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Страховая компания Страховое общество трубопроводного транспорта (СОТ-Транс)

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
312 000
на 01.08.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
15 322
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
401 040
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
345 484
за 2014
Основные виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Коллективное накопительное страхование
  • Пенсионное страхование сотрудников
  • Страхование жизни сотрудников
Справка banki.ru о компании

ООО «Страховое общество трубопроводного транспорта» (ООО «СОТ-Транс») – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на личном страховании. По итогам 2014 года компания заняла 172-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и вошла в топ-40 по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней, занимающем почти 100% страхового портфеля. Компания не имеет филиалов и представлена головным офисом в Москве.

В январе 2016 года ООО «СОТ-Транс» уведомило о своем намерении добровольно передать АО «СОГАЗ» страховой портфель в связи с последующим добровольным отказом от осуществления страховой деятельности (решение единственного участника АО «СК «Транснефть» от 21.01.2016 г.).

Банк России приказом № ОД-1815 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СОТ-Транс» в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 4 июля 2016 года компания находится в стадии ликвидации (решение о ликвидации принято единственным участником ООО «СОТ-Транс» 28 июня 2016 года).

ООО «СОТ-Транс» было создано в 1995 году для имущественного и экологического страхования предприятий и организаций. В настоящее время приоритетным направлением деятельности общества является реализация программы развития страховых услуг по личному страхованию для предприятий системы ОАО «АК «Транснефть» и их партнеров.

Единственным участником общества является АО «СК «Транснефть» (100% акций) – дочерняя компания группы «СОГАЗ»*.

На протяжении последних лет компания демонстрирует увеличение объемов сборов. Так, в 2012 году организация собрала на 65,56% больше премий, чем в предыдущем отчетном году. В 2013 году темпы прироста достигли 30%, а в 2014-м – составили 7,59%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 401,04 млн рублей (аналогичный показатель в 2013-м – 372,76 млн рублей), 100% из них составляют сборы с юридических лиц. По территориальному распределению весь объем страховых премий собран в Москве. В данном регионе компания заняла 95-е место по общему объему поступлений и 25-е – по страхованию от несчастных случаев и болезней.

Выплаты в 2014 году составили 345,48 млн рублей. Уровень выплат – 86,15%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 84,84 млн рублей (минус 4,22% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 54,03 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании главной составляющей являлось страхование от несчастных случаев и болезней (99,6%). Менее 1% приходится на страхование жизни на случай смерти и дожития.

В 2014 году страховые премии собраны путем прямых продаж, без участия посредников.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 15,32 млн рублей, по МСФО – 32,88 млн рублей.

Уставный капитал – 312 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2015 года).

На 1 августа 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Елена Кунцевич (генеральный директор), Сергей Таношкин.

Совет директоров: Ирина Сахарова (председатель), Сергей Лонин, Елена Кунцевич.

Клиентами ООО «СОТ-Транс» являются организации и предприятия, входящие в Группу компаний «Транснефть».

*Группа «СОГАЗ» включает дочерние компании: «СОГАЗ-Жизнь» (специализируется на страховании жизни), «СОГАЗ-Мед» (обязательное медицинское страхование), SOVAG (Германия), SOGAZ a.d.o. Novi Sad (Сербия), «СОГАЗ-Медсервис» (медицинская сервисная компания), ММЦ «СОГАЗ» (многопрофильная клиника), СК «Транснефть» (страховые услуги для предприятий и сотрудников «Транснефти»), «СОТ-Транс» (личное страхование для предприятий «Транснефти»). Численность штатных сотрудников на 31 декабря 2014 года составила 11 959 человек. Уставный капитал группы составляет 18,5 млрд рублей, по размеру уставного и собственного капитала группа занимает 1 место в России. За 2014 год группа получила 15,9 млрд рублей чистой прибыли. Собранная премия за 2014 год превысила 123 млрд рублей.

Дата последнего изменения: 7 июля 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «Страховое общество трубопроводного транспорта» («СОТ-Транс»)
лицензия ЦБРФ СЖ № 3255 от 13.08.2015
Руководитель
Елена Викторовна Кунцевич (руководитель ликвидационной комиссии)
по информации на 7 июля 2016 г.
ОГРН
1027739381251
Адрес
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7
Телефоны
+7 (495) 280-07-61
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЖ № 3255 от 13.08.2015 Отозвана

Банк России приказом от 09.06. 2016 года № ОД -1815 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СОТ-Транс» в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

ЦБРФ СЛ № 3255 от 13.08.2015 Отозвана
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