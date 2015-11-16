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Страховая компания Российское лесопромышленное перестраховочное общество (Рослес-Ре)

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Отозвана
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Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 21.01.2016 № ОД-154 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «Российское лесопромышленное перестраховочное общество».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 07.10.2015 № ОД-2703), а именно — несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Дата последнего изменения: 22 января 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «Российское лесопромышленное перестраховочное общество»
лицензия ФССН П № 3087 77 от 24.05.2006
Руководитель
Александр Михайлович Еремин (конкурсный управляющий)
по информации на 4 сентября 2016 г.
ОГРН
1047744003394
Адрес
123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44
Телефоны
+7 (495) 790-72-52
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН П № 3087 77 от 24.05.2006 Отозвана

Банк России приказом от 21.01.2016 № ОД-154 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «Российское лесопромышленное перестраховочное общество».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно — несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

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