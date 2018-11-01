Страховая компания СОГАЗ-Жизнь

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «СОГАЗ-Жизнь» – крупная по размеру сборов страховая компания, специализирующаяся на страховании жизни. В 2017 году организация заняла 17-е место по размеру страховой премии в общем рэнкинге страховых компаний и шестое место среди страховщиков жизни. СК «СОГАЗ-Жизнь» является 100-процентной дочерней компанией АО «СОГАЗ» и участником Страховой Группы «СОГАЗ». Основное направление деятельности – страхование жизни, занимающее 99,18% страхового портфеля по итогам 2017 года. Услуги СК «СОГАЗ-Жизнь» представлены в каждом из субъектов РФ – через банки-партнеры, представителей компании в регионах, удаленно через Центральный офис в Москве, а также через региональные подразделения Группы «СОГАЗ».

Компания «СОГАЗ-Жизнь» создана в 2004 году в группе «СОГАЗ». 100-процентным акционером страховщика выступил один из крупнейших российских страховщиков – «СОГАЗ» – дочерняя компания российского газового гиганта «Газпрома» и банка «Россия» (контролируется предпринимателем Юрием Ковальчуком). Компания сконцентрировалась на развитии классического долгосрочного страхования жизни (в первую очередь корпоративных клиентов, крупнейшим из которых являлся «Газпром»), банковского страхования (страхование жизни заемщиков кредитов, в сотрудничестве с банками), а также долгосрочном страховании жизни физлиц, не являющихся сотрудниками компаний-партнеров.



При поддержке мощного учредителя «СОГАЗ-Жизнь» уже через год после начала работы вошла в топ-50 крупнейших российских страховщиков (42-е место, 1,7 млрд рублей страховой премии). А еще два года спустя, в 2007-м, компания заняла первое место среди компаний, специализирующихся на страховании жизни (4,5 млрд рублей страховой премии), и поднялась на 23-е место в списке крупнейших игроков страхового рынка в целом. В 2008 году «СОГАЗ-Жизнь» получила лицензию, позволяющую заниматься обязательным государственным страхованием жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, в результате год спустя клиентами страховщика стали более 77 тыс. сотрудников областных ОВД.

В дальнейшем компания намеревалась продолжать развиваться темпами, превышающими рыночные. К 2012 году «СОГАЗ-Жизнь» планировала нарастить страховые сборы втрое, более чем до 8 млрд рублей, в основном за счет увеличения объемов продаж корпоративным клиентам. Кроме того, компания намеревалась активно развивать направление по банковскому страхованию, а также диверсифицировать структуру клиентского портфеля, снизив в нем долю основного корпоративного клиента. Заявленных объемов на то время компании достичь не удалось, однако СК «СОГАЗ-Жизнь» продолжала удерживать позиции одного из крупнейших страховщиков жизни, и уже по итогам 2017 года попала в топ-20 страховщиков России по объему поступлений.

В октябре 2016 года компания ООО «ЖАСО-Лайф (на тот момент – дочерняя компания крупного страховщика АО «ЖАСО») передала в СК «СОГАЗ-Жизнь» портфель по добровольному страхованию жизни и добровольному личному страхованию. Передача страхового портфеля осуществлена на основании решения компании о добровольном отказе от данных видов деятельности, которое было принято в связи с интеграцией АО «ЖАСО» и его дочерних обществ в Группу «СОГАЗ». В июне 2017 года СК «СОГАЗ-Жизнь» приняла страховой и перестраховочный портфель по страхованию жизни от АО «СК «Регионгарант», лицензии на осуществление страховой деятельности которого отозваны приказом Банка России в августе 2017 года (приказ № ОД-2204). Причина отзыва – добровольный отказ субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

Компания является членом Ассоциации Страховщиков Жизни и Всероссийского Союза Страховщиков.

В 2012 году компания увеличила сборы на 5,82% по сравнению с предыдущим отчетным годом, собрав 3,61 млрд рублей против 3,41 млрд рублей годом ранее. В 2013-2014 годах объемы поступлений страховщика сократились на 30,23% и 20,13% соответственно, а в 2015-2016 годах компания достигла прироста сборов на 27,29% и 57,93%. По итогам 2017 года объем собранной премии достиг 12,04 млрд рублей премий, что почти в три раза больше, чем годом ранее (в 2016-м – 4,05 млрд рублей). В структуре сборов 95,55% занимают поступления по договорам с физическими лицами и 4,45% – с юридическими лицами. Размер страховых выплат, произведенных за прошлый год, составил 3,5 млрд рублей, уровень выплат – 29,08%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 9,31 млрд рублей премий, что более чем в 2 раза превышает показатель за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 4,39 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 848,43 млн рублей, уровень выплат – 9,12%.



По итогам 2017 года взносы по страхованию жизни занимают 99,18% страхового портфеля компании. Доли премий по пенсионному страхованию и страхованию от несчастных случаев и болезней занимают 0,27% и 0,55% соответственно. Доля розничного страхования жизни в 2017 году увеличилась до 95,7% (в 2016-м – 54,5%), что повысило уровень диверсификации страхового портфеля компании. Увеличение объема розничного страхования связано с активным развитием продаж через банковский канал (доля продаж через банки составила 90,2% в 2017 году против 46,1% годом ранее).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 11 млрд рублей (91,36%), размер среднего агентского вознаграждения составил 6,92%.

Партнерами по перестрахованию являются крупные перестраховочные компании – СОГАЗ, РНПК и Gen Re.



Размер чистой прибыли по РСБУ в 2017 году достиг 553,91 млн рублей, что на 81,1% превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 305,86 млн рублей). Согласно отчетности по МСФО совокупный доход компании в 2017 году увеличился на 81,1% и составил 553,91 млн рублей (доход за 2016 год – 305,86 млн рублей).

Уставный капитал – 530 млн рублей (по состоянию на 1 апреля 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 10 ед. (из них 1 – страховая организация, 9 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 23 чел., штатных сотрудников – 102 чел.

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruAAA, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 17 июля 2018 года).

Руководство: Ирина Якушева (генеральный директор), Игорь Ефишов, Александр Романов, Андрей Чепурин, Елена Епишина.

Среди клиентов компании крупнейшие предприятия газовой и нефтяной промышленности, отраслей энергетики, стройиндустрии и других отраслей экономики, в частности: ПАО «Газпром», ООО «Газпромтранс», ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Автодор-Платные дороги», АО «НПЦ «Вигстар», ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», АО «Гипрогазцентр» и др.

*Группа «СОГАЗ» объединяет следующие компании: АО «СОГАЗ», ООО СК «СОГАЗ-Жизнь» (специализируется на страховании жизни), АО СК «СОГАЗ-Мед» (обязательное медицинское страхование), SOGAZ a.d.o. Novi Sad (Сербия), ООО «СОГАЗ-Медсервис» (медицинская сервисная компания), Международный медицинский центр «СОГАЗ» (многопрофильная клиника) . Количество клиентов – свыше 18,3 миллионов человек. В настоящее время региональная сеть Группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России. В 2016 году компания открыла свое представительство в столице КНР – Пекине. В 2016 году совокупные сборы Группы «СОГАЗ» с учетом входящего перестрахования и без учета ОМС увеличились на 13% (по сравнения с 2015-м), совокупные выплаты составили 82,7 млрд рублей (+13%). Активы Группы в 2016 году достигли 278,4 млрд рублей (+14%), чистая прибыль составила 23,6 млрд рублей (+7%).



Дата последнего изменения: 6 ноября 2018 г.