Страховая компания Сотис

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Банк России приказом от 24 сентября 2015 года № ОД-2547 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО Перестраховочной компании «Сотис».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 03.06.2015 № ОД-1236 «О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью Перестраховочной компании «Сотис»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20 мая 2016 года ООО Перестраховочной компании «Сотис» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.

Дата последнего изменения: 27 мая 2016 г.