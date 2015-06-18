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Страховая компания Артекс

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
15 277
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
8 327
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1380 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО Страховой компании «Артекс».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-719 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО Страховой компании «Артекс»), а именно в связи с неисполнением страховой организацией надлежащим образом в установленный срок предписаний Банка России.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.09.2015 ООО СК «Артекс» признано несостоятельным (банкротом), в его отношении открыто конкурсное производство. Согласно выписки ЕГРЮЛ по состоянию на 23 ноября 2015 года ООО СК «Артекс» находится в стадии ликвидации.

Дата последнего изменения: 5 октября 2015 г.
Справочная информация о компании
ООО «Артекс»
лицензия ФССН С №2174 35 от 20.04.2007
Руководитель
Любомир Ярославович Княгиницкий (конкурсный управляющий)
ОГРН
1023500876882
Адрес
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 30, стр. 6, ком. 9
Телефоны
+7 (495) 648-66-18
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С №2174 35 от 20.04.2007 Отозвана

Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1380 отозвал лицензию на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «Артекс».
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