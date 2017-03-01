Страховая компания Ромед

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Ромед» – небольшая по размеру сборов страховая организация, предоставляющая страховые услуги в области медицинского страхования, специализируясь на акушерстве, гинекологии и педиатрии. Единственной составляющей страхового портфеля компании является добровольное медицинское страхование. По итогам 2015 года компания заняла 163-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 29-е место по сборам в сегменте ДМС в Москве – основном регионе деятельности. Филиалы и представительства компании отсутствуют. Головной офис находится в Москве.

1 ноября 2016 года Банк России приказом № ОД-3742 отозвал лицензию компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО СК «Ромед» зарегистрировано в апреле 2000 года. До ноября 2014 года компания работала под названием ООО «Семейная страховая компания». Деятельность компании с момента основания связана с организацией медицинских услуг по программам добровольного медицинского страхования в сфере акушерства, гинекологии и педиатрии в медицинских учреждениях города Москвы и Московской области.



Участниками общества являются ООО «Медгистом» (60%) и ООО «АИР БСКомплект» (40%). Основные бенефициары – Светлана Пушкарева (67%) и Людмила Воропаева (33%).

В период с 2011 до 2015 года компания демонстрировала негативную динамику поступлений. Так в 2011 году падение объемов страховых премий составило 41,51%. В 2012 году объемы сборов снизились на 29,79%, а в 2013-м – на 25,85%. В 2014 году объемы поступлений сократились на 8,29%. Объем собранной стал наименьшим за последние 10 лет и составил 45,58 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 49,7 млн рублей). По итогам 2015 года в деятельности компании отмечается существенный прирост сборов на 359,35%.

Объем собранной премии составил 209,36 млн рублей, из них 99,93% занимают сборы с физических лиц. Весь объем страховых премий собран в Москве. Выплаты в 2015 году составили 59,01 млн рублей. Уровень выплат – 28,18%. По итогам работы в I квартале 2016 года страховщиком собрано 111,51 млн рублей, что многократно превышает аналогичный показатель за 2015 года, когда объем поступлений составил 1,2 млн рублей. Размер выплат за первый квартал 2016 года составил 60,35 млн рублей, уровень выплат – 54,12%.

Страховой портфель компании в 2015 году сформирован исключительно из добровольного медицинского страхования.

При помощи посредников в 2015 году компания собрала 173,69 млн рублей (82,96%), размер среднего агентского вознаграждения составил 25%.

В 2015 году организация получила чистую прибыль в размере 14,9 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 17,53 млн рублей по МСФО. По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 13,46 млн рублей по РСБУ и 12,18 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 100 тыс. рублей (по состоянию на 1 марта 2017 года).

На 1 июня 2016 года компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Юлия Рикман (генеральный директор).

Партнеры компании – родильные дома г. Москвы и области, а также Центр планирования семьи и репродукции.

Дата последнего изменения: 10 марта 2017 г.