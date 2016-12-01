Справка banki.ru о компании

АО «Страховая компания «ЭНИ» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года компания заняла 96-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 34-е место по сборам ОСАГО и 17-е место – в сегменте сельскохозяйственного страхования. В страховом портфеле в 2015 году основными составляющими стали: ОСАГО (54,56%) и страхование от несчастных случаев и болезней (18,87%). Региональная сеть компании представлена восьмью филиалами, одним представительством, а также более 50 точками продаж страховых продуктов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Головной офис находится в Ростове-на-Дону.

С 11 октября 2016 года приказом Банка России № ОД-3494 в СК «ЭНИ» назначена временная администрация. Решение о назначении временной администрации принято в связи с необходимостью контроля за реализацией обществом плана восстановления платежеспособности. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 29 ноября 2016 года АО «СК «ЭНИ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 16 декабря 2016 года компания находится в стадии ликвидации. 28 декабря 2016 года Банк России приказом № ОД-4827 отозвал лицензии компании на осуществление страхования в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.



СК «ЭНИ» образована в июле 1992 года как акционерное общество открытого типа. В настоящее время компания осуществляет основную работу по следующим видам страхования: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, добровольное личное страхование (кроме страхования жизни), добровольное страхование имущества. Компания не имеет дочерних и зависимых обществ.



Компания является членом Всероссийского союза страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Некоммерческой организации «Национальный союз агростраховщиков».

До мая 2016 года главными акционерами СК «ЭНИ» являлись: администрация г. Ростова-на-Дону в лице департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону (85,3%) и члены совета директоров – Алла Черткова (6,86%) и Николай Пахтин (5,76%). 11 мая 2016 года стало известно, что Фонд имущества Ростова-на-Дону продал на аукционе свой пакет акций московской компании ООО «Спектр», которая занимается правовой деятельностью. Цена сделки составила 60,35 млн рублей. Выкуп 85,3% акций страховщика осуществлен по начальной цене (номинальная стоимость каждой акции – 10 рублей).

Основным владельцем ООО «Спектр» (доля 95% в уставном капитале) является предприниматель Кирилл Бурлак, который являлся совладельцем страховых компаний ООО «КБ Страхование» (лицензия отозвана приказом ФССН от 10.06.2009 №305) и СК АО МРСК (лицензия отозвана приказом Банка России от 03.06.2015 № ОД-1237).

На протяжении последних лет компания демонстрирует стабильное увеличение объемов сборов. Так, в 2012 году организация собрала на 69,07% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (328,19 млн рублей против 194,12 млн рублей годом ранее). В 2013-2014 годах темпы прироста составили 7,4% и 49,55% соответственно, а по итогам 2015 года достигли 52,42%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 803,45 млн рублей (аналогичный показатель в 2014-м – 527,13 млн рублей), из них 76% занимают сборы с физических лиц и 24% – с юридических лиц. Сбор премий осуществлен в 12 субъектах РФ, из них наибольший объем приходится на Ростовскую область (42,21%). В данном регионе компания заняла восьмое место по общему объему поступлений, седьмое место – по ОСАГО и третье – по сельскохозяйственному страхованию. Выплаты в 2015 году составили 291,69 млн рублей. Уровень выплат – 36,3%. За первое полугодие 2016 года страховщиком собрано 826,39 млн рублей (прирост 133,64% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено – 227,28 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 27,5%.

По итогам 2015 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: автострахование (56,59%, из них ОСАГО – 54,56%, каско – 2,02%), страхование от несчастных случаев и болезней (18,87%), сельскохозяйственное страхование (8,13%, из них на страхование с господдержкой приходится 56,23% собранных по виду премий; сумма господдержки составила 3,15 млн рублей при общей премии в рамках договоров с господдержкой – 36,75 млн рублей), страхование имущества юридических лиц (6,55%), страхование средств водного транспорта (4,42%), добровольное медицинское страхование (2%).

Весь объем страховых премий в 2015 году собран при участии посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 16,02%.

По итогам 2014 года убыток компании согласно отчетности по РСБУ составил 10,89 млн рублей, по МСФО – 18,04 млн рублей. В 2015 году компания получила убыток в размере 172,48 млн рублей по РСБУ и 225,42 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 165,06 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

12 октября 2016 года общее собрание акционеров страховой компании ЭНИ приняло решение об увеличении уставного капитала. Допэмиссия на 80 млн рублей будет осуществлена за счет средств основного акционера страховщика – ООО «Спектр».



Согласно индивидуальной отчетности страховщика за первое полугодие 2016 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 18 ед., страховых агентов-физических лиц – 407 чел., среднесписочная численность работников – 222 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 213 чел.



В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности международными или национальными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Денисенко (генеральный директор).

Совет директоров (по состоянию на 30.06.2016): Максим Хмелевской (председатель), Кирилл Бурлак, Иван Басков, Дмитрий Карида, Игорь Мишин.

Клиенты: Авиакомпания «Аэрофлот-Дон», ДОН – ТР, Строительная компания «Славяне», ГК «Энергострой», Универсальная ремонтная торговая база «Белавтомаз», ДГТУ, МУП «Теплокоммунэнерго», «Коммунальщик Дона», «Чистый город» и др.

Дата последнего изменения: 29 декабря 2016 г.