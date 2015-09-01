Справка banki.ru о компании

ООО СК «Траст» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 202-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и вошла в топ-20 ведущих компаний в Челябинской области. В страховом портфеле в 2014 году основными составляющими являлись: страхование каско (49,48%) и ОСАГО (41,25%). Основная деятельность сосредоточена в Челябинской области, где компания имеет несколько офисов продаж. Головной офис с сентября 2015 года находится в Москве (предыдущее месторасположение – г. Челябинск).

Банк России приказом от 02.11.2015 года № ОД-3014 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Траст». Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 03.09.2015 № ОД-2336 «О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТРАСТ»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

СК «Траст» создана в сентябре 1991 года Александром Беляевым и Евгением Морозовым в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Первоначально основным видом деятельности было коллективное страхование жизни работников предприятий г. Челябинска. В марте 1995 года компания стала акционерным обществом. В число акционеров вошли крупные банки и предприятия г. Челябинска. В мае 1996 года компания сменила приоритеты деятельности с коллективного страхования жизни на «классические» виды страхования: личное страхование (жизни, от несчастного случая, добровольное медицинское), страхование имущества и ответственности.



В 1997 году была создана дочерняя компания ОАО «Страховая компания ЛИГА» (личное страхование), которая прекратила деятельность в 2008 году путём реорганизации в форме присоединения к СК «Траст».

В настоящее время СК «Траст» является универсальным страховщиком, предоставляющим широкий спектр страховых услуг корпоративным клиентам и частным лицам.

Участником ООО СК «Траст» с ноября 2015 года является само страховое общество (99,99%). Ранее 44,87% уставного капитала принадлежало ООО «Группа Сенат», которое является единственным участником СК «Лойд-Сити» (лицензия на осуществление страховой деятельности отозвана приказом Банк России от 3 сентября 2015 года). Конечным бенефициаром выступал Александр Халиулин, бывший генеральный директор СК «Артекс» у которой 18 июня 2015 года Банк России отозвал лицензию.



В последние три года компания демонстрировала существенные темпы прироста объема сборов. Так, в 2012 году организация собрала на 20,56% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (105,03 млн рублей против 87,12 млн рублей годом ранее). В 2013 году темпы прироста составили 27,98%, в 2014-м – 68,75%.



Объем страховых премий в 2014 году составил 226,82 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 134,42 млн рублей), 82,09% из них составляют сборы с физических лиц, 17,91% –с юридических лиц. По территориальному распределению весь объем страховых премий собран в Челябинской области. В данном регионе компания занимает 16-е место по уровню страховых взносов в 2014 году.

Выплаты в 2014 году составили 107,22 млн рублей. Уровень выплат – 47,27%. По итогам работы за первое полугодие 2015 года страховщиком было собрано 162,96 млн рублей (прирост 77,37% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 82,06 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими стали следующие виды страхования: автострахование (90,73%, из них каско – 49,48%, ОСАГО – 41,25%), страхование от несчастных случаев и болезней (3,99%), страхование имущества физических лиц (2,3%).

Весь объем страховых премий в 2014 году был собран при помощи посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 8,39%.

Партнерами по перестрахованию выступают российские перестраховочные компании России: ОАО «Москва Ре», ОАО «Транссиб Ре», «Находка Ре» филиал ООО СК «ТИТ» в г. Находка, ЗАО «Капитал – Перестрахование».

По итогам 2014 года, согласно отчетности по РСБУ, компания получила чистую прибыль в размере 160 тыс. рублей, по МСФО показан убыток – 36,54 млн рублей.

Уставный капитал – 156,02 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2015 года).

На 1 сентября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Банк России приказом от 3 сентября 2015 года № ОД-2336 приостановил действие лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТРАСТ».

Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписаний Банка России, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

Руководство: Максим Савочкин (директор), Рамиль Мустафин, Эльвира Каримова, Владимир Романов, Наталья Комарова.

В числе крупных корпоративных клиентов компании: ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Энергопром – Челябинский электродный завод», ОАО «Челябинский кузнечно–прессовый завод», ОАО «Трубодеталь», ОАО «Трест Уралнефтегазстрой», ООО «Механизированный Комплекс», ОАО «Электромашина», ОАО «Челябинвестбанк», ООО «Хлебпром», ОАО «Челябинский Городской Молочный комбинат», ООО «УралМясТорг», ООО «Эксперт–Лизинг», интернет-магазин «ideя!» и др.

Дата последнего изменения: 2 ноября 2015 г.