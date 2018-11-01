Россия
Вход
Поиск

Страховая компания СОГАЗ-Жизнь

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
530 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
553 910
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
12 036 455
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
3 500 245
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Пенсионное страхование
  • Страхование жизни
  • Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события
  • Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

Юридическим лицам

  • Корпоративное страхование жизни
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о компании

ООО «СК «СОГАЗ-Жизнь» – крупная по размеру сборов страховая компания, специализирующаяся на страховании жизни. В 2017 году организация заняла 17-е место по размеру страховой премии в общем рэнкинге страховых компаний и шестое место среди страховщиков жизни. СК «СОГАЗ-Жизнь» является 100-процентной дочерней компанией АО «СОГАЗ» и участником Страховой Группы «СОГАЗ». Основное направление деятельности – страхование жизни, занимающее 99,18% страхового портфеля по итогам 2017 года. Услуги СК «СОГАЗ-Жизнь» представлены в каждом из субъектов РФ – через банки-партнеры, представителей компании в регионах, удаленно через Центральный офис в Москве, а также через региональные подразделения Группы «СОГАЗ».

Компания «СОГАЗ-Жизнь» создана в 2004 году в группе «СОГАЗ». 100-процентным акционером страховщика выступил один из крупнейших российских страховщиков – «СОГАЗ» – дочерняя компания российского газового гиганта «Газпрома» и банка «Россия» (контролируется предпринимателем Юрием Ковальчуком). Компания сконцентрировалась на развитии классического долгосрочного страхования жизни (в первую очередь корпоративных клиентов, крупнейшим из которых являлся «Газпром»), банковского страхования (страхование жизни заемщиков кредитов, в сотрудничестве с банками), а также долгосрочном страховании жизни физлиц, не являющихся сотрудниками компаний-партнеров.

При поддержке мощного учредителя «СОГАЗ-Жизнь» уже через год после начала работы вошла в топ-50 крупнейших российских страховщиков (42-е место, 1,7 млрд рублей страховой премии). А еще два года спустя, в 2007-м, компания заняла первое место среди компаний, специализирующихся на страховании жизни (4,5 млрд рублей страховой премии), и поднялась на 23-е место в списке крупнейших игроков страхового рынка в целом. В 2008 году «СОГАЗ-Жизнь» получила лицензию, позволяющую заниматься обязательным государственным страхованием жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, в результате год спустя клиентами страховщика стали более 77 тыс. сотрудников областных ОВД.

В дальнейшем компания намеревалась продолжать развиваться темпами, превышающими рыночные. К 2012 году «СОГАЗ-Жизнь» планировала нарастить страховые сборы втрое, более чем до 8 млрд рублей, в основном за счет увеличения объемов продаж корпоративным клиентам. Кроме того, компания намеревалась активно развивать направление по банковскому страхованию, а также диверсифицировать структуру клиентского портфеля, снизив в нем долю основного корпоративного клиента. Заявленных объемов на то время компании достичь не удалось, однако СК «СОГАЗ-Жизнь» продолжала удерживать позиции одного из крупнейших страховщиков жизни, и уже по итогам 2017 года попала в топ-20 страховщиков России по объему поступлений.

В октябре 2016 года компания ООО «ЖАСО-Лайф (на тот момент – дочерняя компания крупного страховщика АО «ЖАСО») передала в СК «СОГАЗ-Жизнь» портфель по добровольному страхованию жизни и добровольному личному страхованию. Передача страхового портфеля осуществлена на основании решения компании о добровольном отказе от данных видов деятельности, которое было принято в связи с интеграцией АО «ЖАСО» и его дочерних обществ в Группу «СОГАЗ». В июне 2017 года СК «СОГАЗ-Жизнь» приняла страховой и перестраховочный портфель по страхованию жизни от АО «СК «Регионгарант», лицензии на осуществление страховой деятельности которого отозваны приказом Банка России в августе 2017 года (приказ № ОД-2204). Причина отзыва – добровольный отказ субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

Компания является членом Ассоциации Страховщиков Жизни и Всероссийского Союза Страховщиков.

В 2012 году компания увеличила сборы на 5,82% по сравнению с предыдущим отчетным годом, собрав 3,61 млрд рублей против 3,41 млрд рублей годом ранее. В 2013-2014 годах объемы поступлений страховщика сократились на 30,23% и 20,13% соответственно, а в 2015-2016 годах компания достигла прироста сборов на 27,29% и 57,93%. По итогам 2017 года объем собранной премии достиг 12,04 млрд рублей премий, что почти в три раза больше, чем годом ранее (в 2016-м – 4,05 млрд рублей). В структуре сборов 95,55% занимают поступления по договорам с физическими лицами и 4,45% – с юридическими лицами. Размер страховых выплат, произведенных за прошлый год, составил 3,5 млрд рублей, уровень выплат – 29,08%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 9,31 млрд рублей премий, что более чем в 2 раза превышает показатель за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 4,39 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 848,43 млн рублей, уровень выплат – 9,12%.

По итогам 2017 года взносы по страхованию жизни занимают 99,18% страхового портфеля компании. Доли премий по пенсионному страхованию и страхованию от несчастных случаев и болезней занимают 0,27% и 0,55% соответственно. Доля розничного страхования жизни в 2017 году увеличилась до 95,7% (в 2016-м – 54,5%), что повысило уровень диверсификации страхового портфеля компании. Увеличение объема розничного страхования связано с активным развитием продаж через банковский канал (доля продаж через банки составила 90,2% в 2017 году против 46,1% годом ранее).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 11 млрд рублей (91,36%), размер среднего агентского вознаграждения составил 6,92%.

Партнерами по перестрахованию являются крупные перестраховочные компании – СОГАЗ, РНПК и Gen Re.

Размер чистой прибыли по РСБУ в 2017 году достиг 553,91 млн рублей, что на 81,1% превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 305,86 млн рублей). Согласно отчетности по МСФО совокупный доход компании в 2017 году увеличился на 81,1% и составил 553,91 млн рублей (доход за 2016 год – 305,86 млн рублей).

Уставный капитал – 530 млн рублей (по состоянию на 1 апреля 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 10 ед. (из них 1 – страховая организация, 9 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 23 чел., штатных сотрудников – 102 чел.

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruAAA, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 17 июля 2018 года).

Руководство: Ирина Якушева (генеральный директор), Игорь Ефишов, Александр Романов, Андрей Чепурин, Елена Епишина.

Среди клиентов компании крупнейшие предприятия газовой и нефтяной промышленности, отраслей энергетики, стройиндустрии и других отраслей экономики, в частности: ПАО «Газпром», ООО «Газпромтранс», ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Автодор-Платные дороги», АО «НПЦ «Вигстар», ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», АО «Гипрогазцентр» и др.

*Группа «СОГАЗ» объединяет следующие компании: АО «СОГАЗ», ООО СК «СОГАЗ-Жизнь» (специализируется на страховании жизни), АО СК «СОГАЗ-Мед» (обязательное медицинское страхование), SOGAZ a.d.o. Novi Sad (Сербия), ООО «СОГАЗ-Медсервис» (медицинская сервисная компания), Международный медицинский центр «СОГАЗ» (многопрофильная клиника) . Количество клиентов – свыше 18,3 миллионов человек. В настоящее время региональная сеть Группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России. В 2016 году компания открыла свое представительство в столице КНР – Пекине. В 2016 году совокупные сборы Группы «СОГАЗ» с учетом входящего перестрахования и без учета ОМС увеличились на 13% (по сравнения с 2015-м), совокупные выплаты составили 82,7 млрд рублей (+13%). Активы Группы в 2016 году достигли 278,4 млрд рублей (+14%), чистая прибыль составила 23,6 млрд рублей (+7%).

Дата последнего изменения: 6 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «СОГАЗ-Жизнь»»
лицензия ЦБРФ СЖ № 3825 от 25.09.2018
Руководитель
Ирина Владимировна Якушева (генеральный директор)
по информации на 25 апреля 2018 г.
ОГРН
1047796105785
Адрес
107045, г. Москва, Уланский пер., д. 26
Телефоны
8-800-600-04-40
(495) 139-75-74
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЖ № 3825 от 25.09.2018 Действует
ЦБРФ СЛ № 3825 от 25.09.2018 Действует
ЦБРФ ПС № 3825 от 25.09.2018 Действует
Новости
Все страховые компании
 5729
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах