лекарева (2,91%). Основным бенефициаром выступает Алексей Макаров, являющийся единственным участником ООО «Гарантия».

С 2010 года компания демонстрирует стабильный прирост страховых сборов. В частности, в 2013 году страховщиком собрано на 51,48% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (602,24 млн рублей против 397,57 млн рублей годом ранее). В 2014-2015 годах темпы прироста составили 64,29% и 28,55% соответственно, а в 2016-м – 39,99%. По итогам 2017 года страховщик увеличил объем поступлений на 11,24%, собрав 1,98 млрд рублей премий (аналогичный показатель в 2016-м – 1,78 млрд рублей). В структуре сборов 96,08% занимают взносы по договорам с розничными клиентами, 3,92% – доля юрлиц. Размер страховых выплат в минувшем году составил 1,51 млрд рублей, уровень выплат – 76,39%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 1,09 млрд рублей премий, что на 18,59% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 915,52 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 706,14 млн рублей, уровень выплат – 65,04%.

В 2017 году основные сборы премий пришлись на автострахование (90,26%, из них ОСАГО – 84,82%, каско – 5,44%) и страхование от несчастных случаев и болезней (7,98%).

При помощи посредников в 2017 году компания собрала 1,8 млрд рублей премий (доля 90,73% в общей премии), размер среднего агентского вознаграждения составил 10,25%.

В 2017 году по отчетности ОСБУ компания получила прибыль в размере 74,42 млн рублей против убытка в 146,31 млн рублей годом ранее. Согласно отчетности по МСФО по итогам года показан убыток в размере 68,02 млн рублей (предыдущий год также завершен с убытком в 109,35 млн рублей).

Уставный капитал – 343,6 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 33 ед. (из них 10 – страховые организации, 23 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 140 чел. (из них – 127 индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности СК «Поволжский страховой альянс» на уровне ruССС и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга (дата события – 22 февраля 2018 года). По рейтингу подтвержден и отозван стабильный прогноз.

Руководство: Владимир Бычков (генеральный директор).

Совет директоров: Владимир Пантелеев (председатель).

Клиенты: МУП «Сызранское пассажирское автотранспортное предприятие», МП «Тольяттинское троллейбусное управление», МУП «Экопром», ОАО «Сызраньгаз», МБУ «Служба эксплуатаций зданий и сооружений», МП «Нижегородпассажиравтотранс», МУП «Богородское ПАП», МУП «Ульяновскэлектротранс» и др.

Дата последнего изменения: 20 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «Поволжский страховой альянс»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3568 от 28.01.2015
Руководитель
Владимир Олегович Бычков (генеральный директор)
по информации на 16 мая 2018 г.
ОГРН
1146325002427
Адрес
446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
Телефоны
+7 (8464) 98-71-31
+7 (8464) 98-72-20
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3568 от 28.01.2015 Действует
ЦБРФ СИ № 3568 от 28.01.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 3568 - 03 от 28.01.2015 Действует
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