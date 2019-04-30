Страховая компания НКО ОВСС

НКО «Потребительское общество взаимного страхования сбережений» (НКО ОВСС) – небольшая по размеру сборов специализированная некоммерческая организация. По итогам 2016 года компания заняла 219-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 47-е место в сегменте страхования ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (100% страхового портфеля), приходящееся на страхование ответственности кредитных кооперативов. Компания не имеет представительств. Головной офис находится в Москве.
2 августа 2018 года Банк России приказом № ОД-2013 отозвал лицензию на осуществление взаимного страхования НКО ПОВСС. Решение принято в связи с отказом компании от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
Общество основано в июне 2013 года под названием Некоммерческая организация Общество взаимного страхования «ФинСтрах». Учредителями общества выступили КПКГ «Касса взаимной помощи», КПКГ «Научный» и КПК «Народная касса». Страховая деятельность осуществляется с 2014 года. В марте 2015-го общество было переименовано на Некоммерческую корпоративную организацию «Потребительское общество взаимного страхования сбережений».
НКО ОВСС является добровольным объединением юридических и физических лиц, созданным в целях обеспечения страховой защиты своих членов на взаимной основе путем объединения в обществе необходимых для этого средств.
Основными направлениями деятельности организации являются: страхование гражданской ответственности кредитного кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков), страхование риска невозврата займов на случай смерти и утраты трудоспособности заемщика, а также потери им работы.
В 2016 году по размеру собранных премий в сегменте страхования ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору НКО ОВСС заняло 35-е место в Москве, основном регионе деятельности.
Объем собранной премии в 2016 году составил 1,13 млн рублей, что на 40,98% больше показателя предыдущего года (в 2015-м – 798 тыс. рублей, в 2014-м сборы незначительны и составляют 34 тыс. рублей). По итогам первого полугодия 2017 года страховщиком собрано 454 тыс. рублей (-27,36% к аналогичному периоду 2016-го). Страховые выплаты с начала деятельности не осуществлялись.
Основой страхового портфеля компании по итогам 2016 года стало страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (100%).
Руководство: Екатерина Шмырина (директор).
Партнеры: Национальный союз кредитных потребительских кооперативов и их объединений, «Лига кредитных союзов», Союз организаций кредитной кооперации, Ассоциация кредитных союзов Алтая.
Согласно индивидуальной отчетности страховщика за первое полугодие 2017 года численность членов общества на конец отчетного периода составила 8 ед., среднесписочная и фактическая численность работников на отчетную дату – 3 чел.
Членами НКО ОВСС являются такие кредитные потребительские кооперативы как: «Нижегородский кредитный союз «Взаимные инвестиции», Нижегородский кредитный союз «Народные инвестиции-город», «Центр сбережения и кредиты», Нижегородский кредитный союз «Народные инвестиции», «Туймазы-Союз-Кредит», «Гражданский кредит», «Доверие», «Поволжское ОВК».
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ ВС № 4323 от 01.06.2015
|Ликвидирована
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Банк России приказом от 02.08.2018 года № ОД-2013 отозвал лицензию на осуществление взаимного страхования НКО ПОВСС. Решение принято в связи с отказом компании от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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