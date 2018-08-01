Страховая компания Капитал Перестрахование (Капитал-Ре)

Справка banki.ru о компании

ЗАО «Капитал Перестрахование» («Капитал Ре») – универсальный перестраховщик, приоритетным направлением деятельности которого является перестрахование крупных промышленных рисков. По итогам 2017 года компания занимает 31-е место по размеру собранной перестраховочной премии (62 млн рублей). Представительства и филиалы отсутствуют. Головной офис находится в Москве.

C 1 октября 2018 года ЗАО «Капитал Ре» прекратило деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к к ПАО СК «Росгосстрах».



Общество образовано в 1997 году и ранее носило название ЗАО «Индустриальная перестраховочная компания» (ЗАО «Индустрия Ре»). В 2003 году «Индустриальная перестраховочная компания» переименована в ЗАО «КапиталЪ Перестрахование» (с начала 2009 года – ЗАО «Капитал Перестрахование»).



ЗАО «Капитал Ре» является универсальным страховщиком федерального уровня, специализирующимся на страховании и перестраховании рисков предприятий, занимающихся нефтедобычей и нефтепереработкой. Компания является членом Ассоциации страховщиков СГ «Капитал», Союза страховщиков Татарстана, Сибирской Межрегиональной Ассоциации Страховщиков (СМАС) и Всероссийского союза страховщиков.

Акционером общества является ЗАО «КС-Холдинг», 88% голосующих акций которого принадлежит ПАО СК «Росгосстрах», еще 12% – ЗАО «КС-Холдинг». Конечный бенефициар общества – Центральный Банк РФ.

С 10 июня 2016 года ЗАО «Капитал Ре» вместе с ЗАО «КС-Холдинг» и ОАО «Капитал Страхование» пребывали в процессе реорганизации в форме присоединения к ПАО СК «Росгосстрах». В ноябре 2016 года на заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принято решение об отмене реорганизации в форме присоединения. Основной причиной отмены объединения указывается большой массив задач для успешного завершения данного мероприятия, а также наличие более приоритетных задач в настоящее время.

В апреле 2018 года совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров 29 мая. Основным вопросом повестки дня стала реорганизация ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ЗАО «Капитал Ре», ЗАО «КС-Холдинг» и ОАО «Капитал Страхование». Процедура реорганизации группы компаний «Капитал», а также ЗАО «КС-Холдинг» в форме их присоединения к ПАО СК «Росгосстрах» завершена 1 октября 2018 года. С указанной даты к ПАО СК «Росгосстрах» перешли все права и обязанности по договорам страхования ЗАО «Капитал Ре».



В 2017 году компания собрала на 72,95% меньше перестраховочных премий, чем в 2016 году (62 млн рублей против 229,24 млн рублей годом ранее). Выплаты за отчетный период составили 177,01 млн рублей против 481,17 млн рублей в 2016-м. В первом квартале 2018 года страховщик собрал 21,98 млн рублей против 10,02 млн рублей в аналогичном периоде 2017-го (прирост 119,36%), выплаты по договорам перестрахования составили 29,88 млн рублей (-45,27% к показателю за аналогичный период 2017-го).



По итогам 2017 года, компания получила убыток в размере 54,35 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 3,27 млрд рублей по МСФО. Предыдущий год окончен с отрицательным финансовым результатом по РСБУ в размере 227,08 млн рублей и совокупным доходом по МСФО в 698,63 млн рублей.

Уставный капитал – 1,11 млрд рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, среднесписочная численность работников составила 41 чел. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

Рейтинги компании

«Эксперт РА» отозвало рейтинг финансовой надежности ЗАО «Капитал Ре» без подтверждения в связи с окончанием срока действия рейтинга и отсутствием информации для применения действующей методологии (дата события – 8 июня 2018 года). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВВВ со стабильным прогнозом.

«Национальное Рейтинговое Агентство»: ААА «Максимальная степень надежности» со стабильным прогнозом (рейтинг подтвержден 8 июня 2016 года). Рейтинг впервые был присвоен компании в составе Страховой группы «Капитал» в мае 2011 года.

Руководство: Юрий Гущин (генеральный директор), Андрей Козлов, Никита Умнов (гл. бухгалтер).

Российскими партнерами по исходящему перестрахованию являются ведущие страховые и перестраховочные компании отечественного рынка, включая ОСАО «Ингосстрах», АО «СОГАЗ», СПАО «Ресо-Гарантия», САО «ВСК», АО «Русское Перестраховочное Общество». На международном перестраховочном рынке компания сотрудничает с Scor Global P&C S.E., Hannover Re, General Re, Swiss Re, General Insurance Corporation of India, Sava Re и другими.



Дата последнего изменения: 2 октября 2018 г.