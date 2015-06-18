Страховая компания Артекс

Банк России приказом от 18.06.2015 № ОД-1380 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО Страховой компании «Артекс».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 03.04.2015 № ОД-719 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования ООО Страховой компании «Артекс»), а именно в связи с неисполнением страховой организацией надлежащим образом в установленный срок предписаний Банка России.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.09.2015 ООО СК «Артекс» признано несостоятельным (банкротом), в его отношении открыто конкурсное производство. Согласно выписки ЕГРЮЛ по состоянию на 23 ноября 2015 года ООО СК «Артекс» находится в стадии ликвидации.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.