Страховая компания Медицинская страховая компания «Страж»

Справка banki.ru о компании

ООО Медицинская страховая компания «Страж» – небольшая региональная страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. Компания входит в состав группы «Страж». На рынке ОМС по итогам первого полугодия 2017 года организация занимает 44-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных (более 127 тыс. чел.). Компания имеет более 20 пунктов выдачи полисов в Рязанской области. Головной офис находится в городе Рязани.

27 апреля 2018 года Банк России приказом № ОД-1109 отозвал лицензию ООО «МСК «Страж» на осуществление обязательного медицинского страхования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



Компания основана в 1994 году под названием Медицинская страховая компания «Ока». Учредителями выступили Комитет по управлению муниципальным имуществом при мэрии города Рязани, Муниципальный коммерческий банк имени С. Живаго, Муниципальная страховая компания «Страж». В 2011 году ООО МСК «Ока» входит в состав страховой группы «Страж»*, в связи с чем происходит смена названия компании на ООО МСК «Страж».



Компания работает на страховом рынке Рязанской области, где по состоянию на 1 июля 2017 года занимает четвертое место по численности застрахованных граждан (рыночная доля в регионе – 11,2%).

МСК «Страж» заключены договоры на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию с более 80 медицинскими организациями, реализующими Программу ОМС в Рязанской области. С мая 2017 года компания входит в состав Всероссийского союза страховщиков.

Участниками общества являются ОАО Спасское предприятие «Агропромсервис» (26,9%, акционерами компании является ряд физических лиц) и ООО Муниципальная страховая компания «Страж» им С. Живаго (73,1%) – универсальная региональная компания, занявшая второе место по сборам в Рязанской области в 2016 году. Конечным бенефициаром компании является Сергей Гущин.

В 2016 году чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 489 тыс. рублей, что на 29,94% меньше показателя предыдущего года (в 2015-м – 698 тыс. рублей).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 1-е полугодие 2017 года среднесписочная и фактическая численность работников на отчетную дату составила 7 человек. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Гущин (генеральный директор), Николай Котягин.

По состоянию на 1 июля 2017 года количество застрахованных в компании граждан по ОМС составляет 127,3 тыс. человек.

*В группу «Страж» входят: Муниципальная страховая компания «Страж», Медицинская страховая компания «Страж», ООО «Лекарь» (медицинский центр), ООО «ФинКон» (кредитное и страховое сопровождение частных лиц при покупке автомобиля или квартиры), группа компаний «СотаСервис» (сервисный центр по ремонту сотовых телефонов), ООО «Приокская инвестиционная компания», ООО «Аптека Лекарь», ОАО «Спасское предприятие «Агропромсервис», ЗАО «Символ» и др.

Дата последнего изменения: 21 сентября 2017 г.