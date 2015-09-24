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Страховая компания Сотис

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Банк России приказом от 24 сентября 2015 года № ОД-2547 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО Перестраховочной компании «Сотис».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 03.06.2015 № ОД-1236 «О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью Перестраховочной компании «Сотис»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20 мая 2016 года ООО Перестраховочной компании «Сотис» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.

Дата последнего изменения: 27 мая 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО Перестраховочная компания «Сотис»
лицензия ЦБРФ П №3603 77 от 23.12.2013
Адрес
115419, г. Москва, 2-й Рощинский пр-д, д. 8,стр.5
Телефоны
+7 (495) 211-76-74
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ П №3603 77 от 23.12.2013 Отозвана

Банк России приказом от 24 сентября 2015 года № ОД-2547 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО Перестраховочной компании «Сотис».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 03.06.2015 № ОД-1236 «О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью Перестраховочной компании «Сотис»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
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