Страховая компания Артекс

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Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1380 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО Страховой компании «Артекс».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-719 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО Страховой компании «Артекс»), а именно в связи с неисполнением страховой организацией надлежащим образом в установленный срок предписаний Банка России.



Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.09.2015 ООО СК «Артекс» признано несостоятельным (банкротом), в его отношении открыто конкурсное производство. Согласно выписки ЕГРЮЛ по состоянию на 23 ноября 2015 года ООО СК «Артекс» находится в стадии ликвидации.

Дата последнего изменения: 5 октября 2015 г.