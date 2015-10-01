Страховая компания Страховые технологии ХХI века

Справка banki.ru о компании

ООО «Страховые технологии ХХI века» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 335-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 191-е место по сборам в сегменте ДМС (100% страхового портфеля). Компания не имеет филиалов, представительств и дочерних организаций. Головной офис находится в Москве.

Банк России приказом от 31.03.2016 года № ОД-1079 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «Страховые технологии ХХI века».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 15.10.2015 № ОД-2782), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Решением Арбитражного суда Москвы от 07.06.2016 года общество признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.



ООО «Страховые технологии ХХI века» образовано в феврале 2002 года. Главным направлением деятельности компании по итогам 2014 года стало добровольное медицинское страхование корпоративных клиентов. По сборам в данном сегменте страхования компания заняла 116-е место в Москве, основном регионе деятельности.

Участниками страховой компании являются: ООО «Инвестиционное бюро «Частный финансист» (49,24%), ООО «Ипотечная финансовая компания «Бавария» (34,94%), ООО «Инвестиционная компания «Авис+» (15,82%). Конечные бенефициары – Михаил Девятайкин, Евгений Мальцев и Андрей Кирсанов, являющиеся также основными владельцами еще двух страховых компаний: ООО СК «Гранд» и ООО «СК «Гала». У СК «Гранд» Банк России приказом от 07.10.2015 приостановил действие лицензии на осуществление страхования в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Последние три года компания демонстрирует негативную динамику поступлений. Так, в 2012 году компания собрала 85,92 млн рублей страховых премий против 115,05 млн рублей годом ранее, продемонстрировав падение сборов на 25,32%. В 2013 году объемы страховых взносов сократились на 40,07%, до уровня 51,49 млн рублей. В 2014 году отмечено крайне резкое снижение уровня поступлений (-94,94%), объем страховых сборов компании составил 2,61 млн рублей и является наименьшим за последние десять лет деятельности. В структуре сборов 100% составляют поступления по договорам с юридическими лицами. По территориальному распределению весь объем страховых премий был собран в Москве.

Выплаты в 2014 году не производились. По итогам работы в первом полугодии 2015 года поступления и страховые выплаты компании отсутствуют.

Страховой портфель компании в 2014 году состоял исключительно из договоров по добровольному медицинскому страхованию. Весь объем страховых премий был собран страховщиком путем прямых продаж, без участия посредников.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ и МСФО составила 370 тыс. рублей.

Уставный капитал – 260,76 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Игорь Михайлов (генеральный директор).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 27 июня 2016 г.